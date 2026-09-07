La Turquie ouvre sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA à domicile face à la France, avant que les deux équipes ne se retrouvent lors du match retour à Bordeaux en novembre. Les deux rencontres s’inscrivent dans un calendrier exigeant du groupe A1 de la Ligue A, qui comprend également l’Italie et la Belgique, offrant aux supporters deux occasions de voir les Bleus à l’œuvre face à une Turquie déterminée à se hisser au-dessus de son statut dans l’élite de la compétition.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets Turquie-France, notamment les dates des matches, les prix et les points de vente.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Turquie-France en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Turquie-France se dispute au Kocaeli Stadium, l’horaire du coup d’envoi devant être confirmé à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 1 25 sept. 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Où acheter des billets pour Turquie-France ?

Le moyen le plus fiable de se procurer des billets pour les deux matches est de passer par Ticombo. La plateforme propose un large éventail d’options de placement pour le match d’ouverture au Nef Stadium d’Istanbul, ainsi que des annonces pour la manche retour au Matmut Atlantique de Bordeaux en novembre.

Voici pourquoi Ticombo mérite votre attention pour cette affiche :

Accès au-delà des contingents officiels : utile une fois que les membres des fédérations et les abonnés ont pris leur part pour l’un ou l’autre match

Annonces vérifiées : les billets proviennent d’un éventail de vendeurs, ce qui offre aux acheteurs un choix plus large que les seuls canaux officiels

Aucune adhésion requise : une voie fiable pour obtenir des places pour les supporters n’ayant pas accès aux circuits des fédérations turque ou française

Large choix de sièges : des places en tribune haute derrière les buts aux sièges premium centraux dans les deux stades

Options hospitalité : disponibles pour les supporters souhaitant une expérience de match plus complète, notamment pour la venue de la France

Compte tenu du profil de cette affiche et de la popularité mondiale de la France, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches, en particulier pour l’ouverture à Istanbul.

Combien coûtent les billets pour Turquie-France ?

Les prix pour les deux rencontres varient selon l’emplacement des sièges et la proximité du jour du match au moment de l’achat. Voici un aperçu de ce à quoi il faut s’attendre :

Places les moins chères (Istanbul) : les annonces débutent actuellement autour de 147 $ pour l’ouverture au Nef Stadium, reflet d’une forte demande pour un visiteur de prestige comme la France

Places de milieu de gamme (Istanbul) : des sièges centraux le long de la ligne médiane, à un niveau de prix nettement supérieur

Premium & hospitalité (Istanbul) : disponibles pour les supporters souhaitant des sièges rembourrés et une expérience de match plus complète

Match retour à Bordeaux : la tarification pour la rencontre de novembre au Matmut Atlantique sera confirmée à l’approche du match, avec un intérêt précoce qui grandit déjà autour de la propre liste d’alerte billetterie du stade

Comme pour toute affiche impliquant l’une des grandes nations européennes, les prix sur le marché secondaire comme Ticombo peuvent évoluer à l’approche du match, donc bloquer sa place le plus tôt possible est généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tout ce qu’il faut savoir sur Turquie-France

Cette affiche fait partie d’une campagne relevée du groupe A1 de la Ligue A pour les deux équipes, aux côtés de l’Italie et de la Belgique. Le match d’Istanbul, le 25 septembre, lance la campagne de la Turquie, tandis que le retour à Bordeaux, le 15 novembre, pourrait s’avérer décisif pour les espoirs des deux nations d’atteindre les quarts de finale.

Quelques éléments à connaître sur cette affiche :

Un groupe relevé : le groupe A1 réunit trois des nations les plus régulières du très haut niveau européen aux côtés de la Turquie, ce qui rend chaque point précieux

L’avantage du terrain à Istanbul : la Turquie reste sur un solide bilan à domicile dans les récentes rencontres compétitives, et un public bruyant ajoute une difficulté supplémentaire pour les équipes visiteuses

L’enjeu du groupe : les résultats des deux matches compteront dans la qualification pour les quarts de finale, ainsi que dans les implications liées à la promotion et à la relégation

Pour la France, prendre des points à l’extérieur à Istanbul avant de recevoir au retour à Bordeaux constituera un indicateur important de sa campagne.

Turquie-France en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Turquie et de la France

La Turquie aborde cette rencontre avec un bilan récent contrasté, avec deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, un résultat n’étant pas comptabilisé dans les données disponibles. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-2 contre les États-Unis lors de la Coupe du monde, un résultat qui a mis en évidence sa capacité offensive. Elle a également battu le Venezuela 2-1 en amical, mais les défaites contre le Paraguay (0-1) et l’Australie (0-2) durant la phase de groupes de la Coupe du monde ont mis en lumière des vulnérabilités défensives. Sur ses cinq derniers matches, la Turquie a inscrit neuf buts et en a encaissé six.

Les cinq derniers matches de la France ont produit trois victoires et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 6-4 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde, une rencontre prolifique qui a souligné à la fois son danger offensif et sa fragilité défensive. Elle a battu le Maroc 2-0 et la Suède 3-0 lors des tours précédents, tandis qu’une victoire 1-0 contre le Paraguay en huitièmes de finale a montré sa résilience. La France a marqué dix buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Turquie-France : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est achevée sur un score de 1-1, lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe disputé en octobre 2019. Avant cela, la Turquie avait battu la France 2-0 dans le match retour des qualifications en juin 2019, l’une des deux victoires de l’équipe à domicile sur les quatre rencontres répertoriées. Le résultat le plus net de la France dans cette affiche a été un succès 4-0 en amical en novembre 2000, alors qu’elle évoluait à l’extérieur.

Classement de Turquie-France

Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, la Turquie occupe actuellement la quatrième place tandis que la France est deuxième.