L'Autriche a rempli sa première mission en se qualifiant pour la Coupe du monde après près de 28 ans d'absence. Elle vise désormais à se hisser en phase à élimination directe pour la première fois depuis 1954.

Les hommes de Ralf Rangnick, portés par leur performance record à l’Euro 2024, ambitionnent désormais d’aller encore plus loin sur les terrains nord-américains.

Les Autrichiens entameront leur campagne le 16 juin face à la Jordanie au Levi’s Stadium de Santa Clara.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment les modalités d’achat et le tarif des places pour les rencontres de la sélection autrichienne.

Calendrier de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Il faut remonter à 1982 pour retrouver la dernière fois où l’Autriche a remporté son premier match de groupe en Coupe du monde. Les Autrichiens parviendront-ils à bien démarrer leur compétition en Amérique du Nord ?

Voici le calendrier du groupe J qui l’attend :

Date Match Lieu Billets 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Argentine – Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Autriche ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , mais les tarifs peuvent dévier du prix facial. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Autriche ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les phases actuelles du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Quels sont les billets les moins chers pour l’Autriche ?

D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places pour la Jordanie actuellement disponibles sur le marché.

Ces chiffres sont indicatifs : la tarification dynamique et l’évolution de la demande peuvent faire fluctuer les montants.

Classement Match (Date) Lieu (Ville) Fourchette de prix moyenne (entrée de gamme) Profil de la demande N° 1 Argentine - Autriche (22 juin) Dallas Stadium (Arlington, États-Unis) 245 $ – 510 $+ Billets N° 2 Algérie vs Autriche (27 juin) Stade de Kansas City (Kansas City, États-Unis) 180 $ – 395 $+ Billets N° 3 Autriche vs Jordanie (16 juin) Stade de la baie de San Francisco (Santa Clara, États-Unis) 165 $ – 350 $+ Billets

Que peut-on attendre de l’Autriche lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré une défaite 1-0 face à la Roumanie à Bucarest en octobre dernier, l’Autriche a retrouvé son sérieux pour terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde. Elle a enregistré six victoires en huit matches, dont une victoire écrasante 10-0 contre Saint-Marin.

Marko Arnautovic a inscrit quatre buts lors de cette victoire record et est ainsi devenu officiellement le meilleur buteur de l’histoire de l’Autriche avec 45 réalisations. Il en a ajouté deux autres depuis.

En 2026, les Autrichiens ont poursuivi sur leur lancée en dominant le Ghana (5-1) et la Corée du Sud lors de matches amicaux, avec notamment un succès convaincant face à une sélection ghanéenne emmenée par Thomas Partey, Jordan Ayew et Antoine Semenyo.

La dernière participation autrichienne à une Coupe du monde remonte à France 98, où elle avait concédé deux nuls 1-1 contre le Cameroun et le Chili, avant de s’incliner 2-1 face à l’Italie. Elle espère faire mieux cet été en Amérique du Nord.

Qui figure dans la sélection autrichienne pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la houlette de son sélectionneur Ralf Rangnick, l’équipe nationale autrichienne (Das Team) a officiellement dévoilé sa liste définitive de 26 joueurs. De retour sur la scène internationale pour la première fois depuis 28 ans (France 1998), l’Autriche évoluera dans un groupe J très disputé aux côtés de l’Argentine, tenante du titre, d’une équipe algérienne très physique et de la Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition.

L'équipe s'appuie sur un noyau d'élite issu de la Bundesliga, adepte d'un pressing haut, et bénéficie d'un incroyable leadership de la part de ses vétérans. La défense est pilotée par le légendaire David Alaba, champion avec le Real Madrid, et par Kevin Danso, de Tottenham Hotspur. Au milieu de terrain, Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) et Konrad Laimer (Bayern Munich) assurent la récupération et la relance, tandis que les jeunes polyvalents Paul Wanner et Carney Chukwuemeka apportent leur fraîcheur. En attaque, le vétéran et meilleur buteur de l’histoire Marko Arnautović, épaulé par Michael Gregoritsch, aura pour mission de faire trembler les filets.

Que vous suiviez leur parcours jusqu’aux phases à élimination directe ou que vous cherchiez des billets pour les rencontres à Santa Clara, Arlington et Kansas City, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront les couleurs de l’Autriche :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Alexander Schlager FC Red Bull Salzbourg

Patrick Pentz Brøndby IF

Florian Wiegele Viktoria Plzeň Défenseurs David Alaba (C) Real Madrid

Kevin Danso Tottenham Hotspur

Philipp Lienhart (SC Freiburg) SC Fribourg

Stefan Posch Bologne FC 1909

Marco Friedl SV Werder Brême

Phillipp Mwene 1. FSV Mayence 05

Alexander Prass TSG 1899 Hoffenheim

Michael Svoboda Venezia FC

David Affengruber Elche CF Milieux de terrain Marcel Sabitzer Borussia Dortmund

Konrad Laimer FC Bayern Munich

Xaver Schlager (RB Leipzig) RB Leipzig

Nicolas Seiwald RB Leipzig

Christoph Baumgartner RB Leipzig

Florian Grillitsch S.C. Braga

Romano Schmid SV Werder Brême

Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund

Paul Wanner PSV Eindhoven

Alessandro Schöpf Wolfsberger AC Attaquants Marko Arnautović Étoile rouge de Belgrade

Michael Gregoritsch FC Augsbourg

Saša Kalajdzic au LASK. LASK

Patrick Wimmer VfL Wolfsburg





Quels sont les sites de la Coupe du monde de football 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



