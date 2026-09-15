Comment obtenir des billets pour Turquie-Belgique : prix de l’UEFA Nations League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Quatre matches disputés, plus que deux. Après avoir affronté la France, la Belgique et l’Italie (deux fois) lors de la première partie de la phase de ligue de l’UEFA Nations League en septembre/octobre, la Türkiye recevra la Belgique avant de se déplacer pour défier la France. Les Diables rouges se rendront à Izmir le jeudi 12 novembre. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches de Ligue A de l’UEFA Nations League.

Ce ne sera que la troisième fois que la Türkiye jouera au Gürsel Aksel Stadium, mais l’enceinte a jusqu’ici réussi aux 'Ay Yildizlilar' (Les Étoiles du Croissant), qui s’y sont imposés lors des deux précédentes éditions de l’UEFA Nations League (3-1 contre l’Islande en 2024 et 2-0 contre la Lituanie en 2022).

Des joueurs comme Arda Güler, Kenan Yildiz et Orkun Kökçü vont-ils encore régaler pour les hôtes ? GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Türkiye - Belgique en UEFA Nations League, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

Quand a lieu le match de l’UEFA Nations League entre la Türkiye et la Belgique ?

Türkiye - Belgique se jouera au Gürsel Aksel Stadium d’Izmir le jeudi 12 novembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 heures (TRT).

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Comment acheter des billets pour Türkiye - Belgique en UEFA Nations League

Les billets officiels pour Türkiye - Belgique sont vendus exclusivement via le partenaire principal de billetterie de la Fédération turque de football (TFF), généralement Passo. Vous devrez créer un compte officiel sur leur plateforme.

Les billets pour ces rencontres spécifiques de la phase de groupes de la Nations League 2026/27 ont d’abord été mis en vente pour les membres premium du club et les détenteurs de cartes de fan fin août, avant d’être proposés au grand public début septembre.

Pour tenter d’obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Transferts garantis : chaque achat sur Ticombo est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Türkiye - Belgique en UEFA Nations League ?

Les billets officiels pour le match d’UEFA Nations League entre la Türkiye et la Belgique étaient proposés à partir de 10 € en admission générale via le portail officiel de la Fédération turque de football (TFF).

Les différents tarifs officiels et secteurs du Gürsel Aksel Stadium sont les suivants :

Catégorie 4 (derrière les buts) : de 300 ₺ à 500 ₺ (environ 10 € à 15 €), dans les tribunes nord et sud.

Catégories 3 & 2 (tribunes supérieures est et ouest) : de 600 ₺ à 1 200 ₺ (environ 18 € à 35 €), avec une vue surélevée le long de la ligne de touche.

Catégorie 1 (tribunes basses ouest / secteurs VIP) : de 1 500 ₺ à 3 000 ₺+ (environ 45 € à 90 €+), correspondant aux meilleures places basses le long de la touche, à proximité des tunnels des joueurs et des zones techniques.

Gardez un œil sur les sites officiels de la sélection à l’approche de la rencontre pour plus d’informations, ainsi que sur les sites de revente secondaires tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Gürsel Aksel Stadium

Le Gürsel Aksel Stadium, officiellement appelé Gürsel Aksel Sports and Healthy Life Center, est une enceinte de football turque ultramoderne et un complexe multifonctionnel situé dans le quartier d’Üçkuyular à Konak, à İzmir.

Ouvert en 2020 pour servir de stade à domicile à l’équipe de Süper Lig de Göztepe S.K., le stade associe parfaitement les standards modernes de l’UEFA à une conception urbaine résidentielle très compacte.

Bien avant la construction de la structure moderne, le site abritait le stade historique de Göztepe S.K., initialement inauguré à l’époque de la fondation du club, en 1925. Avec le temps, l’ancien stade ne pouvait plus répondre aux exigences du football professionnel moderne ni aux attentes de la fervente base de supporters du club. En 2016, la structure d’origine a été démolie pour laisser place à une refonte architecturale complète.

Moments marquants au Gürsel Aksel Stadium

La grande inauguration (2020) : Göztepe a inauguré sa nouvelle maison avec une large victoire 2-1 contre Beşiktaş. Le joueur Halil Akbunar est entré dans l’histoire en inscrivant le tout premier but du nouveau stade.

Première finale de coupe (2021) : la Fédération turque de football a choisi l’enceinte pour accueillir la finale de la Coupe de Turquie. Beşiktaş a soulevé le trophée après avoir battu Antalyaspor 2-0 sous les lumières high-tech d’İzmir.

Le derby d’Istanbul à Izmir (2023) : le stade a accueilli sa deuxième finale de Coupe de Turquie deux ans plus tard. Le match a attiré une très large audience télévisée nationale lorsque Fenerbahçe a battu son rival de la ville, Istanbul Başakşehir, pour décrocher le titre.

La passerelle panoramique sur le toit : l’atout le plus célèbre du stade est une piste publique de marche de 650 mètres, construite directement sur le toit. Elle est ouverte aux habitants les jours sans match et offre de superbes vues panoramiques sur la baie d’Izmir.

Match Türkiye - Belgique en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Türkiye - Belgique : forme récente

Classement FIFA : Türkiye (n°27) contre Belgique (n°8)

La Türkiye a peut-être remporté son dernier match de groupe lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 cet été, contre les coorganisateurs des États-Unis, mais cela s’est révélé insuffisant et trop tardif, car les défaites précédentes contre l’Australie et le Paraguay l’ont empêchée de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Les supporters belges ont vécu des montagnes russes émotionnelles pendant la Coupe du monde. Les Diables rouges ont compensé deux nuls décevants contre l’Égypte et l’Iran par une large victoire 5-1 sur la Nouvelle-Zélande pour se hisser dans les derniers tours.

D’autres victoires contre le Sénégal et les États-Unis ont préparé un quart de finale contre l’Espagne. À égalité avec les futurs vainqueurs de la Coupe du monde à la mi-temps (1-1), les Belges ont finalement vu un but tardif de Mikel Merino briser leurs cœurs.

Türkiye - Belgique : historique récent des confrontations directes

Impossible de départager les deux équipes dans l’historique global de leurs confrontations, les deux sélections comptant exactement le même nombre de victoires. En 11 précédentes rencontres, la Türkiye et la Belgique ont chacune remporté 3 matches, tandis que les 5 autres se sont soldés par un nul.

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c’était en juin 2011. Le match de qualification à l’UEFA Euro 2012 s’était disputé au Stade Roi Baudouin, à Bruxelles, en Belgique, et s’était terminé sur un score de 1-1. Timmy Simons avait marqué pour la Belgique, et Burak Yılmaz avait égalisé pour la Türkiye.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Belgique BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 France FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italie ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turquie TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



