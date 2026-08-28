Comment obtenir des billets pour Villarreal - Levante : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Villarreal affronte Levante le mercredi 20 septembre 2026 à l’Estadio de la Cerámica, à Villarreal.

Historiquement, Villarreal détient un net ascendant dans les confrontations directes récentes en compétition, notamment avec une large victoire 5-1 à domicile contre Levante lors de leur plus récent duel de Liga dans ce stade. Alors que Levante cherche à éviter une pression précoce dans la lutte pour le maintien et que Villarreal vise les places européennes, les deux clubs abordent ce match à la recherche d’un résultat crucial en championnat.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Villarreal contre Levante, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Villarreal - Levante en Liga ?

Villarreal - Levante se joue à l’Estadio de la Cerámica, à Villarreal. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’horaire confirmé du coup d’envoi.

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Comment acheter des billets pour Villarreal - Levante en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Villarreal - Levante à l’Estadio de la Cerámica, vous pouvez les acheter via les canaux officiels principaux ou des plateformes de billetterie secondaire :

Achat direct officiel

Portail officiel de billetterie de Villarreal CF : Le moyen le plus direct est de passer par le portail billetterie du site officiel de Villarreal CF (alimenté par OneBox), où les billets sont mis en vente au grand public une fois les abonnés servis.

Guichets de l’Estadio de la Cerámica : Les billets peuvent être achetés directement sur place aux guichets du stade ( taquillas ) à l’Estadio de la Cerámica, à Vila-real, sous réserve de disponibilité.

Plateformes secondaires et de revente

Agrégateurs et revendeurs : Si les quotas officiels sont épuisés, des billets sont disponibles sur des places de marché secondaires telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Villarreal - Levante en Liga ?

Les prix des billets pour Villarreal - Levante varient en fonction de la catégorie de place et de la plateforme d’achat :

Prix officiels directs (Estadio de la Cerámica)

Admission générale (derrière les buts) : 25 € à 40 €

Tribunes latérales (Preferente / Tribuna Lateral) : 45 € à 70 €

Tribune principale (Tribuna Central / Main Stand) : 75 € à 120 €+

Forfaits VIP / hospitalité : 150 € à 300 €+

Villarreal - Levante en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Villarreal et Levante

Villarreal a pris quatre points lors de ses deux matches de Liga, qui se sont tous deux terminés sur le score de 2-2. Sa sortie la plus récente a été un match nul sur le terrain de l’Atletico Madrid le 23 août, et le club avait également fait 2-2 contre le Racing Santander lors du week-end d’ouverture. Sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, Villarreal a enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite. Les deux victoires sont arrivées en pré-saison, contre Galatasaray (2-1) et Levante (1-0), tandis qu’un revers 3-1 face à Lens a constitué sa seule défaite. Villarreal a marqué sept buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Les cinq derniers matches de Levante ont produit deux victoires, deux défaites et un match nul. Son résultat le plus récent a été un nul 0-0 sur le terrain d’Osasuna en Liga le 24 août, après une défaite 3-0 contre l’Espanyol lors du week-end d’ouverture. Avant le début de la saison officielle, Levante s’est incliné 1-0 contre Villarreal en amical et a battu Albacete 2-1. Son autre victoire de pré-saison est venue contre Al Qadsiah, sur le score de 1-0. Levante a marqué trois buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

Villarreal - Levante : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 5 août 2026, lorsque Villarreal a battu Levante 1-0 lors d’un match amical de pré-saison. Avant cela, les deux équipes s’étaient affrontées en Liga le 2 mai 2026, avec une victoire 5-1 de Villarreal à l’Estadio de la Cerámica. Sur les cinq dernières confrontations directes répertoriées, Villarreal s’est imposé à quatre reprises, tandis que Levante a obtenu une victoire, un succès 2-0 à domicile en Liga en avril 2022. Les deux clubs se sont également affrontés en Liga le 18 février 2026, lorsque Villarreal a gagné 1-0 à l’extérieur, ainsi qu’en amical en août 2022, un match remporté 3-1 par Villarreal.