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Comment obtenir des billets pour Tchéquie - Croatie : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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La Tchéquie affronte la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

La Tchéquie lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA à domicile contre la Croatie, avec le coup d’envoi d’un calendrier exigeant dans le groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Angleterre et l’Espagne. Les deux équipes se retrouvent lors du match retour à Osijek en novembre, offrant aux supporters deux occasions d’assister à cette affiche au cours de la campagne.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Tchéquie-Croatie, notamment les dates des matches, les prix et où les acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de Tchéquie-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

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UEFA Nations League A - Journée 1
Fortuna Arena

Où acheter des billets pour Tchéquie-Croatie ?

Le moyen le plus fiable d’obtenir des billets pour les deux matches est de passer par StubHub. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de places pour le match d’ouverture à la Fortuna Arena de Prague, ainsi que des offres pour le match retour à l’Opus Arena d’Osijek en novembre.

Voici pourquoi il vaut la peine de consulter StubHub pour cette affiche :

  • Accès au-delà des contingents officiels : utile une fois que les membres des fédérations et les abonnés ont pris leur part pour l’un ou l’autre match
  • Transferts garantis : chaque achat est couvert par le programme FanProtect de StubHub, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match
  • Aucune adhésion requise : une voie fiable pour obtenir des places pour les supporters qui n’ont pas accès aux canaux des fédérations tchèque ou croate
  • Large choix de places : des sièges en tribune haute derrière les buts aux places premium centrales dans les deux stades
  • Options hospitalité : disponibles pour les supporters qui souhaitent une expérience de match plus complète lors de l’un ou l’autre match

Alors que les deux nations visent des points dans un groupe compétitif, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches, en particulier pour l’ouverture à Prague.

Combien coûtent les billets pour Tchéquie-Croatie ?

Les prix pour les deux matches varient en fonction de l’emplacement du siège et de la proximité avec le jour du match au moment de l’achat. Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre sur StubHub :

  • Places les moins chères (Prague) : à partir d’environ 40 € à 50 €, généralement dans les tribunes hautes derrière les buts à la Fortuna Arena
  • Places de milieu de gamme (Prague) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un niveau de prix nettement plus élevé
  • Premium & hospitalité (Prague) : disponibles pour les supporters souhaitant des sièges rembourrés et une expérience de match plus complète
  • Match retour à Osijek : généralement plus abordable au prix facial que le match d’ouverture à Prague, même si l’offre peut se resserrer à l’approche de la rencontre

Comme pour toute rencontre internationale dans un groupe compétitif, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer à l’approche du jour du match. Réserver votre place plus tôt plutôt que plus tard est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tchéquie-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Tchéquie et de la Croatie

CZE

CZE - Forme

KOS
V2-1
GTM
V3-1
CDS
D2-1
RSA
N1-1
MEX
D0-3
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CRO

CRO - Forme

SVN
V2-1
ANG
D4-2
PAN
V0-1
GHA
V2-1
POR
D2-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Tchéquie-Croatie : bilan récent des confrontations directes

Face à face

TchéquieNulCroatie
0
3
2
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
0
Croatie badge
Croatie
CRO
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Croatie badge
Croatie
CRO
5
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
1
FDM
Championnats d'europe
Croatie badge
Croatie
CRO
1
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
1
FDM
Championnats d'europe
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
2
Croatie badge
Croatie
CRO
2
FDM
Matchs Amicaux
Croatie badge
Croatie
CRO
4
Tchéquie badge
Tchéquie
CZE
2
FDM
6Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Tchéquie-Croatie

Grp. 3

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
CroatieCroatieCRO
00000000
2
TchéquieTchéquieCZE
00000000
3
AngleterreAngleterreANG
00000000
4
EspagneEspagneESP
00000000
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

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