L’Angleterre affrontera la Tchéquie à deux reprises en l’espace de quinze jours dans le cadre de sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, l’équipe de Thomas Tuchel se déplaçant à Prague avant de recevoir au match retour à Wembley. Les deux rencontres s’inscrivent dans un calendrier relevé du groupe A3 de la Ligue A, qui comprend aussi l’Espagne et la Croatie, et cette double confrontation pourrait s’avérer décisive dans l’issue finale de la poule.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Tchéquie-Angleterre, notamment les dates des matches, les prix et où les acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de République tchèque-Angleterre en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Tchéquie-Angleterre débutera à 20 h 45, heure locale, le mardi 29 septembre 2026, à la Fortuna Arena de Prague.

UEFA Nations League A - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Où acheter des billets pour Tchéquie-Angleterre ?

Les billets pour la manche de Wembley sont d’abord mis à disposition via le portail officiel de billetterie England Football, avec une priorité généralement accordée aux membres de l’England Supporters Travel Club et aux détenteurs d’abonnements affiliés à la FA avant qu’un éventuel reliquat ne soit mis en vente générale. Les canaux officiels de la fédération tchèque constituent l’équivalent pour le match à l’extérieur à Prague.

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail de places pour le match de Wembley en octobre, ainsi que des annonces pour les supporters se rendant à Prague pour le match à l’extérieur en septembre.

Voici quelques éléments à connaître au sujet de l’achat de billets pour cette double confrontation :

Vente générale officielle – elle ouvre une fois les fenêtres de priorité réservées aux membres closes, généralement à l’approche de chaque jour de match

Billets à l’extérieur – les contingents pour Prague sont gérés via les canaux de la fédération tchèque, avec une offre limitée pour les supporters anglais en déplacement

Transferts garantis – chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui garantit aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le match

Marché secondaire – StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Comme il s’agit de l’un des quatre matches disputés par l’Angleterre sur une période de deux semaines, il est recommandé de réserver tôt pour les deux rencontres, en particulier pour la manche à domicile à Wembley.

Combien coûtent les billets pour Tchéquie-Angleterre ?

Les prix officiels pour la manche de Wembley varient selon l’emplacement des sièges, le portail de billetterie England Football proposant toute la gamme, des places standard aux sièges premium, au prix facial tant que le contingent le permet. Les tarifs officiels de la fédération tchèque s’appliquent de la même manière pour la manche de Prague.

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu des prix à prévoir sur la plateforme :

Places les moins chères (Wembley) : à partir d’environ 40 £ à 60 £, généralement dans les étages supérieurs derrière les buts

Places de gamme intermédiaire (Wembley) : places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Places premium (Wembley) : plus de 200 £ pour la plus grande affiche des deux

Billets à l’extérieur (Prague) : généralement plus abordables au prix facial qu’une soirée à Wembley, même si l’offre pour le contingent anglais est limitée

Comme pour toute rencontre internationale, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Si vous avez un budget précis, il est donc généralement plus prudent de réserver votre place le plus tôt possible.

Tchéquie-Angleterre en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Tchéquie et de l’Angleterre

La Tchéquie aborde cette rencontre sur une série compliquée, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre le Mexique en Coupe du monde, et elle a également fait match nul 1-1 avec l’Afrique du Sud durant ce tournoi. Sur ces cinq matches, la Tchéquie a inscrit sept buts et en a encaissé sept, ses victoires étant intervenues lors de matches amicaux contre le Guatemala et le Kosovo.

Les cinq derniers matches de l’Angleterre offrent un tableau plus net. L’équipe de Tuchel en a gagné quatre et en a perdu un, inscrivant 14 buts et en concédant sept sur cette série. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 6-4 contre la France en quart de finale de la Coupe du monde. L’unique défaite de cette séquence est intervenue contre l’Argentine, qui a éliminé l’Angleterre au stade des demi-finales.

Tchéquie-Angleterre : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections a eu lieu à l’Euro 2020, où l’Angleterre s’est imposée 1-0 à Prague. Avant cela, la Tchéquie avait battu l’Angleterre 2-1 à Prague lors des qualifications au Championnat d’Europe en octobre 2019, un résultat intervenu après la victoire 5-0 de l’Angleterre lors du match retour à Wembley plus tôt cette année-là. Les quatre rencontres figurant dans l’ensemble de données comprennent également un match amical nul 2-2 en août 2008.

Tchéquie-Angleterre : classement

Dans le groupe A3 de la Ligue des nations de l’UEFA, la Tchéquie occupe actuellement la deuxième place tandis que l’Angleterre est troisième.