Valence affronte la Real Sociedad le mercredi 20 septembre 2026 à l’Estadio Mestalla, à Valence.

Lors de leur confrontation la plus récente, en mai 2026, Valence s’est imposé 4-3 à l’extérieur contre la Real Sociedad au terme d’un match riche en rebondissements. Historiquement, les récentes confrontations directes entre les deux clubs ont été très disputées, avec un mélange de courtes victoires et de matches nuls.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Valence-Real Sociedad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Valence-Real Sociedad en Liga ?

Valence-Real Sociedad se déroule à l’Estadio Mestalla, à Valence, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé par votre diffuseur local.

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 09:00 Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour Valence-Real Sociedad en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga entre Valence et la Real Sociedad à l’Estadio Mestalla le 20 septembre 2026, vous pouvez utiliser ces canaux officiels et secondaires :

Site officiel de Valence CF : La source principale et la plus sûre est de passer directement par la billetterie officielle de Valence CF. Les billets sont généralement mis à disposition du grand public quelques semaines avant le match, une fois que les abonnés ( socis ) ont pris leurs places.

Guichets de l’Estadio Mestalla : Vous pouvez acheter des billets en personne aux guichets du stade à Valence dans les jours précédant la rencontre ou le jour du match, à condition que l’affiche ne soit pas complètement sold out.

Marchés secondaires et agrégateurs : Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des billets revendus pour les matches à Mestalla.

Combien coûtent les billets pour Valence-Real Sociedad en Liga ?

Le prix des billets pour le match de Liga entre Valence et la Real Sociedad à l’Estadio Mestalla dépend du canal d’achat et de la catégorie de siège :

Mise en vente officielle grand public (prix facial) : Directement auprès de Valence CF, les billets standard pour le match vont généralement de 25 £ à 75 £ (30 € à 85 €) pour des places standard dans les tribunes supérieures et inférieures, selon l’emplacement dans le stade.

Marché secondaire et revendeurs : Sur les agrégateurs de billets et plateformes de revente comme StubHub, les places d’entrée de gamme commencent généralement autour de 45 £ à 60 £ (59 $ à 76 $), tandis que les billets standard coûtent en moyenne environ 180 £ à 200 £ . Les options VIP ou hospitalité peuvent démarrer à partir de 600 £+ .

Valence-Real Sociedad en Liga : tout ce que vous devez savoir

Forme de Valence et de la Real Sociedad

Valence a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre le Real Betis en Liga le 25 août, après un nul 0-0 contre le Celta Vigo trois jours plus tôt. Son seul succès sur cette série est intervenu lors d’un match amical de pré-saison contre Hercules, sur le score de 2-0. Valence n’a pas marqué lors de trois de ces cinq matches, et ses deux rencontres compétitives cette saison n’ont produit aucun but du bon côté.

La Real Sociedad a perdu ses cinq matches les plus récents. Sa dernière sortie a été une défaite 1-0 contre le Real Betis en Liga le 21 août, et avant cela elle a été battue 3-1 par Chelsea et a subi deux revers consécutifs contre FC Koeln en pré-saison. Deux défaites contre Koeln et un revers 2-1 face à Toulouse complètent une série de cinq défaites d’affilée. L’équipe de Matarazzo a marqué trois buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

Valence-Real Sociedad : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 17 mai 2026, lorsque Valence s’est imposé 4-3 à l’extérieur sur le terrain de la Real Sociedad. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 à l’Estadio Mestalla en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Valence compte deux victoires contre deux pour la Real Sociedad, avec un match nul. Le match à domicile le plus récent à Mestalla, en janvier 2025, s’est terminé sur un succès 1-0 de Valence.