L'histoire se forge assurément lors des 1/16^e de finale de la Coupe du monde 2026, où l'Afrique du Sud et le Canada s'affrontent pour une place en huitièmes.

Le Canada, coorganisateur de l’épreuve, atteint pour la première fois les phases à élimination directe grâce à une campagne de groupe menée avec brio. L’Afrique du Sud a, quant à elle, captivé les regards en battant la Corée du Sud 1-0, validant ainsi son billet pour le tour suivant.

À quelle heure aura lieu le coup d’envoi du match Afrique du Sud - Canada en Coupe du monde ?

Cette rencontre à élimination directe se tiendra au Los Angeles Stadium, infrastructure ultramoderne d’Inglewood, en Californie. Le coup d’envoi est fixé au dimanche 28 juin.

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Comment se procurer des billets pour le match Afrique du Sud - Canada de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a commencé le 1er avril : il ne s’agit pas d’une loterie, les billets sont vendus selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme de revente officielle de la FIFA est également ouverte : il s’agit du seul canal agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés, à des tarifs encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Afrique du Sud – Canada de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ ; des montants qui peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Tarifs des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Division Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (moy. 1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16es de finale (salles standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 – 640 € 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 € – 3 295 € 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Afrique du Sud – Canada : ce qu’il faut retenir

Conditions de forme de l’Afrique du Sud et du Canada

Afrique du Sud – Canada : bilans récents des confrontations directes

RSA Dernier match CAN 1 0 Nul 0 Afrique du Sud 2 - 0 Canada 2 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Classement : Afrique du Sud – Canada

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