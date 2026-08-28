Comment obtenir des billets pour Union Berlin - Schalke 04 : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Union Berlin affronte Schalke 04 le vendredi 11 septembre 2026 à l’Alte Foersterei, à Berlin.

Les deux équipes abordent cette journée avec l’ambition de prendre un élan important en début de saison et de remonter au classement de Bundesliga. Leurs précédents affrontements en compétition dans l’élite allemande ont historiquement donné lieu à des matches très disputés, ce qui ajoute encore un peu plus d’importance à cette rencontre.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Union Berlin-Schalke 04, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Union Berlin-Schalke 04 en Bundesliga ?

Union Berlin-Schalke 04 se dispute à l’Alte Foersterei, à Berlin, et les informations concernant le coup d’envoi seront confirmées à l’approche de la date de la rencontre.

Bundesliga - Journée 3 11 sept. 2026 - 14:30 Alte Foersterei

Comment acheter des billets pour Union Berlin-Schalke 04 en Bundesliga ?

Vote officiel du club et billetterie

Adhésion au club : Les membres payants du club bénéficient d’un accès prioritaire. Lorsqu’un match à domicile ouvre, les membres s’inscrivent à une loterie pour les billets via le site officiel de billetterie du club ( Union Zeughaus ) environ deux semaines à l’avance.

Bourse officielle d’échange de billets ( Zweitmarkt ) : Si vous manquez le vote, les membres peuvent accéder au Zweitmarkt sur le portail officiel de billetterie. Les abonnés qui ne peuvent pas assister au match y revendent leurs billets à leur valeur faciale.

Grand public : Les billets atteignent rarement la vente générale. S’il en reste après l’attribution aux membres et le vote, ils sont mis en vente sur le portail officiel, mais partent en quelques minutes.

Plateformes de revente tierces : Les agrégateurs de revente tiers et les places de marché (comme StubHub) proposent des billets pour les rencontres à forte demande.

Combien coûtent les billets pour Union Berlin-Schalke 04 en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match Union Berlin vs. FC Schalke 04 au Stadion An der Alten Försterei varient selon que vous les achetiez via les canaux officiels du club ou sur des plateformes secondaires de revente.

Prix officiels à valeur faciale (directement auprès du club)

Si vous avez la chance d’obtenir des billets via la loterie officielle de l’Union Berlin ou la bourse officielle d’échange du club (Zweitmarkt), les prix standards à valeur faciale figurent parmi les plus abordables du football européen :

Places debout ( Stehplatz ) : Environ 13 £ - 17 £ (15 € - 20 €)

Places assises ( Sitzplatz ) : Environ 25 £ - 55 £ (30 € - 65 €)

Tarifs réduits / jeunes : Tarifs inférieurs à partir de 9 £ - 13 £ (10 € - 15 €)

Marché secondaire et plateformes de revente

Les billets sont presque toujours vendus aux membres officiels du club, et la demande sur les places de marché secondaires comme StubHub fait grimper les prix de manière significative :

Places de revente d’entrée de gamme : Attendez-vous à des prix de départ autour de 135 £ - 150 £ (173 $+) par billet.

Prix moyen en revente : Les places à forte demande sur les plateformes secondaires tournent en moyenne autour de 250 £ - 450 £ , avec des sièges premium ou centraux atteignant 500 £+ par billet lors des pics de demande.

Union Berlin-Schalke 04 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Union Berlin et de Schalke 04

L’Union Berlin a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 4-2 contre l’Eintracht Braunschweig en DFB-Pokal le 23 août. Auparavant, le club s’était incliné 2-4 face à Ipswich Town en amical, avait gagné 3-2 contre l’Aris Limassol, fait match nul 2-2 avec Cagliari, puis perdu 1-2 contre le Dynamo Dresde. Sur ces cinq rencontres, l’Union a marqué dix buts et en a encaissé dix.

Schalke 04 a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent a été une victoire 5-2 après prolongation contre le Hallescher FC en DFB-Pokal le 24 août, au cours de laquelle Edin Dzeko a inscrit un doublé. Avant cela, Schalke s’était incliné 0-3 contre le Real Madrid et 0-3 contre l’Atalanta en matches amicaux de pré-saison, mais avait battu Hessen Kassel 5-0 et Fagiano Okayama FC 3-1 plus tôt dans l’été. Schalke a marqué 15 buts et en a concédé huit lors de ces cinq matches.

Union Berlin-Schalke 04 : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 19 février 2023, lorsque l’Union Berlin et Schalke ont fait match nul 0-0 en Bundesliga à l’Alte Foersterei. Les cinq confrontations de Bundesliga documentées entre les deux équipes ont produit une victoire pour Schalke, une pour l’Union Berlin et trois nuls. Le résultat le plus déséquilibré remonte au 27 août 2022, lorsque l’Union Berlin s’est imposé 6-1 sur la pelouse de Schalke. Les trois autres rencontres se sont toutes terminées sur un score de parité, dont un nul 1-1 en octobre 2020 et deux 0-0.

Union Berlin-Schalke 04 : classement

Au classement actuel de Bundesliga, Schalke 04 occupe la 15e place et l’Union Berlin la 16e.