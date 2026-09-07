La Turquie ouvre sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA à domicile face à la France, avant que les deux équipes ne se retrouvent lors du match retour à Bordeaux en novembre. Les deux rencontres s’inscrivent dans un calendrier exigeant du groupe A1 de la Ligue A, qui comprend également l’Italie et la Belgique, offrant aux supporters deux occasions de voir les Bleus à l’œuvre face à une Turquie déterminée à se montrer à la hauteur dans l’élite de la compétition.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets Turquie-France, notamment les dates des matches, les prix et les points de vente.

Quand a lieu le coup d’envoi de Turquie-France en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Turquie-France se dispute au stade de Kocaeli, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 1 25 sept. 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Où acheter des billets pour Turquie-France ?

Les billets pour le match d’Istanbul sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la Fédération turque de football, avec une priorité généralement accordée aux membres de la fédération avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la FFF constituent de la même manière le premier point de passage pour le match retour à Bordeaux.

Ticombo est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail de places pour le match d’ouverture au Nef Stadium d’Istanbul, ainsi que des annonces pour le match retour au Matmut Atlantique de Bordeaux en novembre.

Voici quelques éléments utiles à connaître pour acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fermeture des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Annonces vérifiées – Ticombo propose des billets provenant de plusieurs vendeurs, offrant aux acheteurs un choix plus large une fois les contingents officiels écoulés

Billets visiteurs – les contingents de Bordeaux pour les supporters turcs en déplacement sont gérés via les canaux de la FFF et peuvent être limités

Marché secondaire – Ticombo est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du profil de cette affiche et de la popularité mondiale de la France, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches, surtout pour l’ouverture à Istanbul.

Combien coûtent les billets pour Turquie-France ?

La tarification officielle du match d’Istanbul est fixée via les canaux de billetterie de la Fédération turque de football, avec toute la gamme de places, des standards aux premium, proposée au prix facial tant que des billets restent disponibles. La tarification officielle de la FFF s’applique de la même manière pour le match de Bordeaux.

Ticombo est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu des prix auxquels il faut s’attendre :

Places les moins chères (Istanbul) : les annonces débutent actuellement aux alentours de 147 $ pour l’ouverture au Nef Stadium, reflet de la forte demande suscitée par un visiteur de prestige comme la France

Places de milieu de gamme (Istanbul) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Match retour à Bordeaux : la tarification de la rencontre de novembre au Matmut Atlantique sera confirmée à l’approche du match, avec un intérêt déjà en hausse autour de la propre liste d’alerte billetterie du stade

Comme pour toute rencontre impliquant l’une des grandes nations européennes, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver sa place le plus tôt possible reste donc en général l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tout ce qu’il faut savoir sur Turquie-France

Cette affiche fait partie d’une campagne relevée dans le groupe A1 de la Ligue A pour les deux équipes, aux côtés de l’Italie et de la Belgique. Le match d’Istanbul, le 25 septembre, lance la campagne de la Turquie, tandis que le retour à Bordeaux, le 15 novembre, pourrait s’avérer décisif pour les espoirs des deux nations d’atteindre les quarts de finale.

Quelques points à connaître sur cette opposition :

Un groupe relevé – le groupe A1 réunit, aux côtés de la Turquie, trois des nations les plus régulières du très haut niveau européen, rendant chaque point précieux

L’avantage du terrain à Istanbul – la Turquie présente un solide bilan à domicile dans les rencontres compétitives récentes, et un public bruyant ajoute une difficulté supplémentaire pour les équipes visiteuses

L’enjeu du groupe – les résultats des deux matches compteront dans la course à la qualification pour les quarts de finale, ainsi que dans les implications liées à la promotion et à la relégation

Pour la France, prendre des points à l’extérieur à Istanbul avant de recevoir lors du retour à Bordeaux constituera un marqueur important de sa campagne.

Turquie-France en Ligue des nations A de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Turquie et de la France

La Turquie aborde cette rencontre avec un bilan récent contrasté, avec deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, un résultat n’étant pas pris en compte dans les données disponibles. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-2 contre les États-Unis lors de la Coupe du monde, un résultat qui a montré ses capacités offensives. Elle a également battu le Venezuela 2-1 en amical, mais les défaites face au Paraguay (0-1) et à l’Australie (0-2) lors de la phase de groupes de la Coupe du monde ont mis en lumière des fragilités défensives. Sur ses cinq derniers matches, la Turquie a inscrit neuf buts et en a concédé six.

Les cinq derniers matches de la France ont produit trois victoires et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 6-4 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde, une rencontre prolifique qui a souligné à la fois sa menace offensive et sa fragilité défensive. Elle a battu le Maroc 2-0 et la Suède 3-0 lors des tours précédents, tandis qu’une victoire 1-0 contre le Paraguay en huitièmes de finale a montré sa résilience. La France a marqué dix buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Turquie-France : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un score de 1-1, lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe disputé en octobre 2019. Avant cela, la Turquie avait battu la France 2-0 lors du match qualificatif retour en juin 2019, l’une des deux victoires de l’équipe à domicile sur les quatre rencontres recensées. Le résultat le plus net de la France dans cette affiche reste une victoire 4-0 en match amical en novembre 2000, alors qu’elle évoluait à l’extérieur.

Classement de la Turquie et de la France

Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, la Turquie occupe actuellement la quatrième place tandis que la France est deuxième.