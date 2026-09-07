Comment obtenir des billets pour Tchéquie-Angleterre : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Angleterre affrontera la Tchéquie à deux reprises en l’espace de quinze jours dans le cadre de sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA, l’équipe de Thomas Tuchel se rendant à Prague avant de recevoir le match retour à Wembley. Les deux rencontres s’inscrivent dans un calendrier relevé du groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Espagne et la Croatie, et cette double confrontation pourrait s’avérer déterminante dans l’issue finale du groupe.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Tchéquie-Angleterre, notamment les dates des rencontres, les prix et où les acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de République tchèque - Angleterre en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Tchéquie-Angleterre débute à 20 h 45, heure locale, le mardi 29 septembre 2026, à la Fortuna Arena de Prague.

UEFA Nations League A - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Où acheter des billets pour Tchéquie-Angleterre ?

Le moyen le plus fiable d’obtenir des billets pour les deux rencontres est de passer par StubHub. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de sièges pour le match à Wembley en octobre, ainsi que des offres pour les supporters qui se rendront à Prague pour le match à l’extérieur en septembre.

Voici pourquoi StubHub mérite votre attention pour cette double confrontation :

Accès au-delà des quotas officiels – utile une fois que les membres de l’England Supporters Travel Club et les abonnés affiliés à la FA ont pris leur part des billets pour le match de Wembley

Transferts garantis – chaque achat est couvert par le programme FanProtect de StubHub, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Aucune adhésion requise – pour le match à Prague, StubHub offre un moyen fiable d’obtenir des places sans avoir besoin d’une adhésion à un club ou à une fédération

Large choix de places – des sièges en anneau supérieur derrière les buts à Wembley aux places centrales le long de la ligne médiane

Options hospitalité – sièges rembourrés et accès au salon disponibles pour le match de Wembley pour les supporters souhaitant une expérience plus premium

Comme il s’agit de l’un des quatre matches que disputera l’Angleterre sur une période de deux semaines, il est recommandé de réserver tôt pour les deux rencontres, en particulier pour le match à domicile à Wembley.

Combien coûtent les billets pour Tchéquie-Angleterre ?

Les prix pour les deux rencontres varient selon l’emplacement du siège et la proximité du jour du match au moment de l’achat. Voici un guide approximatif de ce à quoi il faut s’attendre sur StubHub :

Places les moins chères (Wembley) : à partir d’environ 40 £ à 60 £, généralement dans les anneaux supérieurs derrière les buts

Places de gamme intermédiaire (Wembley) : places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Premium & hospitalité (Wembley) : à partir de 200 £, avec sièges rembourrés, accès au salon et extras supplémentaires le jour du match

Billets pour le match à l’extérieur (Prague) : généralement plus abordables au prix facial qu’une soirée à Wembley, même si l’offre pour le contingent anglais est limitée

Comme pour toute rencontre internationale, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer à mesure que le jour du match approche. Il est donc généralement plus prudent de réserver sa place le plus tôt possible si vous avez un budget précis.

Tchéquie-Angleterre, Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Tchéquie et de l’Angleterre

La Tchéquie aborde cette rencontre sur une série de résultats difficile, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-0 contre le Mexique à la Coupe du monde, et elle a également fait match nul 1-1 avec l’Afrique du Sud pendant ce tournoi. Sur ces cinq matches, la Tchéquie a marqué sept buts et en a encaissé sept, ses victoires étant intervenues en amicaux contre le Guatemala et le Kosovo.

Les cinq derniers matches de l’Angleterre offrent un tableau plus net. L’équipe de Tuchel en a remporté quatre et en a perdu un, inscrivant 14 buts et en encaissant sept sur cette série. Son match le plus récent a été une victoire 6-4 contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde. La seule défaite de cette séquence est intervenue contre l’Argentine, qui a éliminé l’Angleterre au stade des demi-finales.

Tchéquie-Angleterre : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections a eu lieu à l’Euro 2020, où l’Angleterre s’est imposée 1-0 à Prague. Auparavant, la Tchéquie avait battu l’Angleterre 2-1 à Prague lors des qualifications pour le Championnat d’Europe en octobre 2019, un résultat intervenu après la victoire 5-0 de l’Angleterre lors du match retour à Wembley plus tôt cette année-là. Les quatre confrontations figurant dans les données comprennent également un match amical nul 2-2 en août 2008.

Tchéquie-Angleterre : classement

Dans le groupe A3 de la Ligue des nations de l’UEFA, la Tchéquie occupe actuellement la deuxième place tandis que l’Angleterre est troisième.