La Tchéquie lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA à domicile contre la Croatie, avec le coup d’envoi d’un calendrier exigeant dans le groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Angleterre et l’Espagne. Les deux équipes se retrouvent lors du match retour à Osijek en novembre, offrant aux supporters deux occasions d’assister à cette affiche au cours de la campagne.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Tchéquie-Croatie, notamment les dates des matches, les prix et où les acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de Tchéquie-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

UEFA Nations League A - Journée 1 26 sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Où acheter des billets pour Tchéquie-Croatie ?

Le moyen le plus fiable d’obtenir des billets pour les deux matches est de passer par StubHub. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de places pour le match d’ouverture à la Fortuna Arena de Prague, ainsi que des offres pour le match retour à l’Opus Arena d’Osijek en novembre.

Voici pourquoi il vaut la peine de consulter StubHub pour cette affiche :

Accès au-delà des contingents officiels : utile une fois que les membres des fédérations et les abonnés ont pris leur part pour l’un ou l’autre match

Transferts garantis : chaque achat est couvert par le programme FanProtect de StubHub, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Aucune adhésion requise : une voie fiable pour obtenir des places pour les supporters qui n’ont pas accès aux canaux des fédérations tchèque ou croate

Large choix de places : des sièges en tribune haute derrière les buts aux places premium centrales dans les deux stades

Options hospitalité : disponibles pour les supporters qui souhaitent une expérience de match plus complète lors de l’un ou l’autre match

Alors que les deux nations visent des points dans un groupe compétitif, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches, en particulier pour l’ouverture à Prague.

Combien coûtent les billets pour Tchéquie-Croatie ?

Les prix pour les deux matches varient en fonction de l’emplacement du siège et de la proximité avec le jour du match au moment de l’achat. Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre sur StubHub :

Places les moins chères (Prague) : à partir d’environ 40 € à 50 €, généralement dans les tribunes hautes derrière les buts à la Fortuna Arena

Places de milieu de gamme (Prague) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un niveau de prix nettement plus élevé

Premium & hospitalité (Prague) : disponibles pour les supporters souhaitant des sièges rembourrés et une expérience de match plus complète

Match retour à Osijek : généralement plus abordable au prix facial que le match d’ouverture à Prague, même si l’offre peut se resserrer à l’approche de la rencontre

Comme pour toute rencontre internationale dans un groupe compétitif, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer à l’approche du jour du match. Réserver votre place plus tôt plutôt que plus tard est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tchéquie-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

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