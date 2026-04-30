Le Bayern Munich accueille le Paris Saint-Germain à l’Allianz Arena de Munich, mercredi 6 mai, pour le match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA.

Le Bayern, actuel leader de la Bundesliga, affronte un PSG en tête de la Ligue 1, les deux formations étant déjà couronnées ou à deux doigts de l’être dans leur championnat respectif.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Bayern Munich - Paris Saint-Germain ?

Ligue des Champions - Phases Finales Allianz Arena

Comment acheter vos places pour cette affiche de Ligue des champions ?

À l’exception de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, il est impossible d’acheter des billets pour les matchs directement auprès de l’instance européenne.

En tant que match retour des demi-finales de la Ligue des champions, les places pour l’Allianz Arena sont actuellement les plus convoitées du football allemand.

La prévente officielle via les canaux du club est désormais terminée.

Canaux officiels : FCBayern.com et PSG.fr (complet).

: FCBayern.com et PSG.fr (complet). Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub proposent des places de dernière minute.

: des plateformes comme StubHub proposent des places de dernière minute. Les places premium, notamment les billets de catégorie 1 sur le côté long et les formules d’accueil VIP, sont extrêmement limitées ; comptez plus de 2 500 € pour un accès salon haut de gamme.

Combien coûtent les billets pour le match Bayern Munich vs Paris Saint-Germain en Ligue des champions ?

Le prix des places varie selon les clubs, le lieu et l’étape de la compétition.

La forte demande fait flamber les tarifs : comptez au moins 1 000 € pour une place en revente.

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des clubs pour vérifier la disponibilité et connaître les tarifs.

Pour les retardataires, des places sont encore disponibles sur les plateformes de revente comme StubHub.

Que attendre de la rencontre Bayern Munich - Paris Saint-Germain ?

Le Bayern Munich aborde ce match retour en favori, porté par un bilan impressionnant à domicile et par l’élan issu de sa qualification en quarts de finale.

L’équipe de Vincent Kompany a toutefois démontré son appartenance à l’élite en éliminant le Real Madrid au tour précédent, couronnée par une victoire spectaculaire 4-3 à Munich le 15 avril.

Les Bavarois possèdent aussi un avantage psychologique après avoir dominé le PSG 2-1 au Parc des Princes lors de la phase de groupes, le 4 novembre.

Le PSG, champion de France en titre, a toutefois démontré son efficacité à l’extérieur cette saison, notamment en dominant Liverpool 2-0 à Anfield le 14 avril pour valider son billet pour le dernier carré.

Bien qu’ils aient perdu contre le Bayern plus tôt dans la compétition, les hommes de Luis Enrique ont déjà prouvé leur force offensive en dominant Chelsea 5-2 au tour précédent.

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