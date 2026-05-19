Crystal Palace accueille Arsenal à Selhurst Park, à Londres, le dimanche 24 mai, pour un match qui s’annonce décisif et haletant pour le titre de Premier League lors de la dernière journée.

Les Eagles sont actuellement 14es de Premier League, tandis qu’Arsenal occupe la première place et conserve un léger avantage au sommet du classement alors que la course au titre se poursuit jusqu’au coup de sifflet final.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Crystal Palace - Arsenal : points de vente et tarifs.

Quand se déroule Crystal Palace - Arsenal en Premier League ?

Premier League - Premier League Selhurst Park

Comment acheter des billets pour Crystal Palace - Arsenal en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les rencontres de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison ou formules hospitalité, toutes accessibles via le portail officiel du club.

Les clubs britanniques distribuent généralement les places en trois temps :

Tout d’abord, les abonnés sont prioritaires. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

Pour les billets de dernière minute, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match Crystal Palace - Arsenal ?

Il s’agit des 90 dernières minutes d’une saison nationale éprouvante, et les enjeux ne pourraient être plus élevés pour les visiteurs.

Une victoire dans le sud de Londres leur assurerait un premier sacre en Premier League depuis plus de vingt ans, couronnant une fin de saison exceptionnelle entamée par un succès 1-0 face à West Ham le 10 mai.

Le groupe de Mikel Arteta a fait preuve d’une incroyable ténacité, mais Selhurst Park, le jour de la clôture, est l’un des terrains les plus hostiles du football anglais.

Toute idée d’un Crystal Palace résigné a été fermement balayée par l’entraîneur Oliver Glasner.

Bien que les Eagles abordent quelques jours plus tard une finale historique de la Ligue Europa Conférence, l’Autrichien a publiquement annoncé qu’il alignerait son équipe type par respect pour les supporters et l’intégrité du championnat.

Les Eagles ont d’ailleurs de solides motifs pour contrer le leader, eux qui s’étaient inclinés 1-0 à l’aller en octobre.

Combien coûtent les billets pour le match Crystal Palace - Arsenal en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), mais les grilles et les fourchettes changent d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune choisie influencent fortement le prix, les places offrant une vue dégagée étant généralement plus onéreuses. Certains clubs classent aussi les rencontres : les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont alors placées en catégorie supérieure, ce qui entraîne une majoration tarifaire.

La Premier League a plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £. Si vous cherchez une solution économique, renseignez-vous donc sur les matchs à l’extérieur de votre équipe et partez à la chasse aux billets.