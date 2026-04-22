Comment obtenir des billets pour voir Christian Pulisic à la Coupe du monde 2026 : billets pour la Coupe du monde aux États-Unis, informations et plus encore

La Coupe du monde 2026 offre aux joueurs arborant le maillot étoilé une occasion unique d’entrer dans l’histoire et d’inspirer la nation américaine.

Lors de la précédente édition nord-américaine, en 1994, des joueurs comme Alexi Lalas et Eric Wynalda avaient acquis un statut de références nationales. Trente-deux ans plus tard, Christian Pulisic et sa génération entendent montrer la voie et maximiser les chances des coorganisateurs.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur les billets pour la Coupe du monde aux États-Unis : où les acheter et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

Si Christian Pulisic a inscrit douze buts lors des qualifications avec les États-Unis, il n’a marqué qu’une seule fois en phase finale de Coupe du monde.

Unique en son genre, ce but inscrit face à l’Iran lors du dernier match de poule des Stars and Stripes au Qatar en 2022 s’est révélé décisif, propulsant les États-Unis en huitièmes de finale.

Date Rencontre (heure du coup d’envoi) Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis vs Paraguay (coup d’envoi à 18 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood) Billets Vendredi 19 juin États-Unis - Australie (12 h PT) Lumen Field (Seattle) Billets Jeudi 25 juin États-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium (Inglewood) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis

Les principales loteries officielles de billets – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente. Les premières estimations sont indiquées ci-dessous :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $



Consultez régulièrement le portail de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et les plateformes de revente officielles comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Que peut-on attendre de Christian Pulisic lors de la Coupe du monde 2026 ?

Si l’attaquant a déjà brillé en club, gagnant des trophées avec le Borussia Dortmund, Chelsea et l’AC Milan, il cherche encore à marquer de son empreinte une grande compétition internationale.

Christian Pulisic semble enchaîner les performances de haut niveau depuis des années. Il a fait ses débuts avec les États-Unis en 2016, à seulement 17 ans, devenant le plus jeune Américain à disputer un match de qualification pour la Coupe du monde.

À 27 ans, « Captain America » a encore beaucoup à apporter au football et à son pays. Les États-Unis n’avaient pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, mais ils ont atteint les huitièmes de finale en 2022 pour la troisième fois en douze ans, et ils espèrent cette fois aller plus loin dans la compétition.

Lors de l’édition 2022, il a reçu, avec trois autres joueurs, le troisième plus grand nombre de distinctions « Homme du match », devancé seulement par Kylian Mbappé et Lionel Messi. Une performance d’autant plus remarquable que les États-Unis ont été éliminés dès le premier tour à élimination directe, et Pulisic entend bien se distinguer à nouveau sur la plus grande scène.

Pour nourrir leurs ambitions, les États-Unis ont nommé en septembre 2024 l’ancien entraîneur de Tottenham, du Paris Saint-Germain et de Chelsea, Mauricio Pochettino ; malgré quelques revers, ils espèrent prendre un nouvel élan cet été.