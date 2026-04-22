Comment obtenir des billets pour voir Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde : billets pour la Coupe du monde du Portugal, informations et plus encore

Les supporters trépignent d’impatience à l’idée de voir Cristiano Ronaldo et le reste de la Seleção das Quinas lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Le Portugal dominera-t-il aisément ses rivaux de groupe à Houston et à Miami ? Vous pourriez être sur place pour le constater.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Bien qu’il ait marqué contre pas moins de 48 pays différents au cours de sa carrière internationale légendaire, Cristiano Ronaldo n’a encore jamais trouvé le chemin des filets face à l’un des adversaires du Portugal en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 : la RD Congo, l’Ouzbékistan ou la Colombie.

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Mardi 23 juin Portugal vs Ouzbékistan (12 h CDT) NRG Stadium (Houston) Billets Samedi 27 juin Portugal vs Colombie (19 h 30, HE) Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Comment se procurer des places pour le match du Portugal dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente. Les premières estimations sont indiquées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Consultez régulièrement le portail de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et les plateformes de revente officielles comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 au Portugal ?

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits hospitalité complets pour les matchs du Portugal, incluant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, dans les trois pays hôtes.

Les formules sont disponibles comme suit :

Match unique

Phase de groupes : un match impliquant une équipe non hôte (hors Canada, Mexique et États-Unis).

16es de finale, 8es de finale ou match pour la 3e place : 1 match au choix

Options d’hospitalité : Salon Pitchside, VIP, Salon Trophy, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises et aux VIP en quête d’une expérience ultra-exclusive.

Que peut-on attendre de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026 ?

Cristiano Ronaldo, qui a fait ses débuts avec le Portugal dès 2003, a encore une fois montré la voie à ses coéquipiers lors de la campagne de qualification réussie de l’équipe pour la Coupe du monde 2026. Il a terminé en tête du classement des buteurs de l’équipe, trouvant le chemin des filets à cinq reprises.

La légende portugaise trône en tête du classement des meilleurs buteurs internationaux de tous les temps, avec 143 buts en 226 sélections. Son plus proche rival, Lionel Messi, comptant 27 réalisations de moins, il est peu probable que le record de Ronaldo soit battu de sitôt, voire jamais.

Trois des huit buts de Ronaldo en Coupe du monde ont été inscrits lors d’un match de groupe mémorable contre leurs rivaux ibériques, l’Espagne, en 2018. CR7 a achevé son triplé d’un coup franc époustouflant à la 88^e minute, fixant le score à 3-3.

L’ascension du Portugal au classement FIFA s’est naturellement accompagnée de l’émergence de Cristiano Ronaldo sur la scène internationale. Avant de se qualifier pour la Coupe du monde 2002, coorganisée par la Corée et le Japon, la Seleção das Quinas n’avait pris part qu’à deux phases finales en soixante-dix ans.

Depuis, la sélection lusitanienne a pris une dimension majeure sur la scène internationale, se qualifiant pour chaque phase finale et atteignant notamment la quatrième place en 2006. Elle a également remporté l’Euro 2016 ainsi que la Ligue des Nations de l’UEFA en 2019 et 2025.