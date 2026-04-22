Comment obtenir des billets pour voir Kylian Mbappé à la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde en France, informations et plus encore

Kylian Mbappé aime la Coupe du monde, et les fans de football adorent le voir briller sur la plus grande scène internationale. La star offensive s’apprête désormais à envoûter le public nord-américain, et vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour le voir jouer avec l’équipe de France.

Auteur de 12 buts lors des deux dernières éditions (2018 et 2022), il espère évidemment alourdir son total cet été. Les Bleus entameront leur parcours face au Sénégal au MetLife Stadium du New Jersey, avant de défier l’Irak et la Norvège dans le cadre des matchs de groupe.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France, notamment où les acheter et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la France pour la Coupe du monde 2026 ?

Bien qu’il ait déjà inscrit 56 buts contre 28 adversaires internationaux, Mbappé franchira une nouvelle étape s’il trouve le chemin des filets lors de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, car il n’a encore jamais marqué face aux membres du Groupe I : le Sénégal, l’Irak et la Norvège.

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l’Est) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Lundi 22 juin France – Irak (17 h HE) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billet Vendredi 26 juin France – Norvège (15 h HE) Gillette Stadium (Foxborough) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en France

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles est historiquement bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente. Les premières estimations sont indiquées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $



Consultez régulièrement le portail de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et les plateformes de revente officielles comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en France ?

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits hospitalité complets pour les matchs de l’équipe de France, incluant des billets premium, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, et ce, dans les trois pays hôtes.

Les formules sont disponibles comme suit :

Match unique

Phase de groupes : un match impliquant une équipe non hôte (hors Canada, Mexique et États-Unis).

16es de finale, 8es de finale ou match pour la 3e place : 1 match au choix

Options d’hospitalité : Salon Pitchside, VIP, Salon Trophy, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des loges privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises et aux VIP en quête d’une expérience premium.

Que attendre de Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde 2026 ?

À seulement 19 ans, l’attaquant français avait déjà fait sensation en inscrivant un doublé lors du huitième de finale face à l’Argentine en 2018, portant son total à quatre buts pour sa première Coupe du monde.

Quatre ans plus tard, l’attaquant du Paris Saint-Germain a triplé son total en inscrivant huit buts au Qatar en 2022. Bien que la France se soit contentée de la médaille d’argent, Mbappé a brillé en finale contre l’Argentine en signant un triplé héroïque.

Avec 12 buts marqués en Coupe du monde, Kylian Mbappé, désormais joueur du Real Madrid, rejoint le légendaire Pelé à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Il n’est qu’à une longueur d’un autre célèbre artilleur français, Just Fontaine, auteur de ses 13 réalisations lors de l’édition 1958.

Outre l’attrait pour le jeu de Mbappé, la soif de voyage et la volonté de soutenir les Bleus ont récemment augmenté, et de nombreux supporters attendent avec impatience de découvrir le parcours de l’équipe en Amérique du Nord cet été. Double championne du monde, la France fait partie des six sélections seulement à avoir conquis plusieurs fois le trophée.