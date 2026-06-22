Comment obtenir des billets pour voir Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde : billets pour les matchs du Portugal, informations et plus encore

Les supporters trépignent d’impatience à l’idée de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la « Selecção das Quinas » lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Le Portugal va-t-il facilement balayer ses adversaires de groupe à Houston et à Miami ? Vous pourriez être aux États-Unis pour le découvrir.

Quel est le calendrier des matchs de poule du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Bien qu’il ait marqué contre pas moins de 48 pays différents au cours de sa carrière internationale légendaire, Cristiano Ronaldo n’a encore jamais trouvé le chemin des filets face à l’un des adversaires du Portugal en phase de poules de la Coupe du monde 2026 : la RD Congo, l’Ouzbékistan ou la Colombie.

Date Match (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Mardi 23 juin Portugal - Ouzbékistan (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 27 juin Portugal - Colombie (19 h 30, HE) Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Comment se procurer des places pour le Mondial 2026 du Portugal ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du Monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire de rattrapage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit du canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter préalablement les conditions de vente de ces intermédiaires.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en tribune inférieure.

places les plus onéreuses, situées en tribune inférieure. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées inférieures et supérieures, en dehors des zones attribués à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées inférieures et supérieures, en dehors des zones attribués à la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement en tribune supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2.

située principalement en tribune supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les différentes phases de vente. Les premières estimations sont présentées ci-dessous :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Consultez régulièrement le portail de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et les plateformes de revente officielles comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Que peut-on attendre de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026 ?

Cristiano Ronaldo, qui a fait ses débuts avec le Portugal dès 2003, a une nouvelle fois montré l’exemple à ses coéquipiers lors de la campagne de qualification réussie de l’équipe pour la Coupe du monde 2026. Il a terminé en tête du classement des buteurs de l’équipe, trouvant le chemin des filets à cinq reprises.

Avec 143 buts en 226 sélections, la star portugaise occupe le sommet du classement des meilleurs buteurs internationaux de l’histoire, et son dauphin, Lionel Messi, pointe à 27 unités. Un record qui pourrait bien rester inviolé encore longtemps.

Trois des huit buts qu’il a marqués en Coupe du monde ont été inscrits lors d’un match de groupe mémorable contre l’Espagne en 2018, dont un coup franc somptueux à la 88^e minute qui a permis aux siens d’égaliser 3-3.

L’ascension du Portugal au classement FIFA coïncide étroitement avec l’émergence de sa star sur la scène internationale. Avant de se qualifier pour la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon, la Seleção das Quinas n’avait pris part qu’à deux phases finales en soixante-dix ans.

Depuis, la sélection portugaise a participé à toutes les phases finales et a brillé en décrochant une quatrième place en 2006, ainsi que le Championnat d’Europe 2016 et la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 et 2025.