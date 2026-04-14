Comment obtenir vos billets pour Al-Nassr - Al-Ettifaq : calendrier de la Saudi Pro League, tarifs, informations sur les places et autres détails utiles

La course au titre de la Saudi Pro League s'intensifie alors que l'Al-Nassr FC accueille Al-Ettifaq à Riyad pour un match décisif.

Porté par la star Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vise à consolider son leadership au classement en imposant sa loi à l’Al-Awwal Park. Le bilan historique entre les deux formations promet du spectacle, Al-Ettifaq ayant souvent tenu tête aux géants de Riyad.

Que vous recherchiez des places en admission générale à prix abordable ou une expérience d’hospitalité haut de gamme, GOAL vous fournit toutes les informations et les instructions pour obtenir vos billets dès maintenant.

Quand se déroule la rencontre Al-Nassr - Al-Ettifaq de Saudi Pro League ?

Date et horaire Programme Lieu Billets Vendredi 24 avril 2026, 21 h 00 AST Al-Nassr FC - Al-Ettifaq Club Parc Al-Awwal, Riyad Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre de la Saudi Pro League.

La principale voie d'accès aux billets passe par le portail officiel de billetterie de l'Al-Nassr FC et par la plateforme webook.com, utilisée par l'ensemble de la ligue. Ces plateformes gèrent la majeure partie des places mises en vente au grand public.

Toutefois, en raison de l’immense popularité de Cristiano Ronaldo et de l’enjeu de la rencontre, les places peuvent disparaître en quelques minutes.

Pour ceux qui n’ont pas réussi à obtenir leur place lors de la mise en vente initiale, les plateformes de revente telles que StubHub constituent une alternative. Les prix y fluctuent selon l’offre et la demande ; vérifiez-les au moment de la réservation.

Que attendre de la rencontre Al-Nassr – Al-Ettifaq ?

L’Al-Nassr FC est en grande forme, ayant marqué 18 buts lors de ses cinq dernières sorties, porté par l’infatigable Cristiano Ronaldo et le créatif João Félix. Sa capacité à dominer la possession au King Fahd Stadium en fait un adversaire redoutable pour n’importe quelle équipe de Saudi Pro League.

Al-Ettifaq, réputé pour sa ténacité, possède les atouts nécessaires pour punir ses adversaires en contre-attaque. Avec Georginio Wijnaldum aux commandes du milieu de terrain, le groupe bénéficie de l’expérience de ses cadres pour gérer la pression d’un public hostile à Riyad.

Historiquement, la rencontre est rarement à sens unique : lors des dernières confrontations, on a enregistré un match nul 2-2 en décembre 2025 et une victoire palpitante 3-2 pour Al-Ettifaq début 2025, tandis qu’Al-Nassr s’est imposé 3-0 fin 2024.

Billets pour le match Al-Nassr vs Al-Ettifaq en Saudi Pro League : quels tarifs ?

Les tarifs des rencontres de l’Al-Nassr sont échelonnés afin de convenir à tous les budgets, avec des places à partir de 15 SAR pour les catégories promotionnelles.

Pour un choc de Saudi Pro League comme celui-ci, les places en admission générale oscillent généralement entre 50 et 250 SAR.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les tarifs fluctuent selon la date du match et la localisation des sièges.

Assurez-vous toujours d'acheter auprès d'une source fiable pour garantir votre entrée au stade.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour le match Al-Nassr vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League ?

Les formules d’hospitalité proposées à Al-Awwal Park offrent une expérience premium : places de choix, accès exclusif au salon et restauration gastronomique.

Ces formules, dont les tarifs oscillent entre 1 500 et 5 000 SAR selon le niveau de confort et les prestations proposées, offrent un cadre privilégié pour savourer la rencontre.

Pour les obtenir, les supporters doivent consulter les sections « Platinum » ou « VIP » sur la billetterie officielle d’Al-Nassr ou sur le site d’Al-Awwal Park.

Al-Nassr FC vs Al-Ettifaq Club : face-à-face récents

Date Compétition Calendrier Résultat 30 décembre 2025 Saudi Professional League Al-Ettifaq 2-2 Al-Nassr 2-2 21 février 2025 Ligue professionnelle saoudienne Al-Nassr vs Al-Ettifaq 2-3 20 septembre 2024 Ligue professionnelle saoudienne Al-Ettifaq vs Al-Nassr 0-3 22 déc. 2023 Ligue professionnelle saoudienne Al-Nassr vs Al-Ettifaq 3-1 14 août 2023 Ligue professionnelle saoudienne Al-Ettifaq vs Al-Nassr 2-1

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Al-Awwal Park.

Situé sur le campus de l’université King Saud à Riyad, cet équipement moderne est le terrain de jeu animé du club Al-Nassr FC.

D’une capacité d’environ 25 000 places, l’enceinte est entièrement dédiée au football, supprimant toute piste d’athlétisme entre les supporters et la pelouse.

Pour les visiteurs, le moyen le plus sûr d’y accéder reste les services de covoiturage tels qu’Uber ou Careem, le parking adjacent au stade affichant complet plusieurs heures avant le coup d’envoi.

De nombreux points de restauration sont disponibles, et l’équipement est entièrement adapté à la billetterie dématérialisée : pensez donc à charger votre téléphone, la plupart des billets étant délivrés via l’application webook ou envoyés par e-mail sous forme de codes QR.

Le stade est divisé en plusieurs catégories, les sections réservées aux familles et aux personnes seules étant clairement indiquées afin de garantir un environnement confortable pour tous les spectateurs.