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Comment obtenir des billets pour Union Berlin - Elversberg : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’Union Berlin affronte Elversberg en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

L’Union Berlin affronte Elversberg le samedi 10 octobre 2026 à la MEWA Arena, à Mayence.

Lors de son dernier match avant la trêve, le 5 septembre, l’Union Berlin a subi une lourde défaite 4-0 à l’extérieur contre le Bayer 04 Leverkusen. Entre la belle dynamique offensive d’Elversberg et la détermination de l’Union Berlin à défendre son terrain, ce rendez-vous d’octobre s’annonce comme une confrontation captivante entre les deux équipes.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Union Berlin contre Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Union Berlin - Elversberg en Bundesliga ?

Le match Union Berlin - Elversberg débute à l’Alte Foersterei, à Berlin, le samedi 10 octobre 2026.

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Bundesliga - Journée 5
Alte Foersterei

Comment acheter des billets pour Union Berlin - Elversberg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le 1. FC Union Berlin et le SV Elversberg au Stadion An der Alten Försterei, vous avez deux options principales selon les disponibilités :

Canaux officiels de l’Union Berlin

Comme le stade de l’Union Berlin a une capacité relativement réduite et que le club compte un très grand nombre de membres officiels, les billets s’écoulent presque toujours d’abord via les canaux officiels du club :

  • Lotterie officielle des billets (Vereinsmitglieder) :
    • Les quotas de billets pour les matches de Bundesliga à domicile sont d’abord proposés aux membres officiels de l’Union Berlin via un système de tirage au sort sur le portail officiel de billetterie du club.
    • Si vous êtes membre enregistré du club, vous participez au tirage avant la rencontre.
  • Marché secondaire officiel des billets (Zweitmarkt) :
    • Les abonnés ou membres qui ne peuvent pas assister au match remettent leurs places en vente sur le marché officiel de revente de l’Union Berlin (Zweitmarkt).
    • Cette plateforme officielle ouvre à l’approche du match et est accessible via la billetterie de l’Union Berlin ou l’application mobile officielle. Acheter ici garantit un prix facial et une validité d’entrée officielle.
  • Vente grand public (Free Sale) :
    • Dans de rares cas où le vote des membres n’épuise pas entièrement le stock, les billets restants sont mis en vente au grand public. Toutefois, pour la plupart des affiches de Bundesliga à l’Alte Försterei, la vente générale est extrêmement limitée, voire inexistante.

Combien coûtent les billets pour Union Berlin - Elversberg en Bundesliga ?

Le prix des billets pour 1. FC Union Berlin vs SV Elversberg au Stadion An der Alten Försterei varie selon que vous achetiez des billets au prix facial directement via le club ou via des plateformes secondaires de revente.

Tarifs officiels du club (prix facial / Zweitmarkt)

Lorsqu’ils sont achetés directement via le tirage officiel de l’Union Berlin ou sa plateforme interne de revente (Zweitmarkt), les prix sont plafonnés au prix facial :

  • Billets debout (Stehplatz) : 14 € à 16 € (tarifs réduits environ 12 € à 14,50 €)
  • Billets assis (Sitzplatz - catégories 1 à 4) : 30 € à 48 € (tarifs réduits environ 28 € à 46 €)
  • Billets enfants (6 à 12 ans) : 7 € à 24 € selon le secteur

Union Berlin - Elversberg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Union Berlin et d’Elversberg

L’Union Berlin a gagné un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-0 en Bundesliga contre le Bayer Leverkusen le 5 septembre. Plus tôt dans cette série, le club a fait match nul 3-3 contre l’Eintracht Francfort et battu l’Eintracht Brunswick 4-2 en DFB-Pokal. L’Union a inscrit 14 buts et en a encaissé 15 sur ces cinq matches, un bilan défensif qui inquiétera Lustrinelli.

Elversberg arrive avec quatre victoires sur ses cinq derniers matches et aucune défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-3 en Bundesliga sur le terrain du Borussia Mönchengladbach le 5 septembre, après son succès 3-2 lors de la première journée face au Bayer Leverkusen le 29 août. Le club a également battu le MSV Duisburg 3-1 en DFB-Pokal. Sur ses cinq derniers matches, Elversberg a marqué 16 buts et en a concédé sept.

FCU

FCU - Forme

IPS
D2-4
EBS
V2-4
SGE
N3-3
B04
D4-0
S04
D1-3
But marqué (encaissé)
10/16
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ELV

ELV - Forme

FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
BMG
V3-4
FCB
D1-2
But marqué (encaissé)
15/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Union Berlin - Elversberg : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible pour les cinq dernières rencontres entre l’Union Berlin et Elversberg. Cette affiche pourrait représenter une rencontre rare, voire une première entre les deux clubs au niveau de la Bundesliga.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
321093+67
N
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
V
N
V
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
N
V
D
8
MayenceMayenceM05
311163+34
D
V
N
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
311178-14
V
D
N
10
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
311156-14
N
V
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
N
D
12
CologneCologneKOE
311157-24
N
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
N
17
M'GladbachM'GladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HambourgHambourgHSV
3003012-120
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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