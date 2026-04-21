Al Hilal et Al Hazem se préparent pour un match décisif alors que la saison de la Ligue professionnelle saoudienne atteint son apogée.

Al Hilal, club le plus titré d’Asie, entend bien confirmer sa suprématie, tandis qu’Al Hazem, porté par son fighting spirit, espère créer l’exploit face aux géants de Riyad.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur les prix, les lieux et les points de vente officiels pour vous permettre de réserver dès maintenant votre place pour le match.

Quand aura lieu la rencontre Al Hazem - Al Hilal en Saudi Pro League ?

Date Heure Lieu Billets Samedi 2 mai 2026 Al Hilal - Al Hazem (18 h 00 GMT / 21 h 00 heure locale) Kingdom Arena, Riyad Billets

Comment se procurer vos places pour la rencontre Al Hazem – Al Hilal ?

Pour l’immense majorité des supporters, le passage par la billetterie officielle, Webook, reste le moyen le plus sûr d’obtenir des places. En Arabie saoudite, la billetterie dématérialisée est désormais la norme : un simple scan de votre smartphone à l’entrée du stade vous garantit l’accès.

Pour les visiteurs étrangers ou ceux qui constatent que les billets initialement attribués au club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent un large choix de catégories de places, allant des tribunes économiques aux zones d’observation premium.

Les fans d’Al Hazem se rendant à Riyad sont invités à se tourner vers les sections visiteurs, souvent placées dans les coins du stade, afin de soutenir leur équipe aux côtés d’autres supporteurs ayant fait le déplacement. Compte tenu de la popularité mondiale d’Al Hilal, ces rencontres affichent généralement complet ; réserver à l’avance reste donc le seul moyen de garantir votre place en tribune.

Que peut-on attendre de la rencontre Al Hazem – Al Hilal ?

Dirigé par un staff technique d’élite, Al Hilal pratique un football de haut niveau, basé sur un pressing intense et sur la profondeur de son effectif. Avec des stars de renommée mondiale comme Neymar Jr, Aleksandar Mitrović et Sergej Milinković-Savić, la « Vague Bleue » possède l’expérience et la puissance pour dominer n’importe quel adversaire.

Al Hazem possède la réputation d'être un adversaire coriace. Grâce à un bloc défensif compact et à des contres-attaques éclair, le club peut se transformer en véritable piège pour le leader du championnat. Si Al Hilal a généralement dominé les confrontations, Al Hazem a déjà prouvé qu'il était capable de jouer les trouble-fête, promettant 90 minutes de jeu intensément captivantes.

Ces dernières saisons, Al Hilal a toutefois aligné des performances de haut niveau, établissant même des séries de victoires record.

Billets Al Hazem – Al Hilal : quel prix ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la proximité du terrain.

Les places les plus économiques, proposées dans les tribunes supérieures et derrière les buts, restent accessibles à condition de réserver rapidement.

Catégorie 3 (derrière les buts) : 50 – 100 SAR

50 – 100 SAR Catégorie 2 (coins et tribune supérieure) : 150 – 300 SAR

150 – 300 SAR Catégorie 1 (Ligne de touche inférieure/Centre) : 400 SAR – 750 SAR

400 SAR – 750 SAR VIP/Premium : 1 200 – 5 000 SAR

Pour un compromis idéal entre visibilité et budget, la catégorie 2 (virages et tribunes supérieures) constitue le meilleur rapport qualité-prix : elle coûte nettement moins cher que les places en tribune principale tout en offrant une vue dégagée sur le jeu.

Pour profiter des tarifs les plus économiques, il est conseillé de réserver dès que possible, car ces places sont généralement les premières à disparaître, raflées par les supporters locaux.

Comment obtenir des billets VIP pour Al Hazem - Al Hilal ?

Pour les supporters en quête d’une expérience premium le jour du match, les formules d’hospitalité proposées à la Kingdom Arena ou au King Fahd International Stadium font référence.

Ces formules, très prisées par les invités d’entreprise et les supporters en quête d’une expérience haut de gamme, offrent un accès à des salons climatisés — atout non négligeable à Riyad — ainsi qu’un service de restauration gastronomique et un parking VIP.

Les salons offrent des sièges rembourrés et spacieux avec les meilleures vues de l’arène. Ces formules incluent généralement des avantages tels que :

Une entrée VIP privée au stade

Buffets avant-match et à la mi-temps

Boissons offertes

Programmes exclusifs du jour de match.

Réserver une place en espace hospitalité garantit une expérience sereine pour savourer le grand football dans un confort absolu.

Al Hazem – Al Hilal : les dernières confrontations directes.

Date Compétition Calendrier Résultat 11 mai 2024 Saudi Professional League Al Hilal vs Al Hazem 4–1 25 nov. 2023 Ligue professionnelle saoudienne Al Hazem vs Al Hilal 0–9 30 oct. 2023 Coupe du Roi Al Hilal vs Al Hazem 3–0 26 févr. 2022 Ligue professionnelle saoudienne Al Hilal vs Al Hazem 2–0 30 sept. 2021 Ligue professionnelle saoudienne Al Hazem vs Al Hilal 1–1

Lieu et logistique : comment rejoindre le stade

La rencontre se tiendra à Riyad, la capitale animée de l’Arabie saoudite.

La plupart des rencontres à domicile d’Al Hilal se déroulent à la Kingdom Arena, infrastructure ultramoderne, ou au célèbre stade international King Fahd. Ces deux sites sont bien desservis par le réseau de transports en commun de Riyad, en plein développement, et sont facilement accessibles via des applications de covoiturage comme Uber et Careem, solutions pratiques pour les supporters.

Les automobilistes trouveront de nombreuses places de stationnement, mais il leur est conseillé d’arriver au moins deux heures avant le coup d’envoi pour éviter les embouteillages habituels les jours de match.