Les supporters se sont rués sur les billets pour le match d'ouverture de l'Argentine dans le groupe J contre l'Algérie, à Kansas City le 16 juin, une rencontre déjà entrée dans l'histoire grâce au triplé magique de Messi lors d'une victoire écrasante 3-0.

Après une victoire souveraine 2-0 contre l’Autriche le 22 juin, lors de laquelle le capitaine a inscrit un nouveau doublé, l’Argentine est sur la bonne voie.

Alors que le rideau s’apprête à tomber sur son illustre carrière internationale, la chasse aux billets s’est transformée en une véritable frénésie pour les phases à élimination directe, où les enjeux sont considérables.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

L’Albiceleste figure dans le groupe J de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Les champions en titre ont déjà brillamment franchi leurs premiers matchs grâce aux performances historiques de Lionel Messi, auteur d’un triplé contre l’Algérie et d’un doublé contre l’Autriche :

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis 3-1 Vendredi 3 juillet Argentine - Cap-Vert - Seizièmes de finale (18 h EDT) Hard Rock Stadium, Floride, États-Unis 3-2 Mardi 7 juillet Argentine - Égypte (12 h EDT) Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Géorgie 3-2 Dimanche 12 juillet Argentine - Suisse Stade de Kansas City (Arrowhead Stadium), à Kansas City, Missouri 3-1 Mercredi 15 juillet Angleterre - Argentine Stade d’Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026

1. Demi-finales

En atteignant le dernier carré, l’Argentine n’est plus qu’à une victoire de défendre son titre et affrontera le vainqueur de la partie inférieure droite du tableau.

Adversaire : l’Angleterre

Date : mercredi 15 juillet 2026

Stade : Atlanta Stadium (Atlanta, Géorgie)

2. Finale de la Coupe du monde

En cas de succès en demi-finale, l’Albiceleste prendra la direction de la côte Est pour y disputer la finale de la Coupe du monde face au dernier survivant de la branche opposée (côté gauche) du tableau mondial.

Date : dimanche 19 juillet 2026

Lieu : MetLife Stadium (New York/New Jersey)

À combien s’élèvent les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Argentine ?

Les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis comme suit :

Catégorie 1 : les plus onéreux, situés en bas des tribunes.

les plus onéreux, situés en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont évolué au gré des différentes phases de vente. Les premières estimations sont présentées ci-dessous :

Phase Prix officiels Prix moyens de revente Billets Demi-finales 420 $ – 3 295 $ 1 400 $ – 7 500 $ Billets Finale 2 030 $ – 7 875 $ 5 200 € - 22 000 €+ Billets

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour obtenir plus d’informations, ainsi que les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Que peut-on attendre de Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2026 ?

La dernière fois que nous avons vu Lionel Messi en action lors d’une Coupe du monde, en finale du Qatar 2022, il a guidé l’Argentine vers son premier titre en 36 ans. Il a non seulement inscrit un doublé face à la France, mais il a aussi transformé l’un des tirs au but décisifs lors de la séance de tirs au but.

Sa carrière internationale s’étend sur plus de vingt ans, mais ses débuts sous le maillot albiceleste, en 2005, avaient été chaotiques : entré en jeu à la 63e minute lors d’un match amical contre la Hongrie à Budapest, il avait écopé d’un carton rouge moins d’une minute plus tard pour avoir repoussé un défenseur avec son coude.

Un départ certes décevant, mais l’un des rares accrocs dans la carrière de cette icône mondiale. Si Messi a amassé de nombreux titres en club, avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami, certains de ses plus grands exploits ont été accomplis sur la scène internationale.

Il a inscrit 116 buts en 198 sélections avec l’Argentine, dont 13 en Coupe du monde. Ce total le place à la quatrième place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, derrière Miroslav Klose, Ronaldo (Brésil) et Gerd Müller. Cependant, alors qu’il s’apprête à disputer cet été une sixième Coupe du monde – un record –, il devrait encore grimper dans ce classement historique.

L’Argentine est traditionnellement une attraction majeure. Lors de la Copa América 2024 disputée aux États-Unis, des foules considérables ont afflué pour admirer Lionel Messi et ses partenaires.

Plus de 80 000 supporters ont assisté à la demi-finale Argentine-Canada au MetLife Stadium du New Jersey, et plus de 65 000 ont vu l’Albiceleste soulever un nouveau trophée majeur au Hard Rock Stadium de Miami après une victoire 1-0 contre la Colombie.