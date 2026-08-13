Villarreal reste sur ce qui est sans doute la plus grande saison nationale de son histoire, et la venue du Real Madrid à l’Estadio de la Cerámica en mars prochain s’annonce déjà comme l’une des affiches marquantes de la saison. GOAL vous guide à travers toutes les informations essentielles à connaître sur les billets de Villarreal, notamment leur prix, où les acheter, et bien plus encore.

Quels sont les prochains matchs de Villarreal ?

Villarreal dispute une saison de Liga de 38 matchs qui s’étend de la mi-août 2026 à la fin mai 2027. Voici la liste complète des rencontres du club, à domicile comme à l’extérieur, pour la saison à venir.

Date Match Stade Billets dim. 16 août 2026 Racing Santander vs Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Billets dim. 23 août 2026 Atlético Madrid vs Villarreal Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Billets dim. 30 août 2026 Alavés vs Villarreal Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Billets dim. 6 septembre 2026 Villarreal vs Deportivo de A Coruña Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 13 septembre 2026 Villarreal vs Real Betis Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets mer. 16 septembre 2026 Malaga vs Villarreal Estadio La Rosaleda (Málaga) Billets dim. 20 septembre 2026 Villarreal vs Levante Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 11 octobre 2026 Real Madrid vs Villarreal Santiago Bernabéu (Madrid) Billets dim. 18 octobre 2026 Villarreal vs Elche Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 25 octobre 2026 Valencia vs Villarreal Mestalla Stadium (Valencia) Billets dim. 1 novembre 2026 Villarreal vs Espanyol Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 8 novembre 2026 Villarreal vs Getafe Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 22 novembre 2026 Barcelona vs Villarreal Spotify Camp Nou (Barcelona) Billets dim. 29 novembre 2026 Celta Vigo vs Villarreal Estadio de Balaídos (Vigo) Billets dim. 6 décembre 2026 Villarreal vs Real Sociedad Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 13 décembre 2026 Villarreal vs Rayo Vallecano Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 20 décembre 2026 Osasuna vs Villarreal El Sadar Stadium (Pamplona) Billets dim. 3 janvier 2027 Villarreal vs Sevilla Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 10 janvier 2027 Athletic Club vs Villarreal San Mamés Stadium (Bilbao) Billets dim. 17 janvier 2027 Villarreal vs Alavés Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 24 janvier 2027 Espanyol vs Villarreal RCDE Stadium (Cornella de Llobregat) Billets dim. 31 janvier 2027 Villarreal vs Racing Santander Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 7 février 2027 Getafe vs Villarreal Estadio Coliseum (Getafe) Billets dim. 14 février 2027 Villarreal vs Barcelona Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 21 février 2027 Villarreal vs Valencia Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 28 février 2027 Real Betis vs Villarreal Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville) Billets dim. 7 mars 2027 Villarreal vs Real Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 14 mars 2027 Elche vs Villarreal Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Billets dim. 21 mars 2027 Villarreal vs Málaga Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 4 avril 2027 Deportivo de A Coruña vs Villarreal Riazor Stadium (A Coruña) Billets dim. 11 avril 2027 Villarreal vs Athletic Club Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 18 avril 2027 Levante vs Villarreal Estadi Ciutat de Valencia (Valencia) Billets mer. 21 avril 2027 Villarreal vs Atlético Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 2 mai 2027 Rayo Vallecano vs Villarreal Campo de Futbol de Vallecas (Madrid) Billets dim. 9 mai 2027 Villarreal vs Celta Vigo Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 16 mai 2027 Sevilla vs Villarreal Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville) Billets dim. 23 mai 2027 Villarreal vs Osasuna Estadio de la Cerámica (Villarreal) Billets dim. 30 mai 2027 Real Sociedad vs Villarreal Reale Arena (San Sebastián) Billets

Comment acheter des billets pour les matchs de Villarreal

Plusieurs options de billetterie existent pour les matchs de Villarreal, des billets à l’unité aux offres hospitalité. Pour acheter des billets, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le portail de billetterie officiel de Villarreal sur le site du club. Il est conseillé de consulter régulièrement le site pour suivre les informations sur la mise en vente des billets.

Des billets sont également disponibles à la boutique du stade, à la boutique du centre-ville de Villarreal et aux guichets du stade les jours de match. Cependant, avec plus de 20 000 abonnés réguliers dans un stade d’environ 23 000 places, il n’est pas toujours simple d’acheter des billets via le club, surtout pour certaines grandes affiches contre le Real Madrid ou Barcelone, ainsi que pour le Derbi de la Comunitat face à Valence.

Si les billets sont épuisés, ou si vous espérez obtenir des places de dernière minute, vous pouvez envisager des plateformes de revente secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour les matchs de Villarreal ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets de Villarreal à l’Estadio de la Ceramica match par match, les tarifs adultes vont de 20 € à 50 € lorsqu’ils sont achetés directement via le club. Le prix varie en fonction de l’adversaire et de l’emplacement dans le stade.

Pour les affiches très demandées contre des équipes comme le Real Madrid, Barcelone et Valence, ainsi que pour le retour des soirées de Ligue des champions, les prix ont tendance à augmenter en conséquence.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour obtenir des informations complémentaires sur les disponibilités et les prix. Les billets sur les sites de revente secondaires comme StubHub sont actuellement disponibles à partir de 49 €.

Que peut-on attendre de Villarreal en 2026/27 ?

Le Sous-marin jaune reste sur ce qui est sans doute la plus grande saison nationale de son histoire. Villarreal a terminé troisième de Liga en 2025/26 avec 72 points, soit le deuxième meilleur total jamais enregistré par le club, et a assuré une qualification consécutive pour la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Cela a couronné une ascension extraordinaire, sachant que le club n’avait auparavant terminé dans le top 3 espagnol qu’à deux reprises, en 2004/05 et 2007/08.

L’histoire a toutefois connu un rebondissement. Après avoir offert cette place historique, Marcelino a annoncé qu’il quitterait le club à la fin de la saison, mettant un terme à son deuxième passage sur le banc après deux ans et demi durant lesquels il a ramené Villarreal en Europe de manière régulière. Il a été remplacé par Inigo Perez, auparavant à Rayo Vallecano, qui prend en main un effectif déjà habitué à lutter dans le haut du classement.

Si la forme sur la scène nationale a été excellente, le retour de Villarreal en Ligue des champions s’est révélé difficile, avec un seul point pris en huit matchs de phase de ligue. Corriger ce rendement européen tout en maintenant la dynamique en championnat construite sous Marcelino constituera le premier grand test de Perez, avec des rendez-vous relevés contre le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid déjà au programme cette saison.

Histoire de l’Estadio de la Ceramica

L’Estadio de la Ceramica est un stade de football situé à Villarreal, en Espagne. C’est le stade de Villarreal CF depuis son ouverture en 1923. Le stade a une capacité de 23 000 places, soit un chiffre représentant environ la moitié de la population de la ville elle-même. En janvier 2017, Villarreal a changé le nom de son stade, passant d’El Madrigal à Estadio de la Ceramica, afin de rendre hommage à l’industrie locale.