La progression record de Wrexham dans la pyramide du football a été phénoménale. En accédant au Championship, le club est devenu la première équipe de l’histoire des cinq premières divisions du football anglais à obtenir trois promotions consécutives.

De façon stupéfiante, après avoir décroché une impressionnante 7e place lors de sa première saison en Championship l’an dernier, le troisième plus ancien club de football professionnel au monde vise désormais clairement la terre promise : la Premier League.

Laissez GOAL vous expliquer précisément comment obtenir des billets pour Wrexham en 2026/27, avec les prix des billets, les modalités d’achat et plus encore.

Prochains matches de Wrexham pour la saison 2025/26

Date Match (GMT) Stade Billets sam. 7 mars FA Cup : Wrexham vs Chelsea (17 h 45) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets mar. 10 mars Wrexham vs Hull City (19 h 45) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets ven. 13 mars Wrexham vs Swansea City (20 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets mar. 17 mars Watford vs Wrexham (19 h 45) Vicarage Road (Watford) Billets sam. 21 mars Sheffield United vs Wrexham (15 h) Bramall Lane (Sheffield) Billets ven. 3 avril West Brom vs Wrexham (15 h) The Hawthorns (West Bromwich) Billets lun. 6 avril Wrexham vs Southampton (15 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets sam. 11 avril Birmingham City vs Wrexham (15 h) St Andrew's (Birmingham) Billets sam. 18 avril Wrexham vs Stoke City (15 h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets mar. 21 avril Oxford United vs Wrexham (19 h 45) Kassam Stadium (Oxford) Billets sam. 25 avril Coventry City vs Wrexham (15 h) CBS Arena (Coventry) Billets sam. 2 mai Wrexham vs Middlesbrough (12 h 30) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets

Comment acheter des billets pour Wrexham ?

La manière officielle et la plus fiable d’acheter des billets de match est de passer directement par le portail de billetterie en ligne de Wrexham à l’adresse eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Comme la demande au STōK Cae Ras figure parmi les plus fortes du Championship, les billets sont distribués selon un processus d’attribution strict à plusieurs niveaux.

Abonnements officiels Dragon & tirages au sort pour les billets

Les billets en vente générale parviennent rarement au grand public. Pour obtenir des billets pour les matches à domicile, les supporters doivent disposer d’un abonnement officiel Dragon (Digital Dragon, Red Dragon ou Gold Dragon).

Wrexham utilise un système officiel de tirage au sort pour les billets pour ses membres avant des séries de matches à domicile, avec environ 1 200 billets par match disponibles exclusivement via ce tirage.

Étapes d’attribution des billets : détenteurs d’abonnements de saison (renouvellements & priorité pour l’attribution des matches à l’extérieur) Membres officiels Dragon (tirages au sort pour les billets & priorité de fidélité) Vente générale (proposée au public uniquement si des billets du tirage restent non attribués)

Packages hospitalité les jours de match

Les packages hospitalité exécutifs et en salon ne nécessitent pas d’abonnement Dragon et garantissent l’entrée le jour du match, même s’ils se vendent rapidement après leur mise en vente.

Marchés secondaires

Pour les supporters qui ne parviennent pas à obtenir des billets via le tirage au sort réservé aux membres, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des options de revente entre supporters. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets de Wrexham ?

Wrexham AFC applique une politique de prix uniforme sur tous les matches de championnat à domicile en Championship de l’EFL.

Contrairement à de nombreux clubs de Championship qui augmentent leurs prix pour les adversaires prestigieux ou les derbies locaux, les prix des billets restent constants quel que soit l’adversaire, ce qui les place parmi les plus abordables de la division.

En outre, le club ne facture aucuns frais de réservation sur les achats officiels, et tous les billets sont délivrés au format numérique.

Les prix standard des billets les jours de match varient principalement selon l’emplacement dans le stade et la catégorie d’âge :

Billets adultes : ils se situent généralement entre 24 £ et 26 £ dans l’allocation générale pour les membres.

ils se situent généralement entre 24 £ et 26 £ dans l’allocation générale pour les membres. Tarifs réduits : des tarifs réduits sont proposés aux plus de 65 ans, aux moins de 21 ans, aux moins de 18 ans et aux moins de 14 ans (avec des billets juniors à partir de seulement 10 £).

des tarifs réduits sont proposés aux plus de 65 ans, aux moins de 21 ans, aux moins de 18 ans et aux moins de 14 ans (avec des billets juniors à partir de seulement 10 £). Catégorisation des tribunes : les places situées dans la STōK Cold Brew Coffee Stand (ou University End) représentent le prix de base standard, tandis que les vues centrales dans la Wrexham Lager Stand et la Macron Stand correspondent au niveau le plus élevé de la tarification standard.

Comment obtenir des abonnements de saison pour Wrexham ?

Un abonnement de saison est le seul moyen garanti d’obtenir une place au STōK Cae Ras pour chaque match à domicile durant la campagne 2026/27 de Championship.

Les abonnements de saison pour l’exercice 2026/27 ont été épuisés pendant la période de renouvellement en raison d’une demande incroyable. Les abonnements adultes commençaient à 420 £+, offrant un excellent rapport qualité-prix pour un calendrier de 23 matches de championnat à domicile.

Tous les détenteurs d’un abonnement de saison reçoivent automatiquement une adhésion Digital Dragon, qui donne accès à des réductions promotionnelles et à des programmes de match numériques. Les supporters peuvent également passer au statut Red Dragon ou Gold Dragon pour bénéficier de cartes physiques, de produits dérivés exclusifs et d’un accès prioritaire aux billets de coupe.

Histoire du SToK Racecourse

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Le Racecourse Ground, actuellement connu sous le nom de SToK Racecourse, ou SToK Cae Ras en gallois, en raison d’un accord de sponsoring avec SToK Cold Brew Coffee, est une enceinte de football située à Wrexham, au pays de Galles. C’est le cinquième plus grand stade du pays avec une capacité de plus de 10 000 places, et c’est le domicile de Wrexham AFC depuis 1864.

Le Racecourse Ground est le plus ancien stade international de football au monde accueillant encore des matches internationaux, puisqu’il a été le théâtre du premier match international à domicile du pays de Galles en 1877. Le stade a également été utilisé par le club de rugby à XIII des North Wales Crusaders, le club de rugby à XV des Scarlets et l’équipe réserve de Liverpool. À ses débuts, le site a aussi servi pour le cricket et les courses hippiques.

Les tribunes du Racecourse Ground sont connues sous les noms suivants : The Wrexham Lager Stand, the SToK Cold Brew Coffee Stand, the Macron Stand et The Kop.

Wrexham Lager Stand

Adossée à l’endroit où se trouvait autrefois le Yale College, il s’agit de la plus grande tribune actuelle du stade, avec une capacité de 4 200 places. Elle a été construite en 1972 en préparation de la première aventure européenne du club, et a également permis au club de bénéficier de nouveaux vestiaires, de bureaux et de salons de réception. La tribune est sponsorisée par Wrexham Lager, une brasserie indépendante locale.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Elle a une capacité de 2 800 places et offre aux supporters une excellente vue sur le terrain. Les supporters locaux y sont installés depuis la saison 2007/08. Dans le même temps, les supporters visiteurs ont été déplacés vers la Yale Stand (Wrexham Lager Stand), sauf pour les matches où une forte affluence de visiteurs est attendue.

Macron Stand

La plus récente tribune du Racecourse Ground a une capacité de 3 500 places. Elle a été construite sur l’ancienne tribune de Mold Road en 1999. La tribune dispose d’un studio de télévision et de huit loges privées entièrement équipées, ainsi que d’un restaurant appelé « The Changing Rooms ».

The Kop

Située derrière l’un des buts, elle est officiellement connue sous le nom de Crispin Lane End ou « Town End ». Avec une capacité de 5 000 places, le Spion Kop était la plus grande tribune entièrement debout de l’English Football League, mais depuis 2008, elle n’est plus utilisée pour des raisons de sécurité. En mars de cette année, le district de comté de Wrexham a approuvé le projet de construction d’une nouvelle tribune Kop de 5 500 places. Le club espère qu’elle sera prête à temps pour la saison 2026/27. Il est crucial d’achever le projet d’ici 2026, car le stade doit accueillir l’été prochain des matches du Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA.

Où séjourner près du SToK Racecourse ?

Examiner les structures tarifaires des billets des clubs ambitieux des divisions inférieures aide les supporters en déplacement à planifier efficacement leur budget de jour de match. Pour vous assurer que vos paris combinés personnalisés bénéficient de récompenses d’inscription exceptionnelles dès le premier jour, saisir un code d’inscription est indispensable. Consultez notre guide étape par étape pour réclamer vos récompenses de bienvenue en utilisant notre code promo betwinner actuel.