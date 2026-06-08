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Austria World Cup 2026 tickets

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Comment obtenir vos billets pour la Coupe du monde 2026 en Autriche : dates clés, composition des groupes, tarifs et autres informations essentielles

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Autriche
M. Arnautovic

L'Autriche fait son retour sur la scène internationale du football. Voici comment vous pouvez la voir à l'œuvre

L'Autriche a rempli sa première mission en se qualifiant pour la Coupe du monde après près de 28 ans d'absence. Elle vise désormais à se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1954.

Les hommes de Ralf Rangnick, portés par leur meilleure performance à l’Euro 2024, abordent l’épreuve nord-américaine avec ambition.

Les Autrichiens entameront leur campagne le 16 juin face à la Jordanie, au Levi’s Stadium de Santa Clara.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment les modalités d’achat des places pour les matchs de l’Autriche et leur tarif.

Calendrier de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Il faut remonter à 1982 pour retrouver la dernière fois où l’Autriche a remporté son premier match de groupe en Coupe du monde. Les Autrichiens parviendront-ils à bien démarrer leur tournoi en Amérique du Nord ?

Voici le calendrier du groupe J qui l’attend :

Date

Match

Lieu

Billets

16 juin 2026

Autriche vs Jordanie

Levi’s Stadium, Santa Clara

Billets

22 juin 2026

Argentine – Autriche

AT&T Stadium, Arlington

Billets

27 juin 2026

Algérie - Autriche

Arrowhead Stadium, Kansas City

Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Autriche ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

  • Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, mais les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Autriche ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les phases actuelles du tournoi :

Catégorie

Phase de groupes

Seizièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ – 400 $

600 – 1 200 €

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

150 € – 280 €

400 € – 800 €

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € - 2 790 €

Catégorie 4

60 € - 120 €

150 € – 350 €

400 $ - 2 030 $

Que peut-on attendre de l’Autriche lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré une défaite 1-0 contre la Roumanie à Bucarest en octobre dernier, l’Autriche a retrouvé sa concentration pour terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde. Elle a remporté six victoires sur huit matches, dont une victoire écrasante 10-0 contre Saint-Marin.

Marko Arnautovic, auteur de quatre buts lors de ce succès historique, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection autrichienne avec 45 réalisations, auxquelles il a depuis ajouté deux unités.

L'Autriche a poursuivi sur sa lancée en 2026, remportant des victoires en matchs amicaux contre deux équipes qualifiées pour la Coupe du monde, à savoir le Ghana et la Corée du Sud. La victoire 5-1 à Vienne, face à une équipe ghanéenne comptant dans ses rangs Thomas Partey, Jordan Ayew et Antoine Semenyo, a été particulièrement impressionnante.

La dernière fois que l’Autriche a pris part à une Coupe du monde, en 1998, elle n’avait pas remporté le moindre match, concédant deux nuls 1-1 contre le Cameroun et le Chili, puis s’inclinant 2-1 face à l’Italie. Elle espère faire mieux cet été en Amérique du Nord.

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays

Stade (Ville)

Capacité

Canada

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

Mexique

Estadio Banorte (Mexique)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Stade BBVA (Monterrey)

53 500

États-Unis

Stade Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Gillette Stadium (Foxborough)

65 000


AT&T Stadium (Dallas)

65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)


NRG Stadium (Houston)

72 000


Arrowhead Stadium (Kansas City)

73 000


SoFi Stadium (Inglewood)

70 000


Hard Rock Stadium (Miami)

65 000


MetLife Stadium (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Philadelphie)

69 000


Levi’s Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000