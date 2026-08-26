Comment obtenir des billets pour Villarreal - Real Betis : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Villarreal affronte le Real Betis le dimanche 13 septembre 2026 à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal.

Lors de leur confrontation la plus récente en janvier 2026, le Real Betis s’est imposé 2-0 à domicile contre Villarreal. Historiquement, Villarreal conserve un léger avantage dans les confrontations directes en première division, avec 11 victoires contre 9 pour le Real Betis, ainsi que 6 matches nuls.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Villarreal - Real Betis, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Villarreal - Real Betis en Liga ?

Villarreal affronte le Real Betis à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal - Real Betis en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Villarreal - Real Betis à l’Estadio de la Cerámica, suivez ces étapes classiques :

Site officiel du club : La méthode la plus sûre et la plus directe consiste à passer par la billetterie officielle de Villarreal CF. Les billets destinés au grand public sont généralement mis en vente 1 à 2 semaines avant la date de la rencontre.

Guichets du stade : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets de l’Estadio de la Cerámica ou dans les boutiques officielles du club à Vila-real, sous réserve de disponibilité.

Hospitalité et packs VIP : Les options premium pour le jour du match et les places VIP peuvent être réservées directement via le portail officiel des expériences de Villarreal.

Plateformes de marché secondaire : Si les billets grand public sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes de revente secondaires comme StubHub peuvent devenir une option alternative.

Combien coûtent les billets pour Villarreal - Real Betis en Liga ?

Les prix des billets pour le match Villarreal - Real Betis varient selon la catégorie et le canal d’achat :

Billets officiels au prix facial : Les billets standards achetés directement via la billetterie officielle de Villarreal vont de 30 € à 80 € pour les catégories de places générales, comme les tribunes Fondo et Gol , jusqu’à Tribuna .

VIP et hospitalité : Les options premium pour le jour du match et l’accès aux salons commencent à partir de 150 € et plus.

Plateformes secondaires de revente : Sur les plateformes secondaires de billetterie, comme StubHub, les prix commencent généralement autour de 50 € à 85 € pour une entrée standard et peuvent atteindre 140 € et plus pour des vues centrales premium, selon la disponibilité et la demande.

Villarreal - Real Betis en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Villarreal et du Real Betis

Les cinq derniers matches de Villarreal ont donné deux victoires, deux nuls et une défaite. Son résultat compétitif le plus récent a été un match nul 2-2 contre l’Atletico Madrid en Liga le 23 août, après un 2-2 lors de la première journée contre le Racing Santander. En pré-saison, Villarreal a battu Galatasaray 2-1 et Levante 1-0, mais s’est incliné 3-1 contre Lens. Sur ces cinq rencontres, Villarreal a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Le Real Betis aborde cette rencontre avec une meilleure dynamique récente. Ses cinq derniers matches ont donné trois victoires, un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente a été une victoire 1-0 contre la Real Sociedad en Liga le 21 août. Le Betis a aussi battu Arsenal 3-1 et Almeria 1-0 en pré-saison, fait match nul 2-2 avec l’AFC Bournemouth, et perdu 1-0 contre l’Inter. Le Betis a marqué cinq buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

Villarreal - Real Betis : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 17 janvier 2026, lorsque le Real Betis a reçu Villarreal et s’est imposé 2-0. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 2-2 à l’Estadio de la Ceramica en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Villarreal compte trois victoires contre une pour le Betis, avec un nul, même si le Betis a remporté la rencontre la plus récente. Ces équipes ont également donné lieu à une victoire 2-1 de Villarreal à Séville en avril 2025 et à un succès 2-1 de Villarreal en décembre 2024.

Classement de Villarreal et du Real Betis

Au classement actuel de la Liga, le Real Betis occupe la septième place et Villarreal la neuvième.