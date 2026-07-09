Comment obtenir des billets pour Wimbledon 2026 : prix des billets, offres forfaitaires, billets d’occasion et plus encore

La saison sur gazon bat son plein, avec deux semaines de tennis de haut niveau à savourer lors du tournoi de Wimbledon, à l'All England Club de Londres.

Les matchs ont commencé le lundi 29 juin, et si vous n’avez pas encore réservé vos billets, pas de panique : des formules existent pour satisfaire toutes les envies.

Que vous souhaitiez profiter de tout ce que Wimbledon a à offrir et assister à des matchs sur les courts extérieurs, ou que vous préfériez repérer les stars et réserver des places sur le court central, le choix vous appartient.

Comment les fans peuvent-ils acheter des billets pour Wimbledon, à combien s’élèvent les prix et à quoi ressemble le programme du tournoi ? GOAL vous apporte ces réponses et bien plus encore.

Quand auront lieu les Championnats de Wimbledon 2026 ?

Le tournoi se tiendra du lundi 29 juin au dimanche 12 juillet. Voici le programme des deux semaines :

1^(er) au 4^e tour des simples messieurs et dames : du 29 juin au 6 juillet

Quarts de finale messieurs et dames : 7-8 juillet

Demi-finales du simple dames : 9 juillet

Demi-finales du simple messieurs : 10 juillet

Finale du simple dames : 11 juillet

Finale messieurs : 12 juillet

Comment obtenir des billets pour Wimbledon 2026

Plusieurs options s’offrent à ceux qui souhaitent acheter des billets pour Wimbledon 2026. Il s’agit notamment des billets par tirage au sort, des billets de revente, de la file d’attente, des formules d’accueil et des obligations.

Billets attribués par tirage au sort

Principale voie d’accès et option la plus prisée, le tirage au sort public offre, en théorie, une chance égale à chaque fan de décrocher une place pour le tournoi, même si la demande dépasse largement l’offre.

En raison de cette sursouscription, aucune demande n’est garantie et, en cas de succès, l’achat est limité à une paire de billets par foyer.

Le tirage au sort pour l’édition 2026 s’est déroulé du 2 au 21 septembre 2025 et est désormais clos.

Billets de revente

Les billets de revente sont proposés par des détenteurs qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus assister aux matchs à Wimbledon. Deux options coexistent : un système officiel géré par le tournoi lui-même et le marché secondaire, via des plateformes telles que StubHub.

Dans le cadre du circuit officiel, les places Show Court rendues dans la journée sont remises en vente, selon la règle du « premier arrivé, premier servi », à 15 h BST chaque jour. Elles sont proposées à 15 £ pour le Centre Court et à 10 £ pour les courts n° 1 et n° 2, mais leur nombre est très limité.

Ces places sont réservées aux personnes déjà présentes sur le site, donc uniquement aux détenteurs d’un « Grounds Pass » pour la journée concernée.

Si vous préférez vous organiser avant d’arriver sur place, la plateforme StubHub peut constituer une solution pertinente pour assister aux performances des stars du circuit.

Les tarifs peuvent dépasser la valeur faciale, mais pour les passionnés de tennis, l’expérience vaut l’investissement. Avant tout paiement, consultez toujours les conditions générales du site de revente.

La file d’attente

«The Queue» est aussi simple que son nom l’indique et est étroitement associée à Wimbledon. Les personnes sans billet peuvent faire la queue avant l’ouverture des portes et tout au long de la journée pour obtenir un «Grounds Pass» ou l’un des billets en nombre limité pour le «Show Court» chaque jour du tournoi, à l’exception des quatre derniers jours. Une fois la file pleine, le site applique une politique «un entrant, un sortant».

Pour intégrer « The Queue », rendez-vous à Wimbledon Park ; on vous remettra alors une « Queue Card » indiquant votre place dans la file.

Formules d’accueil

Pour savourer le tournoi dans un confort somptueux, un forfait d’hospitalité conçu par le partenaire officiel de Wimbledon, Keith Prowse, constitue une excellente option. Ces forfaits incluent des places sur le Court central et le Court n° 1, ainsi qu’une gamme de prestations haut de gamme. Là encore, la demande dépasse souvent l’offre.

Plusieurs niveaux de prestation sont proposés selon le forfait choisi :

The Lawn : une table privatisée pour vous et vos invités, avec un thé de l’après-midi, un comptoir de fruits de mer et un menu à la carte signé par le chef étoilé Michel Roux et sa fille, la cheffe Emily Roux. Un bar gratuit propose des cocktails sur mesure dans un jardin à l’anglaise. Ce forfait vous place à quelques pas des courts, avec un emplacement privilégié sur le Court central ou le Court n° 1.

une table privatisée pour vous et vos invités, avec un thé de l’après-midi, un comptoir de fruits de mer et un menu à la carte signé par le chef étoilé Michel Roux et sa fille, la cheffe Emily Roux. Un bar gratuit propose des cocktails sur mesure dans un jardin à l’anglaise. Ce forfait vous place à quelques pas des courts, avec un emplacement privilégié sur le Court central ou le Court n° 1. Rosewater Pavilion : l’une des formules d’hospitalité les plus haut de gamme, vous profiterez d’un menu à la carte en quatre plats, accompagné de bouchées légères, de fraises à la crème et d’un thé traditionnel de l’après-midi. Vous pourrez ensuite vous rendre dans les salons exclusifs proposant une sélection de vins haut de gamme, des boissons gratuites au bar et les meilleures places officielles pour le Centre Court.

l’une des formules d’hospitalité les plus haut de gamme, vous profiterez d’un menu à la carte en quatre plats, accompagné de bouchées légères, de fraises à la crème et d’un thé traditionnel de l’après-midi. Vous pourrez ensuite vous rendre dans les salons exclusifs proposant une sélection de vins haut de gamme, des boissons gratuites au bar et les meilleures places officielles pour le Centre Court. The Treehouse : une expérience premium et décontractée avec des places non assignées, des intérieurs colorés, des DJ et des balcons donnant sur le jardin. Vous pourrez choisir parmi une sélection de petites assiettes gastronomiques et de présentations culinaires interactives. Profitez-en avant de rejoindre vos places sur le Centre Court ou le Court n° 1.

une expérience premium et décontractée avec des places non assignées, des intérieurs colorés, des DJ et des balcons donnant sur le jardin. Vous pourrez choisir parmi une sélection de petites assiettes gastronomiques et de présentations culinaires interactives. Profitez-en avant de rejoindre vos places sur le Centre Court ou le Court n° 1. Les Skyview Suites : l’expérience la plus luxueuse, au cœur même du Centre Court. Chaque suite peut accueillir 10 ou 20 invités, avec un balcon privé surplombant la foule. Profitez des services d’un concierge, d’un chauffeur et d’une hôtesse personnelle, avec une réception au champagne et une multitude de mets et de boissons traditionnels offerts.

Obligations

Si vous souhaitez non pas un simple billet pour l’édition en cours, mais un accès quotidien au tournoi pendant les cinq prochaines années, l’obligation (debenture) représente une option prestigieuse, bien que coûteuse.

Les obligations sont valables plusieurs années : le cycle en cours court de 2026 à 2030 pour le Court Central et de 2022 à 2026 pour le Court n°1. Les inscriptions sont désormais ouvertes pour les obligations du Court n°1 couvrant la période 2027-2031.

Chaque débenture achetée garantit :

Une place garantie sur le court

l’accès à plusieurs espaces réservés

Des billets transférables

Des options de restauration exclusives

Le nombre d’obligations est limité et leurs prix varient chaque semaine lors des enchères organisées par Dowgate Capital Limited.

Tarifs des billets pour Wimbledon 2026

Billets attribués par tirage au sort

Ces places étaient proposées à partir de 55 £ pour les courts n° 2 et n° 3, et jusqu’à 350 £ pour les finales messieurs et dames sur le court central. Toutefois, comme les billets sont attribués aléatoirement par paires lors d’un tirage au sort, il n’est pas possible de choisir la rencontre ni l’emplacement en tribune.

La queue

Les Grounds Pass sont proposés à partir de 33 £ lors des premiers tours, mais leur tarif diminue au fil de la compétition, car leur accès est progressivement restreint à mesure que les épreuves avancent vers leur phase finale.

Billets de revente

Les places de revente officielles sont fixées à 15 £ pour le Court central et à 10 £ pour les courts n° 1 et n° 2.

Attention : ces billets sont réservés aux personnes déjà présentes sur le site, soit aux détenteurs d’un « Grounds Pass » pour la journée concernée, et leur nombre est très limité.

Consultez fréquemment le site officiel de Wimbledon ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub pour rester informé de la disponibilité des places.

Formules d’hospitalité

Les formules hospitalité proposées par Keith Prowse, partenaire officiel de Wimbledon et spécialiste de l’hospitalité de luxe, sont disponibles à partir de 1 265 £ (« The Lawn ») jusqu’à 2 495 £ (« Rosewater Pavilion »). Les formules « The Treehouse » et « Skyview Suites » sont actuellement épuisées.

Obligations

Court central 2026-2030 : à partir de 116 000 £ par siège, ou 232 000 £ la paire

à partir de 116 000 £ par siège, ou 232 000 £ la paire Court n°1 2022-2026 : à partir de 21 000 £

à partir de 21 000 £ 2027-2031 : à partir de 73 000 £

Tout ce qu’il faut savoir sur Wimbledon 2026

Les vainqueurs se sont succédé sans interruption en simple messieurs à Wimbledon. Après Novak Djokovic, qui a remporté le titre de 2018 à 2022, puis Carlos Alcaraz, vainqueur en 2023 et 2024, le champion de 2025, Jannik Sinner, s’apprête désormais à défendre son titre à Londres.

L’Italien a beaucoup à prouver après sa défaite surprise face à Juan Manuel Cerundolo à Roland-Garros. Éliminé dès le deuxième tour, il n’avait pas connu une sortie aussi précoce en Grand Chelem depuis son élimination au même stade à Roland-Garros 2023.

Sa quête de gloire à Wimbledon est toutefois facilitée par l’absence de son grand rival des deux dernières années en Grand Chelem, Carlos Alcaraz.

Forfait depuis la mi-avril en raison d’une blessure au poignet, l’Espagnol ne devrait pas revenir sur le circuit ATP avant août au plus tôt.

Chez les dames, le tableau s’annonce plus ouvert. Tenante du titre après son sacre en 2025, Iga Swiatek vise un doublé qui n’a plus été réalisé depuis Serena Williams en 2016.

Si Swiatek figurera parmi les favorites en 2026, c’est Aryna Sabalenka qui abordera la quinzaine londonienne avec l’étiquette de tête de série numéro un. La Biélorusse espère enfin franchir le cap des demi-finales, où elle s’est chaque fois arrêtée lors de ses trois précédentes participations.

Où se loger près de Wimbledon 2026

Pour votre première visite, optez pour un logement dans le sud-ouest londonien, à proximité immédiate du All England Club, ou choisissez un point de chute plus central afin de tirer le meilleur parti de votre séjour dans la capitale.

Le sud-ouest londonien est parfaitement desservi par les transports en commun et se prête aisément à la marche.

Utilisez la carte interactive ci-dessous pour repérer les hébergements disponibles pendant la compétition ; passez simplement la souris sur chaque option pour vérifier sa correspondance avec votre budget et vos dates.

