Comment obtenir des billets pour voir Lionel Messi à la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde en Argentine, informations et plus encore

Bien que Lionel Messi poursuive sa carrière avec l’Inter Miami en MLS, les passionnés de football espèrent le voir endosser à nouveau le maillot albiceleste de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Alors que le rideau se ferme bientôt sur sa carrière internationale, les supporters se sont rués sur les places pour les rencontres de l’Albiceleste, dont la première est programmée à Kansas City face à l’Algérie le 16 juin.

GOAL vous guide dans l’achat de vos places : points de vente officiels et fourchettes de prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Si aucun de ses 116 buts internationaux ne a été inscrit contre l’Autriche ou la Jordanie, il a toutefois déjà battu par deux fois l’Algérie, premier adversaire des champions en titre.

En 2007, l’Argentine l’avait emporté 4-3 lors d’un match amical au Camp Nou. Après avoir égalisé 2-2 sur penalty, Messi avait également marqué le but de la victoire.

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Argentine vs Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets Lundi 22 juin Argentine vs Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets Samedi 27 juin Argentine vs Jordanie (21 h CDT) AT&T Stadium (Arlington) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 de la sélection argentine

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais très limitée.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente. Les premières estimations sont indiquées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $



Consultez régulièrement le portail de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et visitez les plateformes de revente officielles comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits hospitalité complets pour les matchs de l’Argentine, incluant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : un match impliquant une équipe non hôte (hors Canada, Mexique et États-Unis).

16es de finale, 8es de finale ou match pour la 3e place : 1 match au choix

Options d’hospitalité : Salon Pitchside, VIP, Salon Trophy, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises et aux VIP en quête d’une expérience ultra-exclusive.

Que peut-on attendre de Lionel Messi lors de la Coupe du monde 2026 ?

La dernière fois que nous avons vu Lionel Messi en action en Coupe du monde, lors de la finale du Qatar 2022, il a mené l’Argentine vers son premier titre en 36 ans. Il a non seulement inscrit un doublé contre la France, mais il a aussi transformé l’un des tirs au but décisifs lors de la séance de tirs au but.

Sa carrière internationale s’étend sur plus de vingt ans, mais ses débuts, en 2005, furent mouvementés : entré à la 63^e minute d’un match amical contre la Hongrie à Budapest, il fut expulsé moins d’une minute plus tard pour avoir repoussé un défenseur de son coude.

Ce départ peut sembler décevant, mais il s’agit l’un des rares accrocs dans la carrière de la superstar argentine et mondiale. Si Messi a récolté de nombreux titres en club, que ce soit avec Barcelone, le Paris Saint-Germain ou l’Inter Miami, certains de ses exploits les plus retentissants sont survenus sur la scène internationale.

Il a inscrit 116 buts en 198 sélections, dont 13 en Coupe du monde. Ce total le place ex aequo à la quatrième place des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, derrière Miroslav Klose, Ronaldo (Brésil) et Gerd Müller. Mais alors qu’il se prépare à disputer un record de six Coupes du monde cet été, il devrait encore grimper dans cette hiérarchie.

L’Argentine attire toujours les foules. Lors de la Copa América 2024 disputée aux États-Unis, des dizaines de milliers de spectateurs se sont pressés pour voir Lionel Messi et ses coéquipiers en action.

Plus de 80 000 spectateurs ont assisté à la demi-finale contre le Canada au MetLife Stadium du New Jersey, et plus de 65 000 ont vu l’Albiceleste soulever un nouveau trophée majeur au Hard Rock Stadium de Miami après une victoire 1-0 face à la Colombie.