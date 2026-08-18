Tottenham cherche à laisser derrière lui la peur de la relégation de la saison dernière et à remonter au classement de Premier League sous la conduite de Roberto De Zerbi. De meilleures performances à domicile sont indispensables, et Tottenham disputera son premier match de championnat au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 29 août, face à Newcastle United.

De façon incroyable, Tottenham a dû attendre le tout dernier match de la saison pour enregistrer son premier succès à domicile de 2026, mais cette victoire 1-0 contre Everton s'est avérée cruciale. Les supporters de Tottenham pardonneront et oublieront les deux dernières saisons compliquées si les hommes de De Zerbi prennent un départ rapide et si les recrues onéreuses, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, s'adaptent immédiatement.

Tottenham peut-il enregistrer une victoire contre Newcastle pour la première fois depuis 2023 ? Vous pouvez le découvrir en personne en réservant vos billets dès aujourd'hui. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Tottenham Hotspur contre Newcastle United ?

Tottenham Hotspur contre Newcastle United débutera à 17 h 30 BST au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, le samedi 29 août.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leurs places ou remettent au club les matches qu'ils n'utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long des côtés du terrain et en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité ; ils n'arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

Confrontations récentes

Actualités des équipes et effectifs