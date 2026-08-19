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Comment obtenir des billets pour VfB Stuttgart - FC Koeln : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le VfB Stuttgart affronte le FC Cologne en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le VfB Stuttgart affronte le FC Koeln le vendredi 4 septembre 2026 à la MHPArena de Stuttgart. 

Stuttgart aborde cette rencontre avec l’objectif de préserver une série en cours de six matches sans défaite contre le FC Koeln, après une victoire 3-1 lors de leur précédente confrontation directe. Les deux équipes disputent ce match en quête d’un élan en ce début de saison, Stuttgart cherchant à défendre son bilan à domicile à la MHPArena, tandis que le FC Koeln vise un succès crucial à l’extérieur pour mettre fin à la série dominante de son adversaire.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart - FC Koeln, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de VfB Stuttgart - FC Koeln en Bundesliga ?

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Bundesliga - Journée 2
MHPArena

Comment acheter des billets pour VfB Stuttgart - FC Koeln en Bundesliga ?

1. Vente officielle du club à domicile (VfB Stuttgart)

  • Achetez directement via le site officiel de billetterie du club hôte.
  • Les ventes ouvrent quelques semaines avant le jour du match, avec une priorité accordée aux membres du club avant l’ouverture au grand public.
  • En cas de guichets fermés, consultez la plateforme officielle d’échange de billets du club pour les reventes au prix facial par les abonnés.

2. Parcage visiteurs (FC Koeln)

  • Les supporters de l’équipe visiteuse doivent acheter leurs billets exclusivement via le portail officiel du club visiteur afin de s’asseoir dans la section réservée aux visiteurs.

3. Plateformes de billetterie secondaires

  • On peut souvent trouver des billets sur des places de marché de revente tierces comme StubHub, même si les prix sont généralement majorés au-dessus de la valeur faciale et que la disponibilité varie.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour VfB Stuttgart - FC Koeln ?

Les prix standard des billets pour les matches de Bundesliga à la MHPArena varient en fonction de la catégorie de siège et du canal d’achat :

  • Prix officiel (valeur faciale) : en achetant directement auprès du club hôte, les billets standard se situent généralement entre 15 € et 80 €, les secteurs debout étant les moins chers et les secteurs centraux assis les plus onéreux.
  • Marché de la revente : sur des places de marché tierces comme StubHub, les prix commencent autour de 60 € à 105 € pour une entrée de base, puis augmentent avec la demande à l’approche du match.

VfB Stuttgart - FC Koeln en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de VfB Stuttgart et du FC Koeln

Stuttgart aborde la saison de Bundesliga après une pré-saison mitigée, avec trois victoires, un nul et une défaite en cinq matches amicaux. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre Fulham le 15 août, même si l’équipe avait battu Everton 3-1 la semaine précédente. Sur ces cinq matches, Stuttgart a inscrit 17 buts et en a concédé quatre, avec notamment un très net succès 8-1 contre les Kickers Offenbach.

La pré-saison de Koeln a été globalement positive. L’équipe de Wagner a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite, cette dernière étant un 5-1 en Bundesliga contre le Bayern Munich en mai. Son match le plus récent s’est terminé sur deux victoires de suite contre la Real Sociedad, 2-1 puis 2-0, tandis que l’équipe a également inscrit huit buts sans réponse contre Bergisch Gladbach. Koeln a marqué 15 buts et en a encaissé six sur ces cinq sorties.

VFB

VFB - Forme

FSV
V0-5
OFC
V1-8
PAR
N2-2
EVE
V3-1
FUL
D1-0
But marqué (encaissé)
18/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
KOE

KOE - Forme

FCB
D5-1
BEG
V0-8
BSC
N2-2
RSO
V2-0
RSO
V2-1
But marqué (encaissé)
15/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

VfB Stuttgart - FC Koeln : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 14 février 2026, lorsque Stuttgart s’est imposé 3-1 à la MHPArena en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations dans la compétition, Stuttgart présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Koeln, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Stuttgart a marqué 11 buts lors de ces cinq rencontres et en a concédé cinq.

Face à face

VfB StuttgartNulCologne
4
1
0
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VfB Stuttgart
VFB
3
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Cologne
KOE
1
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VFB
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Cologne
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Cologne
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2
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3
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Cologne
KOE
0
FDM
11Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de VfB Stuttgart et du FC Koeln

Au classement actuel de Bundesliga, le VfB Stuttgart occupe la 17e place tandis que le FC Koeln est 8e.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AugsbourgAugsbourgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
M'GladbachM'GladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
CologneCologneKOE
00000000
9
FribourgFribourgSCF
00000000
10
HambourgHambourgHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MayenceMayenceM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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