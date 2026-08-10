Alors que West Ham United entame sa saison 2026/27 d'EFL Championship, l'enthousiasme est palpable dans l'est de Londres chez les fans qui cherchent à obtenir des billets pour West Ham.

Avec l'entraîneur principal Nuno Espírito Santo à la barre dans le cadre d'une campagne intense visant à assurer un retour immédiat en Premier League, chaque jour de match au London Stadium revêt une importance énorme.

Vous pourriez y être en personne pour soutenir West Ham dans sa course à la promotion. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter des billets de West Ham pour la saison 2026/27.

Prochains matches de West Ham en 2026/27

Comment acheter des billets de West Ham pour 2026/27 ?

Plusieurs options de billetterie sont en place pour les matches de West Ham, allant des billets pour des rencontres individuelles aux renouvellements d'abonnements de saison et aux formules hospitality.

Vous pouvez acheter des billets officiels via le portail officiel eTicketing du club à l'adresse eticketing.co.uk/whufc.

Voici ce que vous devez savoir :

Priorité d'adhésion Claret : Les billets mis en vente générale directement par le club sans adhésion sont rares en raison de la forte demande. La plupart des contingents pour les matches individuels sont rapidement écoulés par les membres Claret pendant leur fenêtre de vente prioritaire exclusive.

Les billets mis en vente générale directement par le club sans adhésion sont rares en raison de la forte demande. La plupart des contingents pour les matches individuels sont rapidement écoulés par les membres Claret pendant leur fenêtre de vente prioritaire exclusive. Avantages membres : Une adhésion Claret adulte coûte environ 45 £ par saison et comprend des fenêtres de réservation prioritaires, des réductions sur les billets, des bons pour la boutique et l'accès à des concours exclusifs.

Une adhésion Claret adulte coûte environ 45 £ par saison et comprend des fenêtres de réservation prioritaires, des réductions sur les billets, des bons pour la boutique et l'accès à des concours exclusifs. Marchés secondaires : Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets de West Ham en 2026/27 ?

Les prix des billets varient en fonction de la catégorisation de l'adversaire et du placement dans le stade :

Catégories de matches : les rencontres sont classées en catégorie A, B ou C. Les matches à forte demande ou les derbies locaux (catégorie A) se situent dans la tranche haute des prix.

Places économiques : les sièges les plus abordables se trouvent dans les tribunes supérieures derrière les buts dans les tribunes Bobby Moore et Sir Trevor Brooking, à des prix compris entre 30 £ et 55 £.

Places premium : les sièges de la tribune Billy Bonds (East) et de la tribune West offrent des vues latérales privilégiées. Les places centrales sur la ligne médiane, comme les prestigieux sièges 1966, correspondent au niveau de prix le plus élevé (de 55 £ à plus de 110 £).

Comment obtenir des billets et packages hospitality de West Ham ?

West Ham propose une vaste gamme d'options premium pour ceux qui aiment profiter de leur football de manière plus raffinée et confortable.

Les prix vont d'environ 100 £ à 700 et varient en fonction de l'adversaire et de la formule spécifique.

Des bars sportifs animés qui vous offrent une version plus exclusive de l'admission générale aux expériences de restauration très haut de gamme, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets au London Stadium. Exemples :

Boleyn : Hommage à l'ancien stade de West Ham, le Boleyn propose une ambiance de bar sportif avec des sièges VIP rembourrés, un programme de match offert et une boisson à la mi-temps, le tout imprégné de l'histoire du club.

Hommage à l'ancien stade de West Ham, le Boleyn propose une ambiance de bar sportif avec des sièges VIP rembourrés, un programme de match offert et une boisson à la mi-temps, le tout imprégné de l'histoire du club. Royal East : Avec vue sur le terrain et élégant, le Royal East propose un repas raffiné en trois services, des boissons incluses et des places de milieu de gamme. Vous avez également la possibilité de rencontrer une légende de West Ham.

Les autres espaces/sections hospitality comprennent « Londoner », « Great Briton », « Forge » et « Arnold Hills ».

Gardez toutefois à l'esprit que les affiches les plus populaires verront probablement leurs options se vendre plus tôt que tard. Le moyen le plus simple de garantir votre place est de surveiller la section hospitality du site du club, afin de connaître les options qui s'offrent à vous.

Où séjourner autour du London Stadium

Si vous vous déplacez pour un match, vous pouvez consulter les hébergements autour du stade à l'aide de la carte interactive ci-dessous.

Histoire du London Stadium

Le London Stadium, anciennement et également connu sous le nom d'Olympic Stadium, est un stade extérieur polyvalent situé dans le Queen Elizabeth Olympic Park, dans le quartier de Stratford à Londres.

Le stade a été construit spécifiquement pour les Jeux olympiques d'été de 2012, servant de site pour les épreuves d'athlétisme ainsi que pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Après les Jeux, il a été reconstruit pour un usage polyvalent et sert désormais principalement de domicile à West Ham United, qui en est devenu locataire à partir de la saison 2016.

UK Athletics est l'autre locataire du stade et y accueille chaque année une manche de l'IAAF Diamond League, connue sous le nom de London Grand Prix. Le stade pouvait accueillir 80 000 personnes pendant les Jeux olympiques, mais il a été remanié après les Jeux, et la capacité pour les matches de football est désormais limitée à 62 500 places selon les termes du bail.

Depuis qu'il est devenu le London Stadium, le site a également accueilli la Coupe du monde de rugby 2015, la London Series 2019 de Major League Baseball, ainsi que des artistes comme les Rolling Stones, les Foo Fighters, Guns N’ Roses et les Red Hot Chilli Peppers.

Examiner les catégories de billets et les guides des places aide les supporters dévoués de West Ham à planifier efficacement leur budget jour de match tout au long de la saison nationale. Pour vous assurer que vos sélections analytiques de match sont placées sur une plateforme sûre et conforme proposant des transactions rapides, les codes d'introduction sont essentiels. Lisez notre guide simple pour activer vos récompenses personnalisées via notre code promo megapari vérifié dès aujourd'hui.