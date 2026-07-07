Comment obtenir des billets pour voir Kylian Mbappé à la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde en France, course au Soulier d’or et plus encore

Kylian Mbappé adore la Coupe du monde, et les fans de football adorent le voir briller sur la plus grande scène qui soit. Cette relation s’est encore renforcée en Amérique du Nord, où il a inscrit sept buts supplémentaires en cinq titularisations lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ces performances portent son total en Coupe du monde à 19 buts, après les 12 inscrits lors des éditions 2018 et 2022. Il dépasse ainsi le légendaire Just Fontaine et devient le meilleur buteur de l’histoire de la France dans la compétition.

Il a par ailleurs porté son total en sélection à 63 buts, dépassant l’ancien recordman des Bleus, Olivier Giroud (57 réalisations).

Les observateurs s’attendent à le voir enrichir encore son palmarès lors des phases à élimination directe. Prochaine étape : un quart de finale France-Maroc programmé à Boston ce jeudi 9 juillet.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour la Coupe du monde 2026 de la France, notamment où les acheter et à quel prix.

Résultats et prochains matchs de la France à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Score final / Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l’Est) Stade MetLife (East Rutherford) La France s'est imposée 3-1 Lundi 22 juin France - Irak (17 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field (Philadelphie) La France s'est imposée 3-1 Vendredi 26 juin France - Norvège (15 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) La France s'est imposée 4-1 Mardi 30 juin France - Suède (17 h, heure de l’Est) Stade MetLife, East Rutherford La France s'est imposée 3-0 Samedi 4 juillet France - Paraguay (17 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field, Philadelphie La France s'est imposée 1-0 Jeudi 9 juillet France - Maroc (16 h, heure de l'Est) Gillette Stadium, Foxborough Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en France

Voici l’essentiel à savoir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour la compétition 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de la France vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les Bleus, qui ont terminé en tête du groupe I, connaissent déjà leurs dates, horaires et lieux de matchs potentiels jusqu’à l’éventuelle finale du 19 juillet.

Après sa victoire contre le Paraguay en huitièmes de finale, la France affrontera le Maroc en quarts, une revanche de la demi-finale du Qatar 2022 remportée 2-0 par les Bleus. Si elle écarte de nouveau le Maroc, l’équipe tricolore défiera l’Espagne ou la Belgique en demi-finale, puis l’Argentine, l’Angleterre, la Norvège ou la Suisse en finale.

Date (coup d’envoi heure locale) Tour Lieu Possible Billets 9 juillet (16 h, heure de l’Est) Quarts de finale Gillette Stadium (Foxborough) France - Maroc Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales Stade AT&T (Arlington) Match n° 101 : contre l’Espagne, le Portugal, les États-Unis ou la Belgique Billets 19 juillet (15 h HE) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 101 Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Lionel Messi a pris les commandes du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 en inscrivant son 8^e but du tournoi face à l’Égypte en huitièmes de finale.

Les stars françaises restent toutefois en course pour le titre de meilleur buteur en Amérique du Nord, à commencer par Kylian Mbappé, qui n’est qu’à une longueur de l’Argentin. Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé mémorable en première période contre la Norvège lors de la phase de groupes, compte pour l’instant quatre réalisations.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre la Suisse – Billets Kylian Mbappé (France) 7 contre le Maroc – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 contre l’Angleterre – Billets Harry Kane (Angleterre) 6 contre la Norvège – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Jude Bellingham (Angleterre) 4 – Billets pour Norvège Ousmane Dembélé (France) 4 contre le Maroc – Billets Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la Belgique – Billets

Que peut-on attendre de Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde 2026 ?

À peine âgé de 19 ans, l’attaquant français avait déjà fait la une des journaux du monde entier en inscrivant un doublé lors du huitième de finale face à l’Argentine en 2018. Ce doublé comptait parmi les quatre buts marqués par le jeune prodige lors de sa première Coupe du monde.

Quatre ans plus tard, l’attaquant du Paris Saint-Germain de l’époque a triplé son total en inscrivant huit buts au Qatar en 2022. Bien que la France ait dû se contenter de la médaille d’argent, Mbappé a répondu présent en finale contre l’Argentine en signant un triplé héroïque.

Avec 19 réalisations au total, l’attaquant du Real Madrid pointe désormais à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, à une seule longueur de Lionel Messi.

Outre l’envie de voir jouer Kylian Mbappé, la soif de voyage et de soutenir les Bleus s’est renforcée ces derniers mois, et de nombreux supporters attendent avec impatience de découvrir le parcours de l’équipe en Amérique du Nord cet été. Double championne du monde, la France fait partie des six sélections seulement à avoir conquis plusieurs étoiles.