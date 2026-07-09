Cristiano Ronaldo et le Portugal sont officiellement éliminés de la Coupe du monde 2026. Si les fans ne peuvent plus voir en direct la légende portugaise en Amérique du Nord, le tournoi monte en intensité à l’approche des derniers tours.

Le parcours du Portugal à la Coupe du monde 2026 de la FIFA s’est achevé en huitièmes de finale après une défaite 1-0 contre l’Espagne le 6 juillet 2026. Le match, disputé au Dallas Stadium d’Arlington, au Texas, est resté sans but jusqu’à ce que le remplaçant Mikel Merino inscrive le but de la victoire pour l’Espagne dans le temps additionnel de la seconde période (91e minute).

Les ventes de billets s’envolent dès que des légendes du football entrent sur le terrain, les supporters se précipitant pour assister en direct à des moments historiques. Si vous prévoyez de suivre ces affiches mémorables tout en plaçant des paris d’avant-match ou en direct, renforcer votre bankroll est une décision judicieuse. Consultez notre analyse dédiée pour débloquer les meilleurs avantages avec notre code promo Megapari.

Bien que le Portugal soit officiellement éliminé, il reste encore des billets pour la Coupe du monde.

Calendrier et résultats du Portugal à la Coupe du monde 2026

Date Match Billets mer. 17 juin Portugal vs RD Congo 1-1 mar. 23 juin Portugal vs Ouzbékistan 5-0 sam. 27 juin Portugal vs Colombie 0-0 ven. 3 juillet Seizièmes de finale : Portugal vs Croatie 2-1 lun. 6 juillet Huitièmes de finale : Portugal vs Espagne 0-1

Calendrier complet des prochains matches de la Coupe du monde 2026

Date & heure du coup d’envoi Détails du match Lieu Billets 9 juillet, coup d’envoi à 18 h EDT Quart de finale 1 : France vs Maroc Gillette Stadium (Boston), États-Unis Acheter des billets 10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDT Quart de finale 2 : Espagne vs Belgique SoFi Stadium (Los Angeles), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 16 h EDT Quart de finale 3 : Norvège vs Angleterre Hard Rock Stadium (Miami), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDT Quart de finale 4 : Argentine vs Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-Unis Acheter des billets 14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDT Demi-finale 1 : France/Maroc vs Espagne/Belgique Dallas Stadium, États-Unis Acheter des billets 15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDT Demi-finale 2 : Norvège/Angleterre vs Argentine/Suisse Atlanta Stadium, États-Unis Acheter des billets 18 juillet, coup d’envoi à 15 h EDT Match pour la 3e place : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Suisse Miami Stadium, États-Unis Acheter des billets 19 juillet, coup d’envoi à 15 h EDT Finale de la Coupe du monde : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Suisse New York New Jersey Stadium, États-Unis Acheter des billets

Comment acheter des billets du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles pour les billets de la Coupe du monde, y compris la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw post-tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité primaire est désormais à son plus bas niveau historique.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours, après son lancement le 1er avril. Contrairement aux tours précédents, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les fans souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les fans souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des marchés secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Combien coûtent les billets du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets pour les matches de la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : la plus chère, située dans le niveau inférieur des tribunes.

la plus chère, située dans le niveau inférieur des tribunes. Catégorie 2 : couvre les niveaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1.

couvre les niveaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1. Catégorie 3 : principalement située dans le niveau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement située dans le niveau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans le niveau supérieur en dehors des autres catégories.

Les prix ont fluctué au fil des différentes phases de mise à disposition et de vente des billets. Les premières estimations sont indiquées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 7 875 $

Consultez les portails billetterie de la FIFA pour plus d’informations, ainsi que des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Que peut-on attendre de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde 2026 ?

Cristiano Ronaldo, qui a fait ses débuts avec le Portugal en 2003, a une nouvelle fois montré l’exemple à ses coéquipiers durant la campagne réussie de qualification de la sélection pour la Coupe du monde 2026. Il a terminé en tête du classement des buteurs de l’équipe, en trouvant le chemin des filets à cinq reprises.

La légende portugaise trône en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire en sélection, avec 143 buts en 226 apparitions pour son pays. Son plus proche rival, Lionel Messi, comptant 27 buts de retard, il est peu probable que le record de Ronaldo soit battu de sitôt, voire un jour.

Trois des huit buts de Ronaldo lors de ses précédentes Coupes du monde sont arrivés au cours d’un remarquable match de groupe contre son rival ibérique, l’Espagne, en 2018. CR7 a complété son triplé d’un coup franc spectaculaire à la 88e minute pour égaliser à 3-3.

Il n’est pas surprenant que la progression du Portugal au classement FIFA ait coïncidé avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo sur la scène internationale. Avant sa qualification pour Corée/Japon 2002, la sélection n’avait participé qu’à deux Coupes du monde en 70 ans.

Le Portugal est désormais un acteur majeur de la scène mondiale, présent à chaque Coupe du monde depuis, avec notamment une 4e place en 2006. En plus de cela, la Selecao das Quinas a remporté le Championnat d’Europe 2016, et a également été sacrée championne de l’UEFA Nations League en 2019 et 2025.

L’intérêt pour les billets des matches avec Cristiano Ronaldo reste extrêmement élevé, les supporters espérant voir l’attaquant légendaire représenter son pays dans une grande compétition. Les mises à jour officielles sur la billetterie sont suivies de près par les fans qui espèrent obtenir une place pour ces rencontres internationales très convoitées. Au-delà de la présence au stade, les amateurs de football suivent également de près les nouvelles des équipes, les cotes individuelles des joueurs et les promotions des bookmakers à l’approche du coup d’envoi. Ceux qui souhaitent explorer d’éventuels bonus de bienvenue sur les plateformes de paris modernes peuvent lire notre article sur le code promo betano pour en savoir plus sur les conditions d’ouverture de compte et les modalités des offres. Rester informé des détails promotionnels permet aux passionnés de sport d’évaluer en profondeur les options de paris disponibles.