Comment obtenir vos billets pour le match Al Sadd - Al Hilal : calendrier de la Ligue des champions de l'AFC, tarifs, informations sur les places et autres détails utiles

Al Sadd et Al Hilal se préparent pour un affrontement décisif en phase à élimination directe de la Ligue des champions de l'AFC.

Les champions du Qatar 2024-2025 affrontent les géants saoudiens dans une bataille cruciale pour la suprématie continentale. Forts de leur domination historique sur le football de l’Asie de l’Ouest, les deux clubs attirent, à chaque confrontation, l’attention mondiale et mobilisent des foules considérables.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur les prix, les lieux et les points de vente officiels pour vous aider à réserver dès maintenant votre place pour le match.

Quand aura lieu le match Al Sadd - Al Hilal en Ligue des champions de l'AFC ?

Le coup d’envoi de cette affiche majeure de la phase à élimination directe sera donné en soirée à Doha. L’atmosphère s’annonce électrique dès le premier coup de sifflet. Voici les détails confirmés de la rencontre :

Date Match / Heure Lieu Billets Lundi 13 avril 2026 Al Sadd – Al Hilal (17 h 00 GMT / 20 h 00 HAE) Stade Jassim Bin Hamad, Doha Acheter des billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Al Sadd – Al Hilal en Ligue des champions de l’AFC ?

Pour les supporters résidant au Qatar, le site officiel d’Al Sadd constitue la principale plateforme de vente au grand public, mais les membres du club sont souvent prioritaires.

Les plateformes de revente officielles comme Ticombo constituent alors une alternative sûre et agréée, avec un large choix de catégories de places.

Sur ces plateformes de revente, privilégiez les vendeurs bien notés et offrant une garantie de remboursement pour assurer la validité de vos places dans ce match très convoité de la Ligue des champions de l’AFC.

Les supporters d’Al-Hilal voyageant depuis l’Arabie saoudite sont invités à se procurer des billets dans les sections visiteurs, habituellement situées en tribune nord. Ils pourront ainsi encourager leur équipe aux côtés de la « Vague bleue ». En raison de la proximité entre Riyad et Doha, ces places partent généralement en premier.

Que réservera le duel Al Sadd – Al Hilal ?

Les observateurs assisteront à un duel de philosophies : la vitesse et la pression d’Al-Hilal face à l’organisation et la technique d’Al-Sadd.

Al-Hilal aborde la rencontre avec l’un des effectifs les plus redoutables de la planète, emmené par l’attaquant serbe prolifique Aleksandar Mitrović, ainsi que par le duo portugais créatif Rúben Neves-João Cancelo. Leur capacité à frapper dans le dernier tiers en fait une menace même loin de ses bases.

Néanmoins, Al Sadd demeure la référence du football qatari. Emmené par le brillant Akram Afif, souvent décisif sur les grandes scènes, le groupe a fait de la gestion du tempo son arme principale. Historiquement, cette affiche a déjà offert un festival de buts.

L’histoire récente le démontre : il est difficile de prédire l’issue de ces confrontations. Match nul 1-1 en novembre 2024, victoire 3-2 d’Al Sadd en Coupe des clubs champions arabes 2023, et la fameuse victoire 4-2 en demi-finale de 2019. Ces performances attestent qu’Al-Sadd, malgré l’effectif étoilé d’Al-Hilal, parvient systématiquement à répondre présent.

Billets pour Al Sadd-Al Hilal en Ligue des champions de l’AFC : quel budget prévoir ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date d’achat. Les prix officiels sont généralement plus bas, mais la forte demande fait souvent flamber le marché secondaire.

Catégorie 3 (côtés et derrière les buts) : 120 – 250 SAR

120 – 250 SAR Catégorie 2 (coins et niveau supérieur) : 300 – 550 SAR

300 – 550 SAR Catégorie 1 (ligne de touche inférieure/centre du terrain) : 600 SAR – 950 SAR

600 SAR – 950 SAR VIP/Premium : 1 500 – 3 500 SAR

Pour un compromis optimal entre tarif et visibilité, les places en corner de la catégorie 2 représentent souvent le meilleur rapport qualité-prix, affichant en général 15 % de réduction par rapport aux sections centrales.

Pour accéder aux places les moins chères, réservez dès la confirmation des dates de match, car les tarifs peuvent grimper de 20 à 30 % au cours de la semaine précédant la rencontre.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour le match Al Sadd vs Al Hilal en Ligue des champions de l’AFC ?

Les formules hospitalité offrent une expérience premium le jour du match : accès à des salons climatisés, restauration haut de gamme et sièges rembourrés.

Ces formules sont particulièrement prisées par les supporters saoudiens qui veulent garantir leur place et profiter d’un confort optimal.

Au stade Jassim Bin Hamad, les salons Platinum et Gold proposent un service 5 étoiles durant toute la rencontre.

Pour obtenir ces billets, consultez les formules VIP et hospitalité proposées sur Ticombo. Elles incluent généralement des privilèges tels qu’un accès privé au stade, un buffet pré-match et des rafraîchissements à la mi-temps.

Al Sadd vs Al Hilal : les derniers affrontements

Les confrontations entre Al Sadd et Al Hilal figurent parmi les plus intenses de la Ligue des champions de l’AFC. Ces dernières saisons, les résultats ont été équilibrés, signe qu’aucun des deux clubs ne possède d’avantage psychologique marqué. Voici les cinq dernières rencontres entre les deux formations :