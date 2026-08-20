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Comment obtenir des billets pour Tottenham Hotspur - Newcastle United : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des billets pour le match d’ouverture à domicile de Tottenham en Premier League contre Newcastle

Tottenham cherche à laisser derrière lui la frayeur de la relégation de la saison dernière et à remonter au classement de Premier League sous la direction de Roberto De Zerbi. De meilleures performances à domicile sont indispensables, et Tottenham disputera son premier match de championnat au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 29 août, face à Newcastle United.

Incroyablement, Tottenham a dû attendre le tout dernier match de la saison pour enregistrer son premier succès à domicile de 2026, mais cette victoire 1-0 contre Everton s’est révélée cruciale. Les supporters de Tottenham pardonneront et oublieront les deux dernières saisons compliquées si les joueurs de De Zerbi prennent un départ rapide et si les recrues coûteuses, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, s’adaptent immédiatement.

Tottenham peut-il enregistrer une victoire contre Newcastle pour la première fois depuis 2023 ? Vous pouvez le découvrir en personne en réservant vos billets dès aujourd’hui. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League Tottenham Hotspur - Newcastle United ?

Tottenham Hotspur contre Newcastle United doit débuter à 17 h 30 BST au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, le samedi 29 août.

crest
Premier League - Journée 2
Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés de saison et debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement de saison conservent leur siège ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Tottenham Hotspur contre Newcastle United ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les adultes, les juniors, généralement U18 ou U21, les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places situées au centre le long du terrain et dans les tribunes basses sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur possède une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

TOT

TOT - Forme

GET
N1-1
TSG
V3-0
TSG
N2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NEW

NEW - Forme

EVE
D3-1
B04
D1-2
STR
D1-1
LIV
N2-2
WBA
V3-2
But marqué (encaissé)
8/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Historique des confrontations récentes

Face à face

TottenhamNulNewcastle
0
2
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FDM
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FDM
Carabao Cup
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FDM
5Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Actualités des équipes et effectifs

Tottenham vs Newcastle compositions

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formation
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
31A. Kinsky6J. van Hecke37M. van de Ven14A. Gray3A. Robertson11M. Tel16S. Tonali23P. Porro18M. Fernandes30R. Bentancur22O. Marmoush21L. Hornicek12M. Thiaw3L. Hall4S. Botman37A. Dedic11H. Barnes67L. Miley28J. Willock19A. Elanga6N. Gonzalez9Y. Wissa
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
Tottenham

Onze de départ

Newcastle

Remplaçants

Entraineur

  • R. De Zerbi
  • M. Jaissle
Tottenham

Blessures et suspensions

Newcastle

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
HullHullHUL
220030+36
V
V
3
NewcastleNewcastleNEW
211042+24
V
N
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
N
V
5
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
6
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
8
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
9
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
10
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
N
N
12
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
N
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
N
D
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
D
D
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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