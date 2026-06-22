À quelle heure commence le match États-Unis - TBC de la Coupe du monde ?
Comment se procurer des billets pour la rencontre États-Unis - TBC de la Coupe du monde ?
Les principales loteries officielles de billets – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.
Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est ouverte : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
- Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubocD iHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de chaque site.
Quel est le prix des billets pour le match États-Unis – À confirmer de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente secondaire.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Tour / Division
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (sites très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (moy. 1 250 €)
28 juin – 3 juillet
16es de finale (salles standard)
225 $ – 540 $
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 – 640 €
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 € – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 € – 3 295 €
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800 $
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
États-Unis – [à confirmer] : tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe du monde.
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