Comment obtenir vos billets pour la finale de la Ligue des champions 2026 du PSG : tout savoir sur la Puskas Arena, les points de vente officiels, les tarifs et autres informations essentielles

Le Paris Saint-Germain s'est officiellement qualifié pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, qui se déroulera à Budapest le 30 mai 2026.

Trente ans après son triomphe historique en Coupe des vainqueurs de coupe, le club de la capitale a l’occasion de conquérir enfin l’Europe.

Que vous soyez un habitué du Virage Auteuil ou un membre de la diaspora parisienne, ne manquez pas l’occasion d’assister à l’écriture de l’histoire.

GOAL vous fournit toutes les informations utiles pour réserver votre place à la Puskás Aréna, y compris les portails officiels des clubs et les tarifs.

Quand la finale de l'UEFA Champions League se tiendra-t-elle ?

Ligue des Champions - Phases Finales Puskas Arena

Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Le club a reçu une allocation de 16 824 billets, réservés au virage sud de la Puskás Aréna, qui devrait se transformer en une mer de rouge et de bleu.

Les billets sont strictement nominatifs et une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du stade.

Périodes de vente :

Phase 1 (Abonnés prioritaires) : réservée aux abonnés « Abonnement Petit Prince » et « Abonnement Integral » ayant cumulé le plus de points fidélité. Clôture le lundi 11 mai à 13 h.

Phase 2 (Membres MyParis et autres abonnés) : les adhérents du programme MyParis et l’ensemble des autres abonnés peuvent prendre part au tirage au sort officiel jusqu’au lundi 11 mai.

Phase 3 (Résultats du tirage au sort) : les participants sélectionnés recevront un e-mail lundi après-midi contenant un code unique leur permettant d'acheter leurs billets via le portail de l'UEFA, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Phase 4 (Vente générale/Liste d’attente) : Si des places sont encore disponibles, elles seront proposées aux personnes inscrites sur la liste d’attente à partir du mardi 12 mai.

Marchés secondaires

Les non-abonnés et non-membres MyParis auront peu de chances d'obtenir des places via les canaux officiels.

Pour ceux qui souhaitent absolument se rendre à Budapest quoi qu’il arrive, les plateformes de revente officielles comme StubHub peuvent constituer une option de dernière minute, mais les tarifs seront à la hauteur de l’événement.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Les tarifs officiels pour la finale 2026 à Budapest s’échelonnent de 70 € à 950 €.

L’UEFA a officialisé les différentes tranches de prix pour la rencontre, comme suit :

Catégorie 1 : 760 € – 950 € (places au cœur des tribunes principale et opposée)

Catégorie 2 : 520 € – 650 € (coins ou tribunes supérieures)

Catégorie 3 : 140 € – 180 € (derrière les buts ou en virages, zones les plus éloignées du terrain)

Fans First : 70 € (derrière les buts)

Accès facilité/Fauteuil roulant : 70 €

Pour plus d’informations, consultez régulièrement les sites officiels du PSG et de l’UEFA, et visitez les plateformes de revente telles que StubHub ou Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Où se déroule la finale de l'UEFA Champions League ?

La Puskás Aréna de Budapest, plus grand équipement polyvalent de Hongrie avec 67 215 sièges, accueillera l’événement.

Érigé entre 2017 et 2019 sur le site de l’ancien stade Ferenc Puskás, il sert d’écrin à l’équipe nationale de Hongrie.

Classée quatre étoiles par l’UEFA, la Puskas Arena a déjà accueilli plusieurs événements footballistiques majeurs depuis son inauguration, notamment quatre rencontres de l’Euro 2020 et la Supercoupe de l’UEFA 2020 entre le Bayern Munich et Séville. Plus récemment, elle a abrité la finale de la Ligue Europa 2023 opposant Séville à la Roma.

Comme son nom l’indique, la Puskas Arena rend hommage à Ferenc Puskas, figure légendaire du football budapestois. Star des « Magyars magiques » des années 1950, Puskas devint une icône mondiale après son arrivée au Real Madrid, où il contribua à trois victoires en Coupe d’Europe avec les « Blancos ».