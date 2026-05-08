Comment obtenir vos billets pour la finale de la Ligue des champions 2026 d’Arsenal : tout savoir sur la Puskas Arena, les points de vente officiels, les tarifs et autres informations essentielles

Les Gunners sont bel et bien en finale de la Ligue des champions de l’UEFA, une affiche qui se jouera à Budapest le 30 mai.

Après vingt ans d’attente, les Gunners retrouvent enfin le dernier acte de la plus grande compétition européenne. Pour vivre cet instant majeur de l’histoire du club, réservez vos places dès maintenant.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos places pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA à la Puskás Aréna : points de vente et tarifs.

Quand la finale de la Ligue des champions de l'UEFA se déroule-t-elle ?

Date Horaires (GMT) Lieu Billets Samedi 30 mai Finale de la Ligue des champions de l'UEFA (18 h CET) Puskás Aréna (Budapest) Billets

Comment obtenir vos places pour cette affiche ?

Arsenal dispose de 16 824 billets pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA à Budapest. Les Gunners seront installés en tribune nord de la Puskás Aréna.

Plusieurs phases de vente seront proposées aux supporters d’Arsenal pour acquérir leurs places, exclusivement via le portail de billetterie de l’UEFA.

L’accès au portail de billetterie de l’UEFA sera sécurisé par des codes d’accès uniques attribués aux supporters.

Les phases de vente sont les suivantes :

Phase 1

Ouverte aux abonnés Platinum et aux abonnés Gold en admission générale qui remplissent les critères requis.

Ils sont assurés d'obtenir un billet à condition de finaliser leur achat pendant la période de vente dédiée, du jeudi 7 mai à 13 h au lundi 11 mai à 13 h, sur le portail de l'UEFA.

Phase 2

Ouverte à tous les autres abonnés Platinum et Gold en admission générale qui sont sur le point d’atteindre les critères requis.

Ces supporters pourront prendre part à un tirage au sort, ouvert du vendredi 8 mai à midi au lundi 11 mai à midi.

Phase 3

Les abonnés tirés au sort seront contactés par e-mail après 12 h le lundi 11 mai afin d’acheter leur place lors d’une phase de vente « premier arrivé, premier servi ».

Phase 4

Ils pourront alors acheter leur place sur le portail de billetterie de l’UEFA du mardi 12 mai à 13 h au jeudi 14 mai à 13 h.

Remarque : les personnes en liste d’attente pourront acheter les places restantes, le cas échéant, du vendredi 15 mai à 13 h au lundi 18 mai à 13 h.

Marchés secondaires

Si l’achat officiel via le club ou l’UEFA demeure la solution la plus sûre pour les supporters, ceux qui ne remplissent pas les critères mais veulent quand même assister à la finale de la Ligue des champions peuvent se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub, qui offrent souvent les meilleures opportunités de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Les tarifs officiels pour la finale 2026 à Budapest s’échelonnent de 70 € à 950 €.

L’instance européenne a défini les tranches de prix suivantes :

Catégorie 1 : 760 € – 950 € (places au centre des tribunes principales et d’en face)

760 € – 950 € (places au centre des tribunes principales et d’en face) Catégorie 2 : 520 € – 650 € (coins et tribunes supérieures)

520 € – 650 € (coins et tribunes supérieures) Catégorie 3 : 140 € – 180 € (derrière les buts ou en coins supérieurs, plus éloignés du terrain)

140 € – 180 € (derrière les buts ou en coins supérieurs, plus éloignés du terrain) Fans First : 70 € (places situées directement derrière les buts)

70 € (places situées directement derrière les buts) Accessibilité/Fauteuil roulant : 70 €

Pour plus d’informations, consultez régulièrement les sites officiels d’Arsenal et de l’UEFA, et vérifiez les disponibilités sur les plateformes de revente comme StubHub.

Où se déroule la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ?

Inauguré entre 2017 et 2019 sur le site de l’ancien stade Ferenc Puskás, cet équipement polyvalent de 67 215 places sert d’écrin à l’équipe nationale de Hongrie.

Site 4 étoiles de l’UEFA, elle a déjà accueilli plusieurs rencontres de premier plan depuis son inauguration : quatre matchs de l’Euro 2020, la Supercoupe de l’UEFA 2020 entre le Bayern Munich et Séville, ainsi que la finale de la Ligue Europa 2023 opposant Séville à la Roma.

Comme son nom l’indique, la Puskas Arena rend hommage à Ferenc Puskas, figure légendaire du football hongrois et fils le plus célèbre de Budapest. Star des « Magyars magiques » des années 1950, Puskas devint une icône mondiale après son arrivée au Real Madrid, où il contribua à trois victoires en Coupe d’Europe avec les « Blancos ».

Le parcours d’Arsenal vers la finale de la Ligue des champions 2026

Les Gunners ont porté leur série d’invincibilité en C1 à 14 matchs cette saison grâce à leur victoire 1-0 contre l’Atlético de Madrid en demi-finale retour à l’Emirates. Voici leur parcours européen complet en 2025/26 :