Comment obtenir vos billets pour Atlético Madrid - Arsenal : tarifs de la demi-finale de la Ligue des champions, informations sur la rencontre du 29 avril, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

L'Atlético Madrid accueille Arsenal au stade Riyadh Air Metropolitano de Madrid le mercredi 29 avril, pour un match aller de demi-finale de la Ligue des champions de l'UEFA qui s'annonce haletant.

L’Atlético Madrid occupe actuellement la 4e place de la Liga, tandis qu’Arsenal trône en tête de la Premier League. Les Gunners se rendent en Espagne avec l’intention d’entrer dans l’histoire en remportant leur tout premier titre de Ligue des champions.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Atlético Madrid - Arsenal ?

Ligue des Champions - Phases Finales Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter vos places pour la rencontre Atlético Madrid – Arsenal en Ligue des champions ?

Sachez qu’en dehors de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, l’instance européenne ne vend pas directement de billets pour les rencontres de la compétition.

Les places sont principalement distribuées par les clubs qualifiés pour la compétition.

Les places pour une demi-finale de C1 figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le monde du football.

Les places officiellement allouées par le club sont prioritairement réservées aux abonnés et aux membres.

Canaux officiels : sites web de l’Atlético Madrid et d’Arsenal (sold out/nombre de places limité).

: sites web de l’Atlético Madrid et d’Arsenal (sold out/nombre de places limité). Marchés secondaires : les plateformes telles que StubHub constituent les principales sources pour les disponibilités de dernière minute.

: les plateformes telles que StubHub constituent les principales sources pour les disponibilités de dernière minute. En tribune latérale centrale et en formule VIP, les places se monnayent entre 400 € et 1 200 € selon le niveau d’accès au salon et la position dans l’enceinte.

Combien coûtent les billets pour le match Atlético Madrid - Arsenal en Ligue des champions ?

En raison de l’enjeu de cette demi-finale, les tarifs sont considérablement majorés : les places de revente débutent actuellement autour de 275 € pour la tribune nord.

Consultez régulièrement les portails officiels des deux clubs pour obtenir plus d’informations sur la disponibilité et les tarifs.

Pour les retardataires, des places sont encore disponibles sur les plateformes de revente comme StubHub.

Que attendre de la rencontre Atlético Madrid – Arsenal ?

Les Gunners abordent la rencontre avec un moral au zénith, après avoir récemment éliminé le Sporting CP en quarts de finale pour atteindre le dernier carré deux années de suite pour la première fois de leur histoire.

Pourtant, les Londoniens se méfieront d’un Atlético qui figure parmi les formations les plus difficiles à déplacer en Europe, comme l’a prouvé sa victoire 3-2 sur l’ensemble des deux manches face au FC Barcelone en quarts.

Lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, le 21 octobre, les Gunners avaient fait forte impression en infligeant une défaite 4-0 à l'Atlético à l'Emirates, grâce notamment à un doublé de Viktor Gyökeres.

Les Colchoneros viseront donc une revanche, avec Antoine Griezmann comme fer de lance.

De leur côté, les Londoniens s’appuieront sur le leadership et la vision créative de Martin Ødegaard pour naviguer dans une bataille du milieu de terrain qui s’annonce étouffante.

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