Après avoir obtenu la promotion en Ligue A de l’UEFA Nations League à l’issue d’une campagne très réussie lors de l’édition 2024/25, la Tchéquie aura à cœur de conserver sa place de choix parmi les plus grandes nations du football européen. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches de la Tchéquie.



Après ses quatre premiers matches de la phase de ligue contre la Croatie, l’Angleterre (à deux reprises) et l’Espagne en septembre/octobre, elle bouclera sa campagne dans le groupe 3 avec des confrontations contre l’Espagne (à domicile) et la Croatie (à l’extérieur). La première de ces rencontres face à l’Espagne aura lieu au Stadion Letná de Prague, le jeudi 12 novembre.

Le Stadion Letná a accueilli 50 matches officiels de la Tchéquie depuis la création de la fédération indépendante en 1993, et le pays hôte n’y a jamais perdu de match de compétition officielle, même s’il y a subi douze défaites en amical.

Les Tchèques sauront-ils se montrer à la hauteur face aux détenteurs de la Coupe du monde ? GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Tchéquie-Espagne en UEFA Nations League, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match Tchéquie-Espagne en UEFA Nations League ?

Tchéquie-Espagne se dispute au Stadion Letná de Prague le jeudi 12 novembre, avec un coup d’envoi programmé à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 epet Arena

Comment acheter des billets pour Tchéquie-Espagne en UEFA Nations League

Les ventes officielles de billets de première main sont traitées directement via le portail principal de la Fédération de football de la République tchèque (FAČR), généralement hébergé par Ticketportal Czech Republic ou Ticketstream. En règle générale, la FAČR met en vente les billets environ 4 à 6 semaines avant le coup d’envoi.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui assure aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Tchéquie-Espagne en UEFA Nations League ?

La Fédération de football de la République tchèque structure ses tarifs en trois catégories standard de places (présentées ci-dessous), avec des prix officiels qui commencent généralement autour de 490 CZK à plus de 1 500 CZK (environ 20 € à plus de 60 €)

Catégorie 3 (derrière les buts) : l’option la plus abordable, généralement située dans les tribunes Sud ou Nord. C’est aussi là que se trouvent historiquement les supporters actifs à domicile (Czech Republic Supporters Seats).

Catégorie 2 (angles et secteurs latéraux supérieurs) : un tarif intermédiaire qui offre un équilibre entre coût et visibilité sur le terrain.

Catégorie 1 (latérales / tribunes principales premium) : les billets standard les plus chers, situés le long des lignes de touche principales avec une vue optimale et dégagée sur les bancs et la ligne médiane.

Gardez un œil sur les sites officiels de la sélection nationale à l’approche du match pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que sur des sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Stadion Letná

Le Stadion Letná, actuellement officiellement connu sous le nom d’epet ARENA pour des raisons de sponsoring, est l’antre légendaire du club de première division tchèque, l’AC Sparta Prague, et un pilier central du football tchèque en général.

Située dans le pittoresque quartier de Letná, qui surplombe le centre de Prague, cette enceinte emblématique a accueilli plus d’un siècle de drames sportifs inoubliables ainsi que d’immenses rassemblements politiques. Elle peut recevoir environ 18 887 spectateurs, ce qui en fait un stade compact mais à l’ambiance intensément bruyante.

Moments mémorables au Stadion Letná

La Révolution de velours (1989) : au-delà du sport, Letná a joué un rôle immense dans l’histoire européenne. Pendant la « Révolution de velours » anticommuniste, le stade a ouvert ses coursives pour servir littéralement de tribune à la plaine adjacente de Letná, où plus de 800 000 manifestants se sont rassemblés pour réclamer la démocratie.

Les miracles des qualifications pour l’Euro 1996 (1995) : le stade nouvellement modernisé a accueilli l’équipe nationale de la République tchèque nouvellement formée. Les victoires historiques en qualifications contre les Pays-Bas et la Norvège à Letná ont nourri l’épopée tchèque jusqu’à la finale de l’Euro 1996.

Les grandes soirées de gloire en Ligue des champions : théâtre de la légendaire époque de l’« Iron Sparta », Letná a accueilli des géants comme le Real Madrid, Barcelone et Arsenal. Sa structure unique et fermée est réputée pour piéger le son, ce qui en fait un stade intimidant pour les clubs européens visiteurs.

Le thème noir & le mur de l’histoire : si vous participez à une visite officielle du club, vous remarquerez un élégant thème intérieur noir, clin d’œil assumé aux couleurs originelles du maillot du Sparta Prague, avant l’adoption de son célèbre rouge foncé.

Tchéquie-Espagne en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Tchéquie-Espagne : forme récente

Classement FIFA : Tchéquie (48e) contre Espagne (1re)

Malgré des victoires spectaculaires en barrages de la Coupe du monde contre la République d’Irlande et le Danemark, toutes deux aux tirs au but, la Tchéquie n’a pas réussi à lancer sa Coupe du monde. Elle a perdu contre la Corée du Sud et le Mexique et a fait match nul contre l’Afrique du Sud lors de la phase de groupes du tournoi.

L’Espagne a été l’héroïne du football mondial cet été, après avoir soulevé le trophée de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Après avoir entamé le tournoi par un nul poussif 0-0 face au Cap-Vert, elle a ensuite enchaîné sept victoires de rang, en n’encaissant qu’un seul but.

Tchéquie-Espagne : confrontations directes récentes

L’Espagne affiche un bilan largement favorable face à la Tchéquie, restant invaincue lors de ses sept confrontations précédentes, avec cinq victoires et deux nuls.

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à juin 2022 en UEFA Nations League. L’Espagne s’était imposée 2-0 à l’Estadio La Rosaleda de Malaga, grâce à des buts de Carlos Soler et Pablo Sarabia.

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Croatie CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tchéquie CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Angleterre ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Espagne ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



