Comment obtenir des billets pour voir Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde : billets pour les matchs du Portugal, informations utiles et plus encore

Les supporters trépignent d’impatience à l’idée de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la Seleção das Quinas lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Le Portugal va-t-il facilement balayer ses adversaires de groupe à Houston et Miami ? Vous pourriez être aux États-Unis pour le découvrir.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous assurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Bien qu’il ait marqué contre pas moins de 48 pays différents au cours de sa carrière internationale épique, Cristiano Ronaldo n’a encore jamais trouvé le chemin des filets face à l’un des adversaires du Portugal en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 : la RD Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie.

Date Match (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Mardi 23 juin Portugal vs Ouzbékistan (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 27 juin Portugal vs Colombie (19 h 30, HE) Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Comment se procurer des places pour le match du Portugal dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours ; elle a débuté le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones attribuées à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les différentes phases de vente. Les estimations initiales sont présentées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Que peut-on attendre de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026 ?

Cristiano Ronaldo, qui a fait ses débuts avec le Portugal dès 2003, a une nouvelle fois montré l'exemple à ses coéquipiers lors de la campagne de qualification réussie de l'équipe pour la Coupe du monde 2026. Il a terminé en tête du classement des buteurs de l'équipe, trouvant le chemin des filets à cinq reprises.

La légende portugaise trône en tête du classement des meilleurs buteurs internationaux de tous les temps, avec 143 buts en 226 sélections. Son plus proche rival, Lionel Messi, comptant 27 réalisations de moins, il est peu probable que son record soit battu de sitôt, voire jamais.

Trois de ses huit buts en Coupe du monde ont été inscrits lors d’un match de groupe mémorable contre l’Espagne en 2018, conclu par un coup franc somptueux à la 88e minute qui a permis aux siens d’égaliser 3-3.

L’ascension du Portugal au classement FIFA coïncide étroitement avec l’éclosion de sa star sur la scène internationale. Avant de se qualifier pour la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon, la Seleção das Quinas n’avait pris part qu’à deux phases finales en soixante-dix ans.

Depuis, la Seleção das Quinas a pris part à chaque édition et a atteint une mémorable 4e place en 2006, avant de remporter l’Euro 2016 puis la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 et 2025.