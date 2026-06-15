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Austria World Cup 2026 tickets

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Comment obtenir vos billets pour la Coupe du monde 2026 en Autriche : dates clés, composition des groupes, prix et autres informations essentielles

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Coupe du monde
Autriche
M. Arnautovic

L'Autriche fait son retour sur la scène internationale du football. Voici comment vous pouvez la voir en action.

L'Autriche a rempli sa première mission en se qualifiant pour la Coupe du monde après près de 28 ans d'absence. Elle vise désormais à se hisser en phase à élimination directe pour la première fois depuis 1954.

Les hommes de Ralf Rangnick, portés par leur performance record à l’Euro 2024, ambitionnent désormais d’aller encore plus loin sur les terrains nord-américains.

Les Autrichiens entameront leur campagne le 16 juin face à la Jordanie au Levi’s Stadium de Santa Clara.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment les modalités d’achat et le tarif des places pour les rencontres de la sélection autrichienne.

Calendrier de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Il faut remonter à 1982 pour retrouver la dernière fois où l’Autriche a remporté son premier match de groupe en Coupe du monde. Les Autrichiens parviendront-ils à bien démarrer leur compétition en Amérique du Nord ?

Voici le calendrier du groupe J qui l’attend :

Date

Match

Lieu

Billets

16 juin 2026

Autriche - Jordanie

Levi’s Stadium, Santa Clara

Billets

22 juin 2026

Argentine – Autriche

AT&T Stadium, Arlington

Billets

27 juin 2026

Algérie - Autriche

Arrowhead Stadium, Kansas City

Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Autriche ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

  • Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub, mais les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Autriche ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les phases actuelles du tournoi :

Catégorie

Phase de groupes

Seizièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ – 400 $

600 – 1 200 €

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

150 € – 280 €

400 € – 800 €

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € - 2 790 €

Catégorie 4

60 € – 120 €

150 € – 350 €

400 $ – 2 030 $

Quels sont les billets les moins chers pour l’Autriche ?

D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places pour la Jordanie actuellement disponibles sur le marché.

Ces chiffres sont indicatifs : la tarification dynamique et l’évolution de la demande peuvent faire fluctuer les montants.

Classement

Match (Date)

Lieu (Ville)

Fourchette de prix moyenne (entrée de gamme)

Profil de la demande

N° 1

Argentine - Autriche (22 juin)

Dallas Stadium (Arlington, États-Unis)

245 $ – 510 $+

Billets

N° 2

Algérie vs Autriche (27 juin)

Stade de Kansas City (Kansas City, États-Unis)

180 $ – 395 $+

Billets

N° 3

Autriche vs Jordanie (16 juin)

Stade de la baie de San Francisco (Santa Clara, États-Unis)

165 $ – 350 $+

Billets

Que peut-on attendre de l’Autriche lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré une défaite 1-0 face à la Roumanie à Bucarest en octobre dernier, l’Autriche a retrouvé son sérieux pour terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde. Elle a enregistré six victoires en huit matches, dont une victoire écrasante 10-0 contre Saint-Marin.

Marko Arnautovic a inscrit quatre buts lors de cette victoire record et est ainsi devenu officiellement le meilleur buteur de l’histoire de l’Autriche avec 45 réalisations. Il en a ajouté deux autres depuis.

En 2026, les Autrichiens ont poursuivi sur leur lancée en dominant le Ghana (5-1) et la Corée du Sud lors de matches amicaux, avec notamment un succès convaincant face à une sélection ghanéenne emmenée par Thomas Partey, Jordan Ayew et Antoine Semenyo.

La dernière participation autrichienne à une Coupe du monde remonte à France 98, où elle avait concédé deux nuls 1-1 contre le Cameroun et le Chili, avant de s’incliner 2-1 face à l’Italie. Elle espère faire mieux cet été en Amérique du Nord.

Qui figure dans la sélection autrichienne pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la houlette de son sélectionneur Ralf Rangnick, l’équipe nationale autrichienne (Das Team) a officiellement dévoilé sa liste définitive de 26 joueurs. De retour sur la scène internationale pour la première fois depuis 28 ans (France 1998), l’Autriche évoluera dans un groupe J très disputé aux côtés de l’Argentine, tenante du titre, d’une équipe algérienne très physique et de la Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition.

L'équipe s'appuie sur un noyau d'élite issu de la Bundesliga, adepte d'un pressing haut, et bénéficie d'un incroyable leadership de la part de ses vétérans. La défense est pilotée par le légendaire David Alaba, champion avec le Real Madrid, et par Kevin Danso, de Tottenham Hotspur. Au milieu de terrain, Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) et Konrad Laimer (Bayern Munich) assurent la récupération et la relance, tandis que les jeunes polyvalents Paul Wanner et Carney Chukwuemeka apportent leur fraîcheur. En attaque, le vétéran et meilleur buteur de l’histoire Marko Arnautović, épaulé par Michael Gregoritsch, aura pour mission de faire trembler les filets.

Que vous suiviez leur parcours jusqu’aux phases à élimination directe ou que vous cherchiez des billets pour les rencontres à Santa Clara, Arlington et Kansas City, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront les couleurs de l’Autriche :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Alexander Schlager

FC Red Bull Salzbourg


Patrick Pentz

Brøndby IF


Florian Wiegele

Viktoria Plzeň

Défenseurs

David Alaba (C)

Real Madrid


Kevin Danso

Tottenham Hotspur


Philipp Lienhart (SC Freiburg)

SC Fribourg


Stefan Posch

Bologne FC 1909


Marco Friedl

SV Werder Brême


Phillipp Mwene

1. FSV Mayence 05


Alexander Prass

TSG 1899 Hoffenheim


Michael Svoboda

Venezia FC


David Affengruber

Elche CF

Milieux de terrain

Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund


Konrad Laimer

FC Bayern Munich


Xaver Schlager (RB Leipzig)

RB Leipzig


Nicolas Seiwald

RB Leipzig


Christoph Baumgartner

RB Leipzig


Florian Grillitsch

S.C. Braga


Romano Schmid

SV Werder Brême


Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund


Paul Wanner

PSV Eindhoven


Alessandro Schöpf

Wolfsberger AC

Attaquants

Marko Arnautović

Étoile rouge de Belgrade


Michael Gregoritsch

FC Augsbourg


Saša Kalajdzic au LASK.

LASK


Patrick Wimmer

VfL Wolfsburg


Quels sont les sites de la Coupe du monde de football 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays

Stade (Ville)

Capacité

Canada

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

Mexique

Estadio Banorte (Mexique)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Stade BBVA (Monterrey)

53 500

États-Unis

Stade Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Gillette Stadium (Foxborough)

65 000


AT&T Stadium (Dallas)

65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)


NRG Stadium (Houston)

72 000


Arrowhead Stadium (Kansas City)

73 000


SoFi Stadium (Inglewood)

70 000


Hard Rock Stadium (Miami)

65 000


MetLife Stadium (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Philadelphie)

69 000


Levi’s Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000