Comment obtenir vos billets pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026 : Celtic vs Dunfermline, informations sur Hampden Park, où acheter vos places et tout ce qu’il faut savoir

Le trophée de la Coupe d’Écosse sera en jeu à Hampden Park le 23 mai, à l’occasion de la 141e finale qui opposera le Celtic à Dunfermline.

Il y a douze mois, Aberdeen faisait sensation en battant le Celtic pour soulever le trophée, au terme d’une finale épique ponctuée d’une égalisation tardive et d’une séance de tirs au but haletante.

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Quand aura lieu la finale de la Coupe d’Écosse 2026 ?

Date Heure du coup d’envoi Lieu Billets Samedi 23 mai Celtic - Dunfermline (15 h BST) Hampden Park (Glasgow) Billets

Comment se procurer des places pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026 ?

Les deux clubs proposeront des places sur leurs sites officiels respectifs, et la Fédération écossaise de football en mettra également à disposition sur son propre site.

Les places sont limitées et la demande dépasse généralement l’offre. Chaque finaliste disposera d’un contingent d’environ 20 000 à 25 000 billets.

Outre les canaux officiels, les supporters peuvent se tourner vers le marché secondaire. StubHub figure parmi les principales plateformes pour qui souhaite acquérir des places par des voies alternatives.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Sans surprise, la demande de billets pour la Coupe d’Écosse augmente à mesure que la compétition avance et atteint son apogée à l’approche de la finale en mai.

Bien que les détails officiels de la finale de 2026 ne soient pas encore confirmés, les tarifs appliqués l’année dernière à Hampden Park offrent un bon ordre de grandeur :

Catégorie Tarif adulte Tarif réduit Tribunes Nord et Sud 45 £ – 50 £ 25 £ – 30 £ Tribunes Est et Ouest 35 £ – 40 £ 20–25 £

Restez vigilant : consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs à l’approche de l’événement pour obtenir des informations actualisées, et surveillez les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Où se déroulera la finale de la Coupe d'Écosse 2026 ?

Hampden Park

Hampden Park, actuellement dénommé Barclays Hampden pour des raisons de sponsoring, est un stade de football situé à Glasgow, en Écosse. En plus d’accueillir l’équipe nationale écossaise, il reçoit la finale (et les demi-finales) de la Coupe d’Écosse depuis 1903.

Si sa capacité actuelle est de 51 866 places, le record d’affluence atteint 149 547 spectateurs, établi lors d’un match international Écosse-Angleterre en 1937.

Hampden Park a également accueilli six finales de compétitions européennes de clubs. La première, en 1960, opposa le Real Madrid à l’Eintracht Francfort et se soldat par une victoire 7-3 des Madrilènes.

La rencontre est restée célèbre pour le triplé d’Alfredo Di Stefano et les quatre buts de Ferenc Puskás ; 127 621 spectateurs étaient présents, un record toujours inviolé pour une finale européenne.

Quels forfaits d’hospitalité sont proposés pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026 ?

Les formules d’hospitalité officielles pour la finale de la Coupe d’Écosse 2026 à Hampden Park comprennent des places premium et des loges privées. Bien que les détails précis ne soient finalisés que peu avant le jour du match, les offres précédentes incluaient généralement les éléments suivants :

Superbox (à partir de 675 £ par personne) : l’offre premium inclut un accueil au champagne et des plats gastronomiques. Elle offre également une rencontre avec une légende du football et des places sur un balcon privé situé sur la ligne de touche.

(à partir de 675 £ par personne) l’offre premium inclut un accueil au champagne et des plats gastronomiques. Elle offre également une rencontre avec une légende du football et des places sur un balcon privé situé sur la ligne de touche. Skyboxes : (à partir de 499 £ par personne) Suivi du match et dîner en espace privatif, avec un service dédié et un accès à des balcons privés.

(à partir de 499 £ par personne) Suivi du match et dîner en espace privatif, avec un service dédié et un accès à des balcons privés. Hampden Suites : à partir de 369 £ par personne. Accès au salon d’avant-match, ambiance conviviale et animée. Menu trois plats, bar à volonté (bière, vin, soft drinks), séance de questions-réponses avec un ancien joueur et sièges rembourrés en tribune sud.

à partir de 369 £ par personne. Accès au salon d’avant-match, ambiance conviviale et animée. Menu trois plats, bar à volonté (bière, vin, soft drinks), séance de questions-réponses avec un ancien joueur et sièges rembourrés en tribune sud. Places Premium : (à partir de 150 £ par personne) Une formule plus accessible offrant l’accès au salon d’avant-match, une boisson de bienvenue, des encas disponibles à l’achat et des sièges en tribune Nord ou Sud.

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