Tottenham cherche à laisser derrière lui la peur de la relégation de la saison dernière et à remonter au classement de Premier League sous la direction de Roberto De Zerbi. De meilleures performances à domicile sont indispensables, et Tottenham disputera son premier match de championnat au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 29 août, face à Newcastle United.

Incroyablement, Tottenham a dû attendre le tout dernier match de la saison pour décrocher sa première victoire à domicile de 2026, mais ce succès 1-0 contre Everton s’est révélé crucial. Les supporters de Tottenham pardonneront et oublieront les deux dernières saisons compliquées si les hommes de De Zerbi peuvent réussir un départ rapide et si les recrues onéreuses Sandro Tonali et Mateus Fernandes s’adaptent immédiatement.

Tottenham peut-il décrocher une victoire contre Newcastle pour la première fois depuis 2023 ? Vous pouvez le découvrir en personne en réservant vos billets dès aujourd’hui. Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur vs Newcastle United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Tottenham Hotspur vs Newcastle United ?

Tottenham Hotspur vs Newcastle United doit débuter à 17 h 30 BST au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, le samedi 29 août.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Tottenham Hotspur vs Newcastle United

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres d’hospitalité, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou rétrocèdent au club les matches qu’ils n’utilisent pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles sur le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Tottenham Hotspur vs Newcastle United ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et dans les tribunes inférieures affichent des tarifs premium, tandis que les sièges des étages supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison du plus haut niveau avec un maximum de points de fidélité, et n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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