Comment obtenir vos billets pour la Premier League 2026/27 : le programme de la 1^(re) journée, Arsenal - Coventry City, Man City - Bournemouth et bien d’autres affiches

La Premier League anglaise demeure l’une des compétitions les plus palpitantes du football mondial, offrant un suspense constant et des actions non-stop grâce à ses grands clubs et à ses stars. Après une saison 2025/26 sensationnelle, les supporters attendent avec impatience le coup d’envoi de l’exercice 2026/27.

Arsenal, fraîchement couronné pour la première fois depuis 22 ans, tentera de conserver son trône, mais devra repousser les assauts de poids lourds comme Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa et Newcastle United.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations sur les billets de la Premier League 2026/27 : où les acheter, à quels prix et bien plus encore.

Prochains matchs de la 1re journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Rencontre Billets Vendredi 21 août, 20 h 00 Arsenal - Coventry City Billets Samedi 22 août, 12 h 30 Hull City - Manchester United Billets Samedi 22 août, 15 h 00 Everton - Crystal Palace Billets Samedi 22 août, 15 h 00 Ipswich Town - Sunderland Billets Samedi 22 août, 15 h 00 Nottingham Forest - Leeds United Billets Samedi 22 août, 17 h 30 Brentford - Tottenham Hotspur Billets Dimanche 23 août, 14 h 00 Brighton & Hove Albion - Aston Villa Billets Dimanche 23 août, 14 h 00 Manchester City - Bournemouth Billets Dimanche 23 août, 16 h 30 Newcastle United - Liverpool Billets Lundi 24 août, 20 h 00 Fulham - Chelsea Billets

Prochains matchs de la 2^e journée de Premier League et billets

Date et heure (GMT) Rencontre Billets Vendredi 28 août, 20 h 00 Crystal Palace - Manchester City Billets Samedi 29 août, 12 h 30 Liverpool - Nottingham Forest Billets Samedi 29 août, 15 h 00 Bournemouth - Everton Billets Samedi 29 août, 15 h 00 Coventry City - Hull City Billets Samedi 29 août, 17 h 30 Tottenham Hotspur - Newcastle United Billets Dimanche 30 août, 14 h 00 Chelsea - Brighton & Hove Albion Billets Dimanche 30 août, 14 h 00 Leeds United - Brentford Billets Dimanche 30 août, 14 h 00 Sunderland - Fulham Billets Dimanche 30 août, 16 h 30 Manchester United - Ipswich Town Billets Lundi 31 août, 20h00 Aston Villa - Arsenal Billets

Combien coûtent les billets pour la Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League varie considérablement. La plupart des clubs pratiquent une tarification différenciée selon l’âge (adultes, jeunes, étudiants, seniors), mais les grilles tarifaires varient d’un club à l’autre.

L’emplacement de votre siège compte aussi : une vue dégagée sur la pelouse se paie souvent au prix fort. Certains clubs classent enfin les rencontres par catégories ; ainsi, les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont logées en catégorie supérieure, avec des tarifs à la hauteur de l’événement.

À noter que la Premier League maintient un plafond de 30 £ pour les billets « visiteurs ». Si vous cherchez une option plus abordable ou souhaitez maximiser vos chances d’assister à une rencontre, les matchs à l’extérieur constituent donc une alternative pertinente.

Ci-dessous, GOAL présente une analyse détaillée des clubs de Premier League pour la saison 2026-2027, de leurs stades, des prix moyens des billets pour les jours de match ainsi que des fourchettes de prix prévues pour les abonnements.

Clubs de Premier League 2026/27 classés par prix des billets

Comment acheter des billets pour la Premier League

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matchs de Premier League, allant des places à l’unité aux abonnements saisonniers, en passant par des formules d’accueil premium, disponibles via les portails officiels de billetterie des clubs.

Les clubs britanniques de haut niveau distribuent généralement les places en trois temps :

D’abord aux abonnés. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur classement en points de fidélité. Enfin, le grand public accède aux places restantes lors de la vente générale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir des places via les canaux officiels du club ou si vous cherchez des billets de dernière minute, consultez des plateformes de revente vérifiées telles que StubHub.

Reste-t-il des abonnements pour la Premier League ?

Presque tous les clubs de Premier League ont épuisé leurs abonnements en admission générale pour la saison 2026/27.

Les clubs populaires comme Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham gèrent des listes d’attente parfois longues de 10 à 20 ans. Tottenham compte ainsi plus de 80 000 supporters en liste, tandis que Liverpool et Manchester United réclament, d’après certaines sources, plusieurs décennies de fidélité pour espérer une place. Des formations aux stades plus modestes, à l’image de Brighton et Bournemouth, affichent aussi complet, la forte demande croisant une capacité réduite.

Fulham fait figure d’exception : le club dispose encore de quelques abonnements, attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », sans liste d’attente officielle.

Ai-je besoin d’une adhésion pour acheter des billets de Premier League ?

Dans la plupart des cas, l’adhésion à un programme officiel est recommandée, voire obligatoire, pour acheter des places, surtout pour les affiches de prestige ou les clubs très soutenus. La plupart des clubs de Premier League appliquent un système de billetterie à paliers successifs qui donne la priorité :

les abonnés Membres du club (adhésion annuelle payante) Vente au grand public (si des places sont encore disponibles)

L’adhésion ouvre l’accès en avant-première, fait cumuler des points de fidélité et donne parfois droit à des contenus exclusifs ou des réductions. Pour les cadors comme Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, c’est souvent le seul moyen d’obtenir des places pour les matchs réguliers, les rares billets en vente libre étant vite épuisés.

Cela dit, certains clubs, notamment ceux dotés d’une grande capacité ou dont les matchs ne font pas toujours salle comble, peuvent ouvrir la vente aux non-adhérents à l’approche de la rencontre si des places restent disponibles. Souscrire à une adhésion maximise donc vos chances et demeure le moyen le plus sûr de garantir votre siège.