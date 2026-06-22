Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Coupe du monde
team-logoÉtats-Unis
San Francisco Bay Area Stadium
team-logoÀ déterminer
Book USA vs TBC Tickets

Traduit par

Comment obtenir vos billets pour le match États-Unis - TBC : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le calendrier, offres de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde

Les États-Unis affronteront l’équipe à déterminer (TBC) lors de leur prochain match de la Coupe du monde. Voici comment vous procurer vos billets.

À quelle heure commence le match États-Unis - TBC de la Coupe du monde ?

crest
Coupe du monde - Phase Finale
San Francisco Bay Area Stadium

Comment se procurer des billets pour la rencontre États-Unis - TBC de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de billets – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubocD iHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de chaque site.

Quel est le prix des billets pour le match États-Unis – À confirmer de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Tour / Division

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (sites très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (moy. 1 250 €)

28 juin – 3 juillet

16es de finale (salles standard)

225 $ – 540 $

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 – 640 €

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 € – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 € – 3 295 €

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800 $

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

États-Unis – [à confirmer] : tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde.

États-Unis vs À confirmer : forme des équipes

États-Unis – À confirmer : bilan des confrontations directes

Classement États-Unis vs À confirmer

En savoir plus

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore
  • Comment obtenir des billets pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tarifs au MetLife Stadium, informations et plus encore
  • Guide sur la tarification dynamique des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu’est-ce que la tarification dynamique ?
  • Quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde ?