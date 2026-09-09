La Turquie reçoit l’Italie à l’Atatürk Sports Complex de Bursa le lundi 28 septembre, avant que les deux équipes ne se retrouvent une semaine plus tard lors du match retour au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne. Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un exigeant programme de Ligue A, groupe A1, qui comprend également la France et la Belgique, offrant aux supporters deux occasions de voir les Azzurri à l’œuvre face à une Turquie déterminée à éviter la relégation de l’élite.

Cette double confrontation vient clore un début de calendrier particulièrement chargé pour l’Italie, qui dispute quatre matches en seulement 11 jours contre la Belgique, la Turquie, la France puis encore la Turquie. Avec la qualification pour les quarts de finale et le maintien en jeu, ce duel aller-retour revêt une véritable importance pour les deux nations.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Turquie-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Turquie-Italie se joue au Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu de Bursa, avec un coup d’envoi prévu pour cette rencontre de Ligue des nations A de l’UEFA.

UEFA Nations League A - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Où acheter des billets pour Italie-Turquie ?

Les billets pour le match de Bursa sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la Fédération turque de football, avec en général une priorité accordée aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit proposé à la vente grand public. Les canaux officiels de la FIGC (Fédération italienne de football) constituent l’équivalent pour le match retour à Bologne.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail d’options de placement pour le match aller à l’Atatürk Sports Complex de Bursa, ainsi que des annonces pour le match retour au Stadio Renato Dall'Ara de Bologne.

Quelques points utiles à connaître pour acheter des billets pour cette affiche :

Vente grand public officielle – ouvre après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Annonces vérifiées – Ticombo se fournit auprès de divers vendeurs, offrant aux acheteurs un choix plus large une fois les contingents officiels écoulés

Billets visiteurs – les contingents de Bologne pour les supporters turcs en déplacement sont gérés via les canaux de la FIGC et peuvent être limités

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du calendrier chargé de l’Italie sur cette série de matches, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches de cette confrontation.

Combien coûtent les billets pour Italie-Turquie ?

Les tarifs officiels pour le match de Bursa sont fixés via les canaux de billetterie de la Fédération turque de football, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial tant qu’il reste des disponibilités. Les tarifs officiels de la FIGC s’appliquent de la même manière pour le match de Bologne.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu de ce à quoi il faut s’attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Bursa) : à partir d’environ 40 € à 50 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts à l’Atatürk Sports Complex

Places de milieu de gamme (Bursa) : sièges centraux le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Match retour à Bologne : les prix au Stadio Renato Dall'Ara devraient suivre une tendance similaire, avec une demande en hausse à mesure que le match approche

Comme pour toute rencontre dans un groupe compétitif, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver sa place le plus tôt possible est donc en général l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Turquie-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Turquie et de l’Italie

La Turquie a enregistré deux victoires, deux défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre les États-Unis à la Coupe du monde le 26 juin, après des défaites plus tôt en phase de groupes contre l’Australie (0-2) et le Paraguay (0-1). Sur ces cinq rencontres, la Turquie a marqué huit buts et en a encaissé sept, affichant à la fois une certaine efficacité offensive et des fragilités défensives.

L’Italie a remporté trois de ses cinq dernières sorties et en a perdu deux. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, et elle a également battu le Luxembourg 1-0 trois jours plus tôt. Ses seules défaites sur cette série sont survenues contre la Bosnie-Herzégovine lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde et face à la Norvège sur le score de 1-4 en novembre 2025. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Turquie-Italie : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un match nul 0-0 lors d’un amical disputé en Italie le 4 juin 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Italie présente le meilleur bilan, avec notamment une victoire 3-0 contre la Turquie à l’Euro 2020 de l’UEFA et un succès 3-2 lors d’un amical joué en Turquie en 2022. Les deux rencontres précédentes, en 2002 et en 2006, se sont toutes deux terminées sur le score de 1-1.

Classement de Turquie-Italie

Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, la Turquie occupe actuellement la quatrième place et l’Italie est troisième.