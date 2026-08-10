L’ascension record de Wrexham dans la pyramide du football a été phénoménale. En accédant au Championship, le club est devenu la première équipe de l’histoire des cinq premières divisions du football anglais à obtenir trois promotions consécutives.

Plus étonnant encore, après avoir décroché une impressionnante 7e place lors de sa première saison en Championship la saison dernière, la troisième plus ancienne équipe professionnelle de football au monde vise désormais clairement la terre promise : la Premier League.

Laissez GOAL vous expliquer exactement comment obtenir des billets pour Wrexham en 2026/27, avec les prix des billets, comment acheter et plus encore.

Prochains matches de Wrexham pour la saison 2025/26

Date Match (GMT) Lieu Billets sam. 7 mars FA Cup : Wrexham vs Chelsea (17h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets mar. 10 mars Wrexham vs Hull City (19h45) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets ven. 13 mars Wrexham vs Swansea City (20h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets mar. 17 mars Watford vs Wrexham (19h45) Vicarage Road (Watford) Billets sam. 21 mars Sheffield United vs Wrexham (15h) Bramall Lane (Sheffield) Billets ven. 3 avril West Brom vs Wrexham (15h) The Hawthorns (West Bromwich) Billets lun. 6 avril Wrexham vs Southampton (15h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets sam. 11 avril Birmingham City vs Wrexham (15h) St Andrew's (Birmingham) Billets sam. 18 avril Wrexham vs Stoke City (15h) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets mar. 21 avril Oxford United vs Wrexham (19h45) Kassam Stadium (Oxford) Billets sam. 25 avril Coventry City vs Wrexham (15h) CBS Arena (Coventry) Billets sam. 2 mai Wrexham vs Middlesbrough (12h30) STōK Cae Ras (Wrexham) Billets

Comment acheter des billets pour Wrexham ?

Le moyen officiel et le plus fiable d’acheter des billets de match est de passer directement par le portail eTicketing de Wrexham à l’adresse eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Parce que la demande au STōK Cae Ras est l’une des plus fortes du Championship, les billets sont distribués via un processus d’attribution strict à plusieurs niveaux.

Abonnements officiels Dragon & tirages au sort pour les billets

Les billets en vente générale atteignent rarement le grand public. Pour obtenir des billets pour les matches à domicile, les supporters doivent détenir un abonnement officiel Dragon (Digital Dragon, Red Dragon ou Gold Dragon).

Wrexham gère un système officiel de tirage au sort pour les billets destiné aux membres avant des séries de matches à domicile, avec environ 1 200 billets par match mis à disposition exclusivement via ce tirage.

Étapes d’attribution des billets : détenteurs d’abonnements de saison (renouvellements & priorité pour l’attribution des matches à l’extérieur) Membres officiels Dragon (tirages au sort pour les billets & priorité de fidélité) Vente générale (proposée au public uniquement si des billets du tirage restent non attribués)

Packages hospitalité les jours de match

Les packages d’hospitalité executive et lounge ne nécessitent pas d’abonnement Dragon et garantissent l’entrée le jour du match, même s’ils se vendent très rapidement après leur mise en vente.

Plateformes de revente

Pour les supporters qui ne parviennent pas à obtenir des billets via le tirage au sort réservé aux membres, des plateformes secondaires telles que StubHub proposent des options de revente entre supporters. Assurez-vous de vérifier les CGU du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets de Wrexham ?

Wrexham AFC applique une politique de prix fixe sur l’ensemble des matches de championnat à domicile en EFL Championship.

Contrairement à de nombreux clubs de Championship qui augmentent leurs prix pour des adversaires prestigieux ou des derbies locaux, les prix des billets restent constants quel que soit l’adversaire, et figurent parmi les plus abordables de la division.

De plus, le club ne facture aucuns frais de réservation pour les achats officiels, et tous les billets sont livrés au format numérique.

Les prix standard des billets les jours de match varient principalement selon l’emplacement dans le stade et la catégorie d’âge :

Billets adultes : ils se situent généralement entre 24 £ et 26 £ dans l’attribution générale réservée aux membres.

ils se situent généralement entre 24 £ et 26 £ dans l’attribution générale réservée aux membres. Tarifs réduits : des tarifs réduits sont disponibles pour les plus de 65 ans, les moins de 21 ans, les moins de 18 ans et les moins de 14 ans (avec des billets juniors à partir de seulement 10 £).

des tarifs réduits sont disponibles pour les plus de 65 ans, les moins de 21 ans, les moins de 18 ans et les moins de 14 ans (avec des billets juniors à partir de seulement 10 £). Catégorisation des tribunes : les places situées dans la STōK Cold Brew Coffee Stand (ou University End) correspondent au prix de base standard, tandis que les vues centrales dans la Wrexham Lager Stand et la Macron Stand se situent au niveau le plus élevé de la tarification standard.

Comment obtenir des abonnements de saison pour Wrexham ?

Un abonnement de saison est le seul moyen garanti d’obtenir une place au STōK Cae Ras pour chaque match à domicile pendant la campagne 2026/27 de Championship.

Les abonnements de saison pour l’exercice 2026/27 ont été épuisés pendant la fenêtre de renouvellement en raison d’une demande incroyable. Les abonnements adultes commençaient à 420 £+, offrant un excellent rapport qualité-prix pour un calendrier de 23 matches de championnat à domicile.

Tous les détenteurs d’un abonnement de saison reçoivent automatiquement une adhésion Digital Dragon, qui donne accès à des réductions promotionnelles et à des programmes de match numériques. Les supporters peuvent également passer au statut Red Dragon ou Gold Dragon pour obtenir des cartes physiques, des produits dérivés exclusifs et un accès prioritaire aux billets de coupe.

Histoire du SToK Racecourse

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Le Racecourse Ground, actuellement connu sous le nom de SToK Racecourse (ou SToK Cae Ras en gallois) en raison d’un accord de sponsoring avec SToK Cold Brew Coffee, est une enceinte de football située à Wrexham, au pays de Galles. C’est le cinquième plus grand stade du pays avec une capacité de plus de 10 000 places, et c’est le domicile de Wrexham AFC depuis 1864.

Le Racecourse Ground est le plus ancien stade international de football au monde accueillant encore des matches internationaux, puisqu’il a accueilli le premier match international à domicile du pays de Galles en 1877. Le stade a également été utilisé par le club de rugby à XIII de North Wales Crusaders, le club de rugby à XV des Scarlets et la réserve de Liverpool. À ses débuts, l’enceinte servait aussi pour le cricket et les courses hippiques.

Les tribunes du Racecourse Ground sont connues sous les noms suivants : The Wrexham Lager Stand, the SToK Cold Brew Coffee Stand, the Macron Stand et The Kop.

Wrexham Lager Stand

Adossée à l’endroit où se trouvait autrefois le Yale College, c’est actuellement la plus grande tribune du stade, avec une capacité de 4 200 places. Elle a été construite en 1972 en préparation de la première aventure européenne du club, et a également offert au club de nouveaux vestiaires, des bureaux et des espaces de réception. La tribune est sponsorisée par Wrexham Lager, une brasserie indépendante locale.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Elle a une capacité de 2 800 places et offre aux supporters une excellente vue sur le terrain. Les supporters locaux y sont installés depuis la saison 2007/08. Dans le même temps, les supporters visiteurs ont été déplacés vers la Yale Stand (Wrexham Lager Stand), sauf pour les matches où une forte affluence de visiteurs est anticipée.

Macron Stand

La plus récente tribune du Racecourse Ground, avec une capacité de 3 500 places. Elle a été construite au-dessus de l’ancienne tribune de Mold Road en 1999. La tribune comprend un studio TV et huit loges privées entièrement équipées, ainsi qu’un restaurant appelé « The Changing Rooms ».

The Kop

Située derrière l’un des buts, elle est officiellement connue sous le nom de Crispin Lane End ou « Town End ». Avec une capacité de 5 000 places, le Spion Kop était la plus grande tribune debout de l’English Football League, mais depuis 2008, elle n’est plus utilisée pour des raisons de sécurité. En mars de cette année, Wrexham County Borough a approuvé la proposition de construction d’une nouvelle tribune Kop de 5 500 places assises. Le club espère qu’elle sera prête à temps pour la saison 2026/27. Il est crucial de terminer le projet d’ici 2026, car le stade doit accueillir des matches du Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA l’été prochain.

Où séjourner près du SToK Racecourse ?