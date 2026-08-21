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Comment obtenir des billets pour Werder Brême - RB Leipzig : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Werder Brême affronte le RB Leipzig en Bundesliga. Voici comment vous pouvez réserver vos billets

Le Werder Brême affronte le RB Leipzig le samedi 5 septembre 2026 au Weser Stadium de Brême.

Cette rencontre en début de saison offre au Werder Brême l’occasion de prendre des points cruciaux à domicile, tandis que le RB Leipzig cherchera à lancer sa campagne sur une bonne dynamique. Lors de leur plus récent affrontement en Bundesliga, le 4 avril 2026, le RB Leipzig s’était imposé 2-1 face au Werder Brême au Weser Stadium.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Werder Brême-RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Werder Brême-RB Leipzig en Bundesliga ?

Werder Brême-RB Leipzig débute au Wohninvest Weserstadion de Brême. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’horaire exact du coup d’envoi dans votre région.

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Bundesliga - Journée 2
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Comment acheter des billets pour Werder Brême-RB Leipzig en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour SV Werder Brême vs RB Leipzig au Weserstadion le samedi 5 septembre 2026 sans référence aux plateformes secondaires ni aux prix, suivez les procédures officielles :

1. Portail officiel de billetterie du club

  • Site du club : créez un compte sur la billetterie officielle du SV Werder Brême.
  • Prévente et priorité aux membres : les membres du club et les abonnés bénéficient d’une priorité lors de la phase initiale de mise en vente.
  • Vente grand public : les billets restants sont mis en vente pour le grand public à l’approche du match.

2. Marché secondaire

  • Si les places officielles sont épuisées, StubHub est l’endroit où trouver les billets restants, avec des offres dans différentes gammes de prix et sections.
  • Les billets mobiles sont transférés instantanément, ce qui est pratique pour un achat tardif à l’approche du coup d’envoi.

3. Livraison des billets et accès

  • Billets numériques : les achats officiels sont livrés sous forme numérique, avec des billets mobiles ou des documents à imprimer chez soi.
  • Entrée le jour du match : les billets sur mobile peuvent être scannés directement aux tourniquets du Weser stadium.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Werder Brême-RB Leipzig ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du SV Werder Brême au Weserstadion varient selon la catégorie de place et le niveau :

Fourchettes de prix estimées des billets (tarif nominal)

  • Places debout (Ostkurve / zone supporters) :
    • Tarif normal : 17 € – 20 €
    • Tarif réduit : 11 € – 15 €
  • Places assises (Nord, Süd et West Tribüne) :
    • Catégorie 1 (centre / rang inférieur principal) : 60 € – 75 €
    • Catégories 2-3 (côté / angle rang supérieur) : 40 € – 55 €
    • Catégorie 4 (derrière le but / angle supérieur) : 30 € – 38 €
  • Section visiteurs (bloc RB Leipzig - tribune ouest) :
    • Places debout : ~17 € – 19 €

Werder Brême-RB Leipzig en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Werder Brême et du RB Leipzig

Les cinq derniers matches du Werder Brême ont tous été des amicaux de pré-saison, pour un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre Auxerre le 15 août. Plus tôt durant l’été, le club a fait deux fois match nul contre Paderborn, les deux rencontres s’étant terminées sur le score de 2-2, et a battu l’Energie Cottbus, en inscrivant quatre buts à l’extérieur, ainsi que Bochum, avec une victoire 2-0. Sur ces cinq matches, Brême a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

La pré-saison du RB Leipzig présente un tableau contrasté. Ses cinq matches amicaux ont produit trois victoires et deux défaites, la plus récente étant un revers 3-1 contre le Bayern Munich le 15 août en Telekom Cup. Le club s’est également incliné 2-0 contre Leeds United plus tôt en août. Côté positif, Leipzig a battu le SC Verl 4-0, son résultat le plus convaincant de l’été, et a arraché de courtes victoires face à Ingolstadt et VSG Altglienicke. Leipzig a marqué huit buts sur ces cinq matches et en a encaissé cinq.

SVW

SVW - Forme

BOC
V2-0
COT
V2-4
SCP
N2-2
SCP
N2-2
AJA
D0-1
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RBL

RBL - Forme

ATG
V1-2
FCI
V1-0
VEL
V4-0
LEE
D2-0
FCB
D3-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Werder Brême-RB Leipzig : bilan récent des confrontations directes

La plus récente rencontre de Bundesliga entre ces deux clubs a eu lieu le 4 avril 2026, lorsque le RB Leipzig s’est imposé 2-1 au Wohninvest Weserstadion. Sur les cinq derniers affrontements en Bundesliga, Leipzig possède le meilleur bilan, avec trois victoires contre aucune pour Brême, pour deux nuls. Leipzig a inscrit 11 buts lors de ces cinq matches, contre quatre pour Brême, ce qui souligne sa domination dans les confrontations directes récentes.

Face à face

Werder BrêmeNulRB Leipzig
0
2
3
Bundesliga
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FDM
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
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Werder Brême
SVW
0
FDM
Bundesliga
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
0
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RB Leipzig
RBL
0
FDM
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
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Werder Brême
SVW
2
FDM
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
1
FDM
4Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Werder Brême et du RB Leipzig

Au classement actuel de Bundesliga, le Werder Brême occupe la 18e place tandis que le RB Leipzig se trouve au 14e rang.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AugsbourgAugsbourgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
M'GladbachM'GladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
CologneCologneKOE
00000000
9
FribourgFribourgSCF
00000000
10
HambourgHambourgHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MayenceMayenceM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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