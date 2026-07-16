Tout est en place pour ce qui s’annonce comme le dernier acte, sans doute le plus marquant, de la carrière légendaire de Lionel Messi.

Le capitaine argentin a guidé l’Albiceleste vers sa deuxième finale consécutive de la Coupe du monde de la FIFA, à seulement 90 minutes de défendre son titre mondial.

Après une victoire palpitante 2-1 en demi-finale contre l'Angleterre à Atlanta, Messi et son équipe ont posé leurs valises dans le New Jersey pour un choc monumental et décisif face à l'Espagne.

Messi a survolé la compétition, caracolant en tête du classement des buteurs (9 réalisations) et des passeurs (6 offrandes).

Dimanche 19 juillet, il mènera l’Argentine au New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) pour défier une Espagne redoutable. C’est votre dernière chance d’assister à la quête du plus grand joueur de tous les temps pour conquérir un deuxième trophée mondial sur la plus grande scène du football.

Quel est le calendrier des matchs de poule de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

L’Argentine figure dans le groupe J du Mondial 2026.

Les tenants du titre ont déjà brillamment franchi leurs premiers matchs grâce aux performances historiques de Lionel Messi, auteur d’un triplé contre l’Algérie et d’un doublé contre l’Autriche :

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis 3-1 Vendredi 3 juillet Argentine - Cap-Vert - Seizièmes de finale (18 h EDT) Hard Rock Stadium, Floride, États-Unis 3-2 Mardi 7 juillet Argentine - Égypte (12 h EDT) Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Géorgie 3-2 Dimanche 12 juillet Argentine - Suisse Stade de Kansas City (Arrowhead Stadium) à Kansas City, Missouri 3-1 Mercredi 15 juillet Angleterre - Argentine Stade d’Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) 2-1 (victoire de l’Argentine) Dimanche 19 juillet Finale de la Coupe du monde 2026 : Espagne - Argentine MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire postérieur au tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à savoir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’acheter.

À combien s’élèvent les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont évolué au gré des différentes phases de vente. Les premières estimations sont présentées ci-dessous :

Étape Prix officiels Prix moyens de revente Billets Finale 2 030 $ – 7 875 $ 5 200 $ - 22 000 $ et plus Billets

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour obtenir plus d’informations, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Que peut-on attendre de Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2026 ?

La dernière fois que nous avons vu Lionel Messi en action lors d’une Coupe du monde, en finale au Qatar 2022, il a guidé l’Argentine vers son premier titre en 36 ans. Il a d’abord inscrit un doublé face à la France, puis transformé l’un des tirs au but décisifs lors de la séance de tirs au but.

Sa carrière internationale s’étend sur plus de vingt ans, mais ses débuts sous le maillot albiceleste, en 2005, avaient été laborieux : entré à la 63e minute d’un match amical contre la Hongrie à Budapest, il avait écopé d’un carton rouge moins d’une minute plus tard pour avoir repoussé un défenseur avec son coude.

Un départ certes chaotique, mais l’un des rares accrocs dans la carrière de cette icône mondiale. Si Messi a amassé de nombreux titres en club, avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami, certains de ses exploits les plus retentissants ont eu lieu sur la scène internationale.

Il a inscrit 116 buts en 198 sélections avec l’Argentine, dont 13 en Coupe du monde. Ce total le place à la quatrième place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, derrière Miroslav Klose, Ronaldo (Brésil) et Gerd Müller. Mais alors qu’il se prépare à disputer cet été une sixième Coupe du monde – un record –, il devrait encore grimper dans ce classement historique.

L’Argentine est traditionnellement un aimant à spectateurs. La Copa América 2024, disputée aux États-Unis, a ainsi attiré des foules considérables pour admirer Messi et ses coéquipiers.

Plus de 80 000 supporters ont assisté à la demi-finale Argentine-Canada au MetLife Stadium du New Jersey, et plus de 65 000 ont vu l’Albiceleste soulever un nouveau trophée majeur au Hard Rock Stadium de Miami, après une victoire 1-0 face à la Colombie.