Chelsea accueille Leeds United au stade de Wembley, à Londres, le dimanche 26 avril, pour une demi-finale historique de la FA Cup.

Les Blues, actuellement 6es de Premier League, affrontent des Whites 15es, qui visent à couronner un parcours remarquable dans la compétition.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Chelsea-Leeds United : points de vente et tarifs.

À quelle heure commence le match Chelsea - Leeds en FA Cup ?

Comment acheter vos places pour Chelsea-Leeds en Coupe d’Angleterre ?

Pour obtenir votre place pour cette demi-finale de la FA Cup entre Chelsea et Leeds United au stade de Wembley, vous devrez respecter les critères de vente spécifiques définis par chaque club. La billetterie est exclusivement disponible sur les sites officiels de vente de billets des deux équipes.

Chaque club dispose d’un quota considérable de 33 350 billets.

Pour les supporters de Leeds United, la vente a commencé le 15 avril pour tous les abonnés de la saison 2025/26 et les membres du programme d’hospitalité saisonnière, qui peuvent désormais réserver leur place dans le West End.

Les supporters de Chelsea bénéficient d’une phase de réservation prioritaire : les billets sont attribués selon le nombre total de points de fidélité via le portail du Chelsea FC.

Combien coûtent les billets pour Chelsea-Leeds en Coupe d’Angleterre ?

Les places pour cette demi-finale à Wembley sont réparties en plusieurs catégories, de 30 £ pour les billets adultes les moins chers à 150 £ pour les places premium.

Autres détails tarifaires :

Frais de réservation : des frais administratifs minimes s’appliquent par billet (Leeds United facture 3,00 £ ; les frais de Chelsea varient selon le mode de livraison).

des frais administratifs minimes s’appliquent par billet (Leeds United facture 3,00 £ ; les frais de Chelsea varient selon le mode de livraison). Tarifs réduits : ils s’appliquent généralement aux seniors (65 ans et plus), aux jeunes adultes (19-22 ans) et aux juniors (moins de 18 ans).

: ils s’appliquent généralement aux seniors (65 ans et plus), aux jeunes adultes (19-22 ans) et aux juniors (moins de 18 ans). Hospitalité : les formules VIP (repas et places de niveau 2) démarrent autour de 250 à 300 £ et peuvent atteindre 650 £ + TVA pour des loges avec service complet.

: les formules VIP (repas et places de niveau 2) démarrent autour de 250 à 300 £ et peuvent atteindre 650 £ + TVA pour des loges avec service complet. Les places debout sont proposées en catégories 2, 3 et 4. À noter que les supporters doivent être âgés d’au moins 12 ans pour y accéder, et que les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Que attendre du match Chelsea-Leeds ?

Sous pression, Chelsea vise un sacre pour sauver sa saison.

Malgré leur place dans le top 6, les lourdes défaites récentes, notamment celle de 3-0 contre Manchester City le 12 avril, ont laissé les Blues désespérément en quête d’un résultat positif.

Si Leeds éprouve encore quelques difficultés à s’imposer en championnat, ses sorties en coupe sont, elles, particulièrement convaincantes. Les joueurs ont déjà démontré cette saison qu’ils pouvaient tenir tête aux Blues, s’imposant 3-1 face à Chelsea à Elland Road le 3 décembre.

Leur solidité s’est de nouveau exprimée lors de leur dernière sortie en championnat, un match nul 0-0 âprement disputé contre Brentford le 22 mars, preuve qu’ils peuvent contenir des attaques de haut niveau.

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