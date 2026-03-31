Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera en Amérique du Nord, la demande de billets pour le Japon atteint des sommets sans précédent.

Après leurs victoires surprises contre l'Allemagne et l'Espagne lors de la précédente édition, les Samurai Blue abordent la Coupe du monde avec un effectif combinant les talents de Takefusa Kubo et Kaoru Mitoma.

Laissez GOAL vous fournir les derniers détails sur le calendrier, les informations sur les stades et les moyens les plus sûrs d'obtenir votre place.

Quand auront lieu les matchs du Japon lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le Japon participera au nouveau format à 48 équipes et entamera sa campagne lors de la phase de groupes dans plusieurs grandes villes hôtes aux États-Unis.

Dates et horaires Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026, 19 h 00 (heure de l’Est) Japon - Adversaire du groupe A Lumen Field, Seattle, WA Billets 20 juin 2026, 21 h 00 (HE) Japon - Adversaire du groupe B Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Billets 25 juin 2026, 18 h 00 (HE) Adversaire du Groupe C vs Japon SoFi Stadium, Inglewood, Californie Billets

Le calendrier 2026 a été conçu pour que le Japon évolue essentiellement sur la côte ouest lors des premiers tours, afin de limiter la fatigue liée aux déplacements et de s’appuyer sur les importantes communautés nippo-américaines de Californie et de Washington.

Où acheter vos places pour le Mondial du Japon ?

Le principal moyen d'obtenir des billets pour la Coupe du monde passe par le portail officiel de billetterie de la FIFA, qui fonctionne selon un système de tirage au sort.

En raison de la demande astronomique pour ce tournoi, des millions de fans se retrouvent souvent les mains vides après les tirages au sort officiels.

Pour les supporters qui cherchent une solution de dernière minute afin d’assister à la Coupe du monde, des plateformes de revente secondaire comme StubHub proposent des places mises en vente par d’autres fans.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Japon ?

Leurs tarifs varient selon la capacité du stade, l’attrait de la rencontre et la proximité des places.

Billets les moins chers : les places de catégorie 4, normalement réservées aux résidents mais qui se retrouvent parfois sur le marché de la revente, sont proposées à partir de 65 $. Pour les supporters internationaux, les sièges de catégorie 3 en tribune supérieure sont actuellement cotés entre 150 $ et 250 $, selon le stade.

les places de catégorie 4, normalement réservées aux résidents mais qui se retrouvent parfois sur le marché de la revente, sont proposées à partir de $. Pour les supporters internationaux, les sièges de catégorie 3 en tribune supérieure sont actuellement cotés entre selon le stade. En milieu de gamme, les places de catégorie 2 et 1, offrant une vue dégagée sur la pelouse, sont actuellement proposées entre 350 et 600 dollars .

les places de catégorie 2 et 1, offrant une vue dégagée sur la pelouse, sont actuellement proposées entre . Pour un confort premium, les formules hospitalité « Match Experience » et « Above & Beyond » incluent repas gastronomiques, bars ouverts et places privilégiées ; comptez au moins 1 200$, voire plus de 5 000$ pour les matchs à élimination directe.

Astuce pro : Seattle (Lumen Field) offre généralement l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour les matchs d’ouverture de la phase de groupes, avec des billets parmi les moins chers de la Coupe du monde, tandis que les rencontres à Los Angeles (SoFi Stadium) s’annoncent comme les plus onéreuses en raison de la notoriété du stade.

Quand les billets pour la Coupe du monde au Japon seront-ils mis en vente ?

La vente des billets s’effectue par vagues successives. Si vous manquez une phase de vente, pas de panique : d’autres opportunités se présenteront.

Voici le calendrier à retenir :

Le tirage au sort : cette phase s’est achevée plusieurs mois avant le tournoi. Les supporters ont déposé leur demande de billets et ont été informés par e-mail si leur demande avait été acceptée.

La vente de dernière minute, lancée en avril 2026, fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » sur le site de la FIFA, et les places partent en quelques minutes.

Marché secondaire (ouvert dès maintenant) : des plateformes comme StubHub sont déjà actives, où les fans et les partenaires officiels revendent leurs places.

Tous les billets de la Coupe du monde 2026 sont 100 % numériques et vous seront envoyés via l’application officielle de billetterie de la FIFA.

Que peut-on attendre du Japon lors de la Coupe du monde ?

Après avoir surpris le monde entier en battant l’Allemagne et l’Espagne en 2022, le Japon aborde ce tournoi en véritable outsider capable d’aller loin dans les phases à élimination directe.

Avec un effectif composé de stars d’élite évoluant en Europe, telles que Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma et Wataru Endo, l’équipe est mieux armée que jamais pour briser sa malédiction historique des huitièmes de finale et atteindre les quarts pour la première fois.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?