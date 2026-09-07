La Tchéquie lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA à domicile contre la Croatie, avec le coup d’envoi d’un calendrier exigeant dans le groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Angleterre et l’Espagne. Les deux équipes se retrouvent lors du match retour à Osijek en novembre, ce qui offre aux supporters deux occasions d’assister à cette affiche au cours de la campagne.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Tchéquie - Croatie, notamment les dates des matches, les prix et où les acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de Tchéquie - Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

UEFA Nations League A - Journée 1 26 sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Où acheter des billets pour Tchéquie - Croatie ?

Les billets pour le match de Prague sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la Fédération tchèque de football, avec en général une priorité accordée aux membres de la fédération avant qu’un éventuel quota restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la Fédération croate de football (HNS) constituent l’équivalent pour le match retour à Osijek.

Voici quelques points utiles à connaître pour acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque jour de match

Billets visiteurs – les quotas à Osijek pour les supporters tchèques en déplacement sont gérés via les canaux de la HNS et peuvent être limités

Transferts garantis – chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui garantit aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Marché secondaire – StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Les deux nations visant des points dans un groupe relevé, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches, en particulier pour l’ouverture à Prague.

Combien coûtent les billets pour Tchéquie - Croatie ?

Les tarifs officiels pour le match de Prague sont fixés via les canaux de billetterie de la Fédération tchèque de football, avec toute la gamme de places, des sièges standards aux places premium, disponible au prix facial dans la limite des stocks. Les tarifs officiels de la HNS s’appliquent de la même manière pour le match à Osijek.

Places les moins chères (Prague) : à partir d’environ 40 € à 50 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts à la Fortuna Arena

Places de milieu de gamme (Prague) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un niveau de prix nettement supérieur

Match retour à Osijek : généralement plus abordable au prix facial que l’ouverture à Prague, même si l’offre peut se resserrer à l’approche de la rencontre

Comme pour toute rencontre internationale dans un groupe compétitif, les prix peuvent évoluer à l’approche du jour du match. Réserver votre place plus tôt plutôt que plus tard est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Tchéquie - Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Tchéquie et de la Croatie

Tchéquie - Croatie : historique récent des confrontations directes



